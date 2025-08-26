Đường đến 'Mùa thu độc lập'

Người VN đều kề vai gánh trách nhiệm...

Thư "Kính cáo đồng bào" của Nguyễn Ái Quốc năm 1941 là một trong những hiện vật của trưng bày chuyên đề Mùa thu độc lập (diễn ra từ 25.8 - 25.12.2025 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội). Bức thư có đoạn: "Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm: người có tiền góp tiền, người có của góp của, người có sức góp sức, người có tài năng góp tài năng. Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mạng cũng không nề".

Trưng bày diễn ra đến tháng 12.2025 ẢNH: THU ĐỖ

Bức thư năm 1941 này cũng có lời kêu gọi hào hùng: "Chúng ta hãy tiến lên! Toàn thể đồng bào tiến lên! Đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp, Nhật! Việt Nam cách mạng thành công muôn năm! Thế giới cách mạng thành công muôn năm!". Người xem cũng có thể thấy tiếp tinh thần tiến lên này trong nhiều hiện vật khác của triển lãm như: bản nhạc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, ảnh tư liệu Tuyên ngôn độc lập, tư liệu báo Cứu quốc - tờ báo lúc đầu được xuất bản trong hoàn cảnh bí mật với sự thiếu thốn và luôn bị mật thám theo dõi, bắt bớ gắt gao…

Trưng bày Mùa thu độc lập có hơn 200 tư liệu, hình ảnh và hiện vật, giới thiệu về khát vọng, ý chí độc lập, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập. Trưng bày gồm 2 phần. Phần 1 là Ba Đình tỏa nắng Mùa thu có hiện vật về quyết định tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, cho đến khi trở thành Nguyễn Ái Quốc, với sự tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lê nin, rồi thành Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Căn cước của Nguyễn Ái Quốc ẢNH: THU ĐỖ

Phần 2 Từ mùa thu Độc lập đến mùa xuân Đổi mới có hành trình chiến thắng thực dân, đế quốc và cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phần này cũng kể về việc Đảng đã đề ra đường lối Đổi mới, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của VN.

Những hiện vật lần đầu giới thiệu đến công chúng

Trong trưng bày có những hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng. Đó là: Bản chụp giấy căn cước của Nguyễn Ái Quốc tại địa chỉ số 6 phố Villa des Gobelins, cấp ngày 4.9.1919, trên có ảnh đóng dấu nổi và chữ ký của Người. Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc, Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Ban Chấp hành T.Ư Đảng Xã hội thống nhất Đức báo tin và mời đoàn đại biểu đến tham dự Đại hội Đảng và lễ Quốc khánh lần thứ 15 của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 1.8.1960. Bên cạnh đó là bức thư pháp có bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi (Trung Quốc)…

Album ảnh về Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ẢNH: THU ĐỖ

Về bài thơ mừng nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 15 tuổi của nhà thơ Hoàng Viêm Bồi, một nhà thư pháp cho biết: "Bài thơ có nội dung đại ý là nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, tôi viết thơ kính tặng Chủ tịch Hồ Chi Minh. Trước đây đến thăm Việt Nam, thấy cảnh nhân dân thảm khốc, nhưng đến nay nhân dân đã được tự do. Tinh thần yêu nước lên cao, rộng lớn như vũ trụ, thành công kiến thiết đất nước trong việc xây dựng chế độ công nông, toàn dân đoàn kết, thống nhất biên cương". Nhà thư pháp cũng cho biết bài thơ được viết bằng nét chữ khá đẹp.

Bức thư pháp của nhà thơ Trung Quốc tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: THU ĐỖ

Bên cạnh đó là nhiều hiện vật đáng chú ý khác, trong đó có cuốn album ảnh về Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19.10.1962. Album dán 57 ảnh đen trắng, nhiều kích thước khác nhau, có kèm theo chú thích bằng chữ in. Các bức ảnh phản ánh toàn diện hoạt động và các sự kiện của Mặt trận: lễ thành lập Mặt trận, các hoạt động đấu tranh của quần chúng nhân dân dưới sự lãnh đạo của Mặt trận...