Đường dây sản xuất, mua bán 20.000 hộp Vũ Hoàng Thanh Tâm giả trị giá 50 tỉ

Ngày 17.4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán sản phẩm viên uống Vũ Hoàng Thanh Tâm giả.

Các bị can bị bắt giam CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố và bắt giam gồm: Nguyễn Thị Thịnh (46 tuổi, ngụ P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Lan Hương (40 tuổi, ngụ P.La Khê, Q.Hà Đông, Hà Nội), Trần Anh Cường (30 tuổi, ngụ P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Ngô Thị Tú (42 tuổi, ngụ P.Hoàng Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Nông Quang Hải (33 tuổi, ngụ P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nhữ Thị Minh (33 tuổi, ngụ P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm); Phạm Văn Chiến (39 tuổi, ngụ P.Cống Vị, Q.Ba Đình, Hà Nội), và Trịnh Thị Hiệp (39 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian gần đây, nhiều người quảng cáo viên uống An cung Vũ Hoàng Thanh Tâm là sản phẩm có tác dụng phòng chống đột quỵ, bổ não được người tiêu dùng quan tâm, sử dụng.

Qua nắm bắt tình hình, Công an TP.Thanh Hóa phát hiện trên địa bàn TP.Thanh Hóa xuất hiện một số người có hoạt động sản xuất, buôn bán viên uống An cung Vũ Hoàng Thanh Tâm, nghi vấn là hàng giả nên đã lập chuyên án điều tra.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 4.4, Công an TP.Thanh Hóa đã tổ chức lực lượng đồng loạt khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt giữ các bị can trên để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Lực lượng công an kiểm đếm tang vật thu giữ trong vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Khi tiến hành khám xét, lực lượng công an đã thu giữ hơn 4.000 hộp sản phẩm An cung Vũ Hoàng Thanh Tâm thành phẩm; 100 hộp An cung ngưu hoàng hoàn thành phẩm; hơn 1 tấn viên nén hình tròn màu vàng đã được bọc giấy màu vàng; nhiều thiết bị, dụng cụ khác sử dụng cho việc sản xuất hàng giả. Tất cả tang vật thu giữ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả.

Bước đầu, các nghi phạm khai nhận Nguyễn Thị Thịnh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức mua nguyên liệu sản xuất sản phẩm viên Vũ Hoàng Thanh Tâm giả để bán. Ngô Thị Tú và Nông Quang Hải được Thịnh thuê để in tem nhãn mác, bao bì, vỏ hộp giả, đóng gói sản phẩm giả. Nhữ Thị Minh, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Lan Hương và Trịnh Thị Hiệp là những người mua hàng giả của Thịnh để bán ra thị trường. Trần Anh Cường là người quản lý và giao hàng cho Nguyễn Lan Hương khi có khách mua.

Các đối tượng cũng khai nhận, tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt đã tổ chức sản xuất, buôn bán hơn 20.000 hộp Vũ Hoàng Thanh Tâm ra thị trường, với giá trị hàng hóa khoảng 50 tỉ đồng. Vụ án đang được Công an TP.Thanh Hóa mở rộng điều tra.

Cơ quan công an khuyến cáo người tiêu dùng hãy nghiên cứu thật kỹ các sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe trước khi lựa chọn sử dụng. Khi mua hàng hãy lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được bán tại các cơ sở uy tín, bảo đảm chất lượng để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.