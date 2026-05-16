Dưỡng da tiền triệu vẫn công cốc nếu bạn nạp 4 nhóm thực phẩm này vào người

I-ốt

Việc nạp quá nhiều i-ốt vào cơ thể thông qua các loại thực phẩm như rong biển, hải sản hay muối tinh luyện là tác nhân trực tiếp khiến tình trạng da xuống cấp trầm trọng. Bởi theo cơ chế sinh học khi hàm lượng i-ốt dư thừa sẽ kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức kết hợp với việc đẩy nhanh quá trình sừng hóa cổ nang lông tạo ra môi trường yếm khí lý tưởng cho vi khuẩn bộc phát. Từ đó dẫn đến hiện tượng viêm da và hình thành mụn trứng cá bọc hoặc mụn mủ dai dẳng khó điều trị.

Biotin

Dù thường được ca tụng là "thần dược" cho tóc và móng nhưng việc nạp quá mức biotin (vitamin B7) thông qua các loại thực phẩm chức năng liều cao lại chính là tác nhân khiến làn da xuống cấp trầm trọng. Bởi khi nồng độ biotin trong hệ tiêu hóa tăng vọt nó sẽ trực tiếp lấn át và ngăn cản quá trình hấp thụ vitamin B5 (axit pantothenic) vốn là một dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì hàng rào bảo vệ da và điều tiết bã nhờn dẫn đến tình trạng mất cân bằng độ ẩm và bùng phát mụn nội tiết.

Nạp thực phẩm chứa Biotin vừa đủ trong bữa ăn hàng ngày

Sắt

Việc tiêu thụ dư thừa sắt thông qua thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng khi không có chỉ định y khoa là tác nhân thầm lặng đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Đồng thời sắt dư thừa còn kích thích sản sinh sắc tố melanin bất thường dẫn đến tình trạng sạm da và đốm nâu không đều màu.

Vitamin A

Nạp quá nhiều Vitamin A, đặc biệt là các dẫn xuất dạng retinoid từ động vật, có thể dẫn đến tình trạng tăng vitamin A huyết gây áp lực trực tiếp lên cấu trúc biểu mô và chu kỳ tái tạo tế bào da. Khi hàm lượng retinol trong máu vượt quá ngưỡng bão hòa của các protein liên kết, nó gây ra hiệu ứng độc tính tế bào làm phá vỡ hàng rào lipid bảo vệ da dẫn đến tình trạng khô ráp bong tróc và đẩy nhanh quá trình sừng hóa bất thường khiến bề mặt da trở nên xỉn màu và mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Vì là vitamin tan trong dầu, chế độ ăn cần có đủ chất béo để cơ thể hấp thụ tối ưu