Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Dược sĩ Thành Nguyễn Skin tư vấn chăm sóc và phục hồi da sau điều trị nám

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/12/2025 11:01 GMT+7

Sau quá trình điều trị nám dù bằng laser, peel, hay sử dụng phác đồ đặc trị, làn da thường trở nên nhạy cảm, mỏng yếu và dễ bị tác động bởi môi trường. Theo Dược sĩ Thành Nguyễn Skin, giai đoạn hậu điều trị quyết định đến 70% hiệu quả duy trì, vì vậy lựa chọn đúng sản phẩm chăm sóc và phục hồi là bước vô cùng quan trọng.

Trước hết, da sau điều trị cần được làm dịu và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên. Dược sĩ Thành Nguyễn khuyến nghị sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa hương liệu và chất tẩy rửa mạnh, để tránh kích ứng. Bên cạnh đó, nước hoa hồng phục hồi chứa các thành phần như panthenol, rau má, hoặc HA phân tử thấp sẽ giúp cân bằng độ ẩm và làm mềm da.

Dược sĩ Thành Nguyễn Skin tư vấn chăm sóc và phục hồi da sau điều trị nám - Ảnh 1.

Dược sĩ Thành Nguyễn tư vấn các sản phẩm chăm sóc da cho khách hàng

Một trong những sản phẩm không thể thiếu là serum phục hồi hàng rào da. Những hoạt chất như ceramide, peptide, niacinamide 2 - 5% được đánh giá cao trong việc củng cố lớp màng ẩm, hỗ trợ giảm đỏ rát và hạn chế tình trạng tăng sắc tố trở lại. Nếu da quá yếu, Thành Nguyễn Skin khuyên bắt đầu với tần suất thưa và quan sát phản ứng của da để điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, kem dưỡng phục hồi chuyên sâu sẽ giúp làm dịu, giảm viêm và thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào. Dược sĩ Thành Nguyễn nhấn mạnh rằng sau trị nám, da cực kỳ nhạy với ánh sáng, vì vậy cần chọn kem chống nắng có chỉ số SPF cao, nên thoa lại sau 2 - 3 giờ khi hoạt động ngoài trời.

Cuối cùng, Dược sĩ Thành Nguyễn khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh như việc ngủ đủ giấc, hạn chế stress và bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Sự kết hợp giữa sản phẩm phù hợp và thói quen chăm sóc khoa học sẽ giúp làn da sau điều trị nám phục hồi nhanh chóng, sáng khỏe và đều màu hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Dược sĩ Thành Nguyễn Skin phục hồi da điều trị nám Chăm sóc da
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận