Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đường đến 'Mùa thu độc lập'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
26/08/2025 06:16 GMT+7

Các hiện vật, hình ảnh từ những năm 1941 đã kể lại con đường đến mùa thu độc lập mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta đã đi qua.

Người VN đều kề vai gánh trách nhiệm...

Thư "Kính cáo đồng bào" của Nguyễn Ái Quốc năm 1941 là một trong những hiện vật của trưng bày chuyên đề Mùa thu độc lập (diễn ra từ 25.8 - 25.12.2025 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội). Bức thư có đoạn: "Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mạng cũng không nề".

Đường đến 'Mùa thu độc lập'- Ảnh 1.

Trưng bày diễn ra đến tháng 12.2025

ẢNH: THU ĐỖ

Bức thư năm 1941 này cũng có lời kêu gọi hào hùng: "Chúng ta hãy tiến lên! Toàn thể đồng bào tiến lên! Đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp, Nhật! Việt Nam cách mạng thành công muôn năm! Thế giới cách mạng thành công muôn năm!". Người xem cũng có thể thấy tiếp tinh thần tiến lên này trong nhiều hiện vật khác của triển lãm như: bản nhạc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, ảnh tư liệu Tuyên ngôn độc lập, tư liệu báo Cứu quốc - tờ báo lúc đầu được xuất bản trong hoàn cảnh bí mật với sự thiếu thốn và luôn bị mật thám theo dõi, bắt bớ gắt gao…

Trưng bày Mùa thu độc lập có hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, giới thiệu về khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập. Trưng bày gồm 2 phần. Phần 1 là Ba Đình tỏa nắng Mùa thu có hiện vật về quyết định tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, cho đến khi trở thành Nguyễn Ái Quốc, với sự tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lê nin, rồi thành Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Đường đến 'Mùa thu độc lập'- Ảnh 2.

Căn cước của Nguyễn Ái Quốc

ẢNH: THU ĐỖ

Phần 2 Từ mùa thu Độc lập đến mùa xuân Đổi mới có hành trình chiến thắng thực dân, đế quốc và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phần này cũng kể về việc Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của VN.

Những hiện vật lần đầu giới thiệu đến công chúng

Trong trưng bày có những hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đó là: Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4.9.1919, trên có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người. Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc, Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành T.Ư Đảng Xã hội thống nhất Đức báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 1.8.1960. Bên cạnh đó là bức thư pháp có bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi (Trung Quốc)…

Đường đến 'Mùa thu độc lập'- Ảnh 3.

Album ảnh về Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam

ẢNH: THU ĐỖ

Về bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi, một nhà thư pháp cho biết: "Bài thơ có nội dung đại ý là nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tôi viết thơ kính tặng Chủ tịch Hồ Chi Minh. Trước đây đến thăm Việt Nam, thấy cảnh nhân dân thảm khốc, nhưng đến nay nhân dân đã được tự do. Tinh thần yêu nước lên cao, rộng lớn như vũ trụ, thành công kiến thiết đất nước trong việc xây dựng chế độ công nông, toàn dân đoàn kết, thống nhất biên cương". Nhà thư pháp cũng cho biết bài thơ được viết bằng nét chữ khá đẹp.

Đường đến 'Mùa thu độc lập'- Ảnh 4.

Bức thư pháp của nhà thơ Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: THU ĐỖ

Bên cạnh đó là nhiều hiện vật đáng chú ý khác, trong đó có cuốn album ảnh về Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19.10.1962. Album dán 57 ảnh đen trắng, nhiều kích thước khác nhau, có kèm theo chú thích bằng chữ in. Các bức ảnh phản ánh toàn diện hoạt động và các sự kiện của Mặt trận: lễ thành lập Mặt trận, các hoạt động đấu tranh của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Mặt trận...

Tin liên quan

Phim “Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu” sẽ công chiếu dịp 19.5

Phim “Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu” sẽ công chiếu dịp 19.5

Bộ phim tài liệu Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu dự kiến sẽ được công chiếu vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19.5 tới. Kịch bản phim do Trung tâm Hợp tác Báo chí và Truyền thông Quốc tế, Bộ Văn hoá -Thông tin viết.

Giảm giá vé xem phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông"

Khởi chiếu bộ phim Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Ái Quốc Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Tất Thành Bảo tàng hồ chí minh Ba đình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận