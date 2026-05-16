Dưỡng da tiền triệu vẫn công cốc nếu bạn nạp 4 nhóm thực phẩm này vào người

I-ốt
Việc nạp quá nhiều i-ốt vào cơ thể thông qua các loại thực phẩm như rong biển, hải sản hay muối tinh luyện là tác nhân trực tiếp khiến tình trạng da xuống cấp trầm trọng. Bởi theo cơ chế sinh học khi hàm lượng i-ốt dư thừa sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức kết hợp với việc đẩy nhanh quá trình sừng hóa cổ nang lông tạo ra môi trường yếm khí lý tưởng cho vi khuẩn bộc phát. Từ đó dẫn đến hiện tượng viêm da và hình thành mụn trứng cá bọc hoặc mụn mủ dai dẳng khó điều trị.
Biotin
Dù thường được ca tụng là "thần dược" cho tóc và móng nhưng việc nạp quá mức biotin (vitamin B7) thông qua các loại thực phẩm chức năng liều cao lại chính là tác nhân khiến làn da xuống cấp trầm trọng. Bởi khi nồng độ biotin trong hệ tiêu hóa tăng vọt nó sẽ trực tiếp lấn át và ngăn cản quá trình hấp thụ vitamin B5 (axit pantothenic) vốn là một dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì hàng rào bảo vệ da và điều tiết bã nhờn dẫn đến tình trạng mất cân bằng độ ẩm và bùng phát mụn nội tiết.
Sắt
Việc tiêu thụ dư thừa sắt thông qua thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng khi không có chỉ định y khoa là tác nhân thầm lặng đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đồng thời sắt dư thừa còn kích thích sản sinh sắc tố melanin bất thường dẫn đến tình trạng sạm da và đốm nâu không đều màu.
Vitamin A
Nạp quá nhiều Vitamin A, đặc biệt là các dẫn xuất dạng retinoid từ động vật, có thể dẫn đến tình trạng tăng vitamin A huyết gây áp lực trực tiếp lên cấu trúc biểu mô và chu kỳ tái tạo tế bào da. Khi hàm lượng retinol trong máu vượt quá ngưỡng bão hòa của các protein liên kết, nó gây ra hiệu ứng độc tính tế bào làm phá vỡ hàng rào lipid bảo vệ da dẫn đến tình trạng khô ráp bong tróc và đẩy nhanh quá trình sừng hóa bất thường khiến bề mặt da trở nên xỉn màu và mất đi độ đàn hồi tự nhiên.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Multi Collagen Peptides
Sản phẩm với công thức hội tụ đủ 5 loại Collagen (I, II, III, V và X) từ nguồn nguyên liệu sạch như bò ăn cỏ và cá tự nhiên. Nhờ công nghệ thủy phân siêu nhỏ (peptides), bột có khả năng hấp thụ cực nhanh, không chỉ giúp tăng đàn hồi cho da, làm đẹp da mà còn hỗ trợ giảm các triệu chứng khô da. Đây là dòng thực phẩm bổ sung tinh khiết, không vị, dễ dàng hòa tan, dành cho những ai muốn chăm sóc da một cách toàn diện và chuyên sâu.
* Ưu điểm nổi bật:
- Collagen Type I: Chiếm 90% lượng collagen trong cơ thể.
- Collagen Type II: Thành phần chính cấu tạo nên sụn khớp, cực kỳ quan trọng cho người hay vận động hoặc có vấn đề về xương khớp.
- Collagen Type III: Thành phần tốt cho cấu trúc cơ bắp, cơ quan nội tạng và mạch máu. Thường đi kèm với Type I để tăng đàn hồi da.
- Collagen Type V & X: Thành phần tốt cho màng tế bào, sự phát triển của xương.
- Dạng bột không vị (Unflavored) cực kỳ dễ pha vào cafe, sinh tố hoặc súp mà không làm biến đổi hương vị món ăn.
- Không gây nóng trong hay nổi mụn sau thời gian dài sử dụng.
Giá niêm yết chính hãng: 1.790.000 đồng/ 567g
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân. Thận trọng khi dùng cho người bị dị ứng cá (cá tuyết, cá hồng), trứng.
GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Collagen Peptides
Dòng Marine Collagen Peptides có nguồn gốc từ cá đại dương đánh bắt tự nhiên, đảm bảo độ tinh khiết và không chứa hormone tăng trưởng. Nhờ công nghệ thủy phân tạo ra các phân tử siêu nhỏ, sản phẩm có khả năng hấp thụ nhanh hơn gấp 1.5 lần so với collagen động vật, tập trung tối đa vào việc hỗ trợ tăng tính đàn hồi cho da, hạn chế lão hóa da. Với đặc tính không mùi, không vị và dễ dàng hòa tan, đây là lựa chọn tối ưu cho những người tìm kiếm một sản phẩm làm đẹp vừa sạch, vừa mang lại hiệu quả bền vững từ bên trong.
* Ưu điểm nổi bật:
- Chiết xuất 100% từ cá đánh bắt tự nhiên ở vùng nước lạnh, không có hormone tăng trưởng hay kháng sinh.
- Chứa Collagen Type I & III. Trong đó, Type I chiếm 80-90% cấu trúc da, giúp tăng độ đàn hồi và giảm lão hóa da.
- Collagen cá có kích thước phân tử nhỏ hơn collagen động vật trên cạn đến 1.5 lần, giúp cơ thể thẩm thấu gần như tối đa qua thành ruột.
- Chứa tới 18 loại protein khác nhau, đặc biệt là hàm lượng cao glycine, proline và hydroxyproline - bộ ba quyền lực để kích thích sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể.
- Dạng bột không vị, có thể pha vào cà phê, sinh tố, nước ép mà không làm đổi và không bị vón cục ngay cả trong nước lạnh.
Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/ 450g
GPQC: 1961/2022/XNQC-ATTP.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nếu đang mang thai, cho con bú, bị dị ứng hoặc đang có vấn đề về sức khỏe. Sử dụng sản phẩm này như một thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Không dùng cho mục đích giảm cân.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
