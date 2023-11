Dưới 600 triệu, chọn New Mazda2, Mazda3 hay Mazda CX-3 cho người mua xe lần đầu

Tại Việt Nam, các mẫu xe SUV đô thị hay sedan hạng B, C trong tầm giá dưới 600 triệu đồng đang được nhiều khách hàng ưa chuộng. Nổi bật phải kể đến những mẫu xe của Mazda được THACO AUTO phân phối như New Mazda2, Mazda3 hay Mazda CX-3.





New Mazda2 (415 -557 triệu đồng)

New Mazda2 là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam hiện tại. Mẫu sedan hạng B này hiện được phân phối theo dạng nhập khẩu với 2 biến thể và 5 phiên bản. Trong đó, bản sedan gồm có New Mazda2 1.5L AT, New Mazda 1.5L Luxury, New Mazda 1.5L Premium, và bản hatchback gồm có New Mazda Sport 1.5L Luxury và New Mazda Sport 1.5L Premium. Giá bán dao động từ 415 - 557 triệu đồng.

Mazda2 được hãng xe Nhật trang bị nhiều công nghệ, tính năng đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng mua xe sử dụng nhu cầu cá nhân và gia đình. Có thể kể đến hệ thống đèn trước LED projector tích hợp tính năng cân bằng cao/thấp tự động; vô lăng và ghế bọc da, dàn âm thanh 6 loa (trừ phiên bản thấp nhất 1.5 AT); chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động.

New Mazda2 là mẫu sedan hạng B thương hiệu Nhật vừa được nhập khẩu nguyên chiếc, vừa có giá bán hấp dẫn bậc nhất phân khúc

Về vận hành, New Mazda2 trang bị động cơ 1.5 lít, sản sinh công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc, nổi bật là hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA,…

Mazda3 sedan phiên bản Deluxe (579 triệu đồng)

Sở hữu thiết kế sang trọng cùng không gian nội thất rộng rãi, Mazda3 sedan là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những khách hàng cá nhân hay gia đình trẻ tìm kiếm một mẫu xe thực dụng phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Phiên bản 1.5L Deluxe của mẫu xe này hiện đang được THACO AUTO bán ra với giá 579 triệu đồng. Mức giá này chỉ tương đương nhiều mẫu sedan hạng B nhưng lại vượt trội hơn về thiết kế lẫn các trang bị tiện nghi.

Mazda3 sedan phiên bản Deluxe có giá bán dưới 600 triệu đồng là lựa chọn phù hợp với những ai tìm mua một mẫu xe rộng rãi, thiết kế bắt mắt

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Mazda3 1.5L Deluxe được hãng xe Nhật trang bị hệ thống đèn hoàn toàn LED projector, tích hợp chế độ tự động bật/tắt và cân bằng góc chiếu cao/thấp tự động, vô lăng bọc da, màn hình giải trí trung tâm 8.8'' kết nối Apple Carplay/Android Auto, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động Auto Hold. Đặc biệt, Mazda3 sedan 1.5L Deluxe là sản phẩm duy nhất sở hữu hệ thống kiểm soát ổn định thân xe khi vào và ra cua chủ động GVC Plus, tự động can thiệp và điều chỉnh công suất động cơ và hệ thống phanh để giúp giảm dao động lắc ngang của thân xe, mang lại sự thoải mái tối đa cho người ngồi trên xe.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ 1.5 lít sản sinh công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 146 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp kết hợp ưu điểm của các loại hộp số tay, hộp số ly hợp kép và hộp số biến thiên vô cấp CVT, giúp cân bằng giữa tiết kiệm nhiên liệu và cảm giác lái.

Mazda CX-3 (549 - 579 triệu đồng)

So với 2 mẫu xe Mazda2 và Mazda3, Mazda CX-3 được định vị ở phân khúc xe đa dụng (SUV đô thị) với thiết kế thể thao, năng động cùng khả năng di chuyển linh hoạt nhờ khoảng sáng gầm xe ấn tượng 155mm.

Mazda CX-3 là mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ phù hợp với giới trẻ

Hiện tại, mẫu xe này đang được THACO AUTO phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury và 1.5L Premium. Trong đó, 2 phiên bản 1.5L Deluxe và 1.5L Luxury có giá bán dưới 600 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản 1.5L Deluxe giá 549 triệu đồng, trong khi bản 1.5L Luxury giá 579 triệu đồng.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, mẫu SUV hạng B nhà Mazda cũng sở hữu nhiều trang bị có cùng DNA với các sản phẩm Mazda khác bao gồm: ghế ngồi bọc da, kết cấu ghế giúp định hình cột sống và xương chậu của người lái và hành khách, vô-lăng thể thao đa chức năng 3 chấu có thể điều chỉnh 4 hướng, màn hình giải trí 7 inch trung tâm đặt nổi, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cụm nút xoay đa hướng điều khiển hệ thống Mazda Connect, màn hình hiển thị thông tin vận hành HUD hay phanh tay điện tử.

Tương tự New Mazda2 và Mazda3, Mazda CX-3 được phân phối trên thị trường duy nhất phiên bản động cơ xăng 4 xi-lanh SkyActiv 1.5L hút khí tự nhiên, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp.