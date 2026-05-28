Dược sĩ Tiến: Từng tâm cơ để gây chú ý trong showbiz

Sự trở lại của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi quy tụ đông đảo sinh viên từ nhiều trường đại học trên cả nước tham gia. Đồng hành cùng mùa giải mới, Dược sĩ Tiến gây chú ý không chỉ bởi vai trò nhà đầu tư mà còn vì sức hút trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Xuất hiện tại sự kiện khởi động mùa giải mới, Dược sĩ Tiến cho biết bản thân chưa bao giờ xem Hoa khôi Sinh viên Việt Nam là một dự án kinh doanh. Thay vào đó, toàn bộ khoản đầu tư cho cuộc thi đều xuất phát từ mong muốn đóng góp cho cộng đồng thông qua giáo dục. “Ngay từ đầu tôi đã xác định làm showbiz sẽ không lấy lợi nhuận. Những gì có được từ hoạt động nghệ thuật hay truyền thông, tôi đều muốn quay lại hỗ trợ cộng đồng”, anh chia sẻ.

Dược sĩ Tiến và siêu mẫu Thanh Hằng đồng hành cùng cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam Ảnh: BTC

Theo Dược sĩ Tiến, mỗi mùa giải Hoa khôi Sinh viên Việt Nam tiêu tốn khoảng 5 - 7 tỉ đồng cho học bổng, xe máy, xe đạp, máy tính và nhiều phần quà hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Anh cho biết bản thân muốn tập trung vào lĩnh vực giáo dục bởi đây là nơi có thể tạo ra giá trị bền vững hơn. "Những mảng như thiên tai, lũ lụt đã có nhiều mạnh thường quân khác làm rất tốt rồi. Còn tôi muốn tập trung cho sinh viên và người trẻ”, nam doanh nhân bày tỏ.

Với Dược sĩ Tiến, điều khiến anh gắn bó với cuộc thi suốt nhiều năm không nằm ở sức hút truyền thông hay giá trị thương mại, mà là cảm giác được đóng góp cho cộng đồng theo cách riêng của mình. “Tôi thấy hạnh phúc khi có thể làm điều mình thích và đồng thời giúp ích được cho các bạn trẻ”, anh nói.

Dược sĩ Tiến nói về việc ca hát gây sốt mạng xã hội

Bên cạnh vai trò đầu tư cho Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Dược sĩ Tiến thời gian gần đây còn trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ loạt video ca hát mang màu sắc khác lạ. Cách xử lý “không giống ai” giúp anh liên tục được bàn luận trên TikTok và nhiều nền tảng số.

Nói về điều này, Dược sĩ Tiến thừa nhận bản thân từ thời sinh viên đã lựa chọn hướng đi khác biệt để tạo dấu ấn. “Hồi đi học tôi biết mình hát không quá hay nên phải tìm cách khác để mọi người nhớ đến mình. Tôi chọn hát những bài thật lạ, thật dị mà ít ai dám hát”, anh kể.

Dược sĩ Tiến thừa nhận từng “thủ đoạn” để tạo dấu ấn trong showbiz Ảnh: BTC

Nam doanh nhân cũng thẳng thắn cho biết trước đây từng rất mong muốn được công nhận trong showbiz, thậm chí có phần “tâm cơ” để tìm kiếm sự chú ý. Tuy nhiên càng về sau, anh càng nhận ra việc sống đúng với sở thích cá nhân lại mang đến hiệu quả bất ngờ.

“Hồi 8 - 10 năm trước tôi hát theo thị hiếu khán giả, xem mọi người thích gì để làm theo. Nhưng hiện tại tôi chỉ làm điều mình thích thôi, không còn quá quan tâm người khác nghĩ gì nữa. Chính lúc đó tự nhiên lại được chú ý nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Theo Dược sĩ Tiến, bài hát viral mạnh nhất của anh lại là sản phẩm hoàn toàn không có sự tính toán trước. “Tôi chưa từng nghĩ bài đó sẽ nổi đến vậy. Lúc quay chỉ đơn giản là hát theo cảm hứng thôi”, anh nói. Dẫu vậy, nam doanh nhân cũng thừa nhận sau khi nhận ra khán giả thích màu sắc cá tính của mình, anh bắt đầu chủ động khai thác thêm yếu tố đó trong các sản phẩm sau này.

Sự nổi tiếng trên mạng xã hội cũng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên Dược sĩ Tiến cho biết hiện tại anh không còn quá áp lực trước những lời chê bai như trước đây. “Nếu là tôi của nhiều năm trước chắc sẽ tổn thương lắm vì luôn muốn được mọi người yêu thích. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đủ đầy hơn nên không còn áp lực nữa. Có thể người khác nghĩ đó là công kích, nhưng nếu mình không xem đó là công kích thì mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, anh bộc bạch.