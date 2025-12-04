Dược sĩ Thành Nguyễn Skin tư vấn chăm sóc và phục hồi da sau điều trị nám

Trước hết, da sau điều trị cần được làm dịu và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. Dược sĩ Thành Nguyễn khuyến nghị sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa hương liệu và chất tẩy rửa mạnh, để tránh kích ứng. Bên cạnh đó, nước hoa hồng phục hồi chứa các thành phần như panthenol, rau má, hoặc HA phân tử thấp sẽ giúp cân bằng độ ẩm và làm mềm da.

Dược sĩ Thành Nguyễn tư vấn các sản phẩm chăm sóc da cho khách hàng

Một trong những sản phẩm không thể thiếu là serum phục hồi hàng rào da. Những hoạt chất như ceramide, peptide, niacinamide 2 - 5% được đánh giá cao trong việc củng cố lớp màng ẩm, hỗ trợ giảm đỏ rát và hạn chế tình trạng tăng sắc tố trở lại. Nếu da quá yếu, Thành Nguyễn Skin khuyên bắt đầu với tần suất thưa và quan sát phản ứng của da để điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, kem dưỡng phục hồi chuyên sâu sẽ giúp làm dịu, giảm viêm và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Dược sĩ Thành Nguyễn nhấn mạnh rằng sau trị nám, da cực kỳ nhạy với ánh sáng, vì vậy cần chọn kem chống nắng có chỉ số SPF cao, nên thoa lại sau 2 - 3 giờ khi hoạt động ngoài trời.

Cuối cùng, Dược sĩ Thành Nguyễn khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh như việc ngủ đủ giấc, hạn chế stress và bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Sự kết hợp giữa sản phẩm phù hợp và thói quen chăm sóc khoa học sẽ giúp làn da sau điều trị nám phục hồi nhanh chóng, sáng khỏe và đều màu hơn.