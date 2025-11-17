‘Đường đi’ của 2 tuyến metro kết nối khu trung tâm TP.HCM đến Bình Dương (cũ)

Tại Bình Dương (cũ), một trong những điểm nóng hạ tầng đang được ưu tiên đẩy mạnh, tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên) có tổng chiều dài 32,43km, bao gồm tuyến chính 29,01km toàn bộ đi trên cao và đoạn nối depot 3,42km. Tổng mức đầu tư dự kiến 2,27 tỉ USD (Tương đương khoảng 46.725 tỉ). Ngày 16.8, UBND TP.HCM đã có quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị làm chủ đầu tư, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư tuyến metro này.

Quy hoạch tuyến metro số 1 (TP Mới Bình Dương – Ga Suối Tiên)

Điểm đầu của dự án tại trung tâm Thành phố mới thuộc P.Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (cũ). Điểm cuối tại ga bến xe Suối Tiên (tuyến metro số 1 TP.HCM) thuộc P.Bình Thắng. Tuyến này có 19 ga trên cao và 1 depot tại P.Phú Chánh.

Tiếp theo đó, Tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một - TP.HCM) có chiều dài 21,87km, toàn bộ đi trên cao, bắt đầu từ khu vực ga S5 của tuyến đường sắt đô thị số 1, thuộc phường Phú Mỹ đi qua phường Bình Hòa và kết thúc tại phường Vĩnh Phú.

Đây là điểm kết nối với metro số 3 của TP.HCM tại khu vực Hiệp Bình Phước cũ. Toàn tuyến có 13 nhà ga trên cao, sử dụng chung depot với tuyến metro số 3 của TP.HCM. Trong tương lai sẽ kéo dài đến phường Bình Dương, kết nối với tuyến metro số 1 và đấu nối đến Chơn Thành (Đồng Nai) và cửa khẩu Hoa Lư, đi song song với Quốc lộ 13 và đường cao tốc TP.HCM - Chơn Thành - Hoa Lư (CT30), tạo nên trục giao thông liên kết vùng xuyên suốt. Tổng mức đầu tư của tuyến này dự kiến 2,27 tỉ USD (Khoảng 50.425 tỉ đồng).

Quy hoạch tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM)

Trước đó, UBND TP.HCM có quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố làm chủ đầu tư và chuẩn bị đầu tư đối với các dự án metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) và metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM). Theo đó, hai dự án metro đi Bình Dương (cũ) sẽ không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư mà lập ngay dự án đầu tư.

Tại TP.HCM, tuyến số 1 (An Hạ - Suối Tiên) có tổng chiều dài 40,8 km, bao gồm 15,5 km đi ngầm và 25,3 km đi trên cao. Tuyến dự kiến có 30 nhà ga gồm 14 ga ngầm và 16 ga trên cao, sử dụng Depot An Hạ và Depot Long Bình. Tổng mức đầu tư sơ bộ 3,28 tỉ USD (khoảng 86.521 tỷ đồng).

Tuyến metro số 2 (Thủ Thiêm - Củ Chi) có tổng chiều dài 62,17 km, bao gồm 12,83 km đi ngầm và 49,34 km đi trên cao, dự kiến có 42 nhà ga, gồm 12 ga ngầm và 30 ga trên cao. Tổng vốn ước tính sơ bộ 2,77 tỉ USD (khoảng 73.176 tỉ đồng). Tuyến này sẽ sử dụng Depot Bình Mỹ (Củ Chi), Depot Tham Lương và Depot Phước Hiệp.

Tuyến metro số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước) có tổng chiều dài 45,81 km, trong đó 16,05 km đi ngầm và 29,77 km đi trên cao. Tuyến dự kiến có 35 ga, gồm 15 ga ngầm và 20 ga trên cao, sử dụng các depot An Hạ, Depot Tân Kiên, và Depot Hiệp Bình Phước. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5,05 tỉ USD (khoảng 133.308 tỉ đồng).

Tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Hiệp Phước) có tổng chiều dài 47,32 km, trong đó 25,62 km đi ngầm và 21,7 km đi trên cao. Tuyến này gồm 37 ga với 21 ga ngầm và 16 ga trên cao, sử dụng depot Đông Thạnh (Hóc Môn) và depot Hiệp Phước. Tổng vốn đầu tư sơ bộ 5,96 tỉ USD (khoảng 157.405 tỉ đồng).

Tuyến số 6 (Vành đai trong) có tổng chiều dài 53,8 km với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 8 tỉ USD (tương đương 210.800 tỉ đồng). Theo quy hoạch, tuyến metro này gồm 45,6 km đi ngầm và 8,2km đi trên cao. Toàn tuyến dự kiến có 38 ga, trong đó có 32 ga ngầm, 6 ga trên cao, sử dụng các depot Bình Hưng, Bình Triệu, Hiệp Bình Phước và Long Trường.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành: Theo báo cáo, tuyến metro này có chiều dài 41,83 km, tổng vốn đầu tư ước tính 3,21 tỉ USD (tương đương 84.752 tỉ đồng), nối trung tâm TP.HCM (ga Thủ Thiêm) với sân bay quốc tế Long Thành. Tuyến được thiết kế gồm 40,67 km đi trên cao, 15,13 km đoạn ngầm và 0,43 km trên mặt đất, với 20 nhà ga, trong đó 16 ga trên cao và 4 ga ngầm.

Tuyến metro số 3 Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ, tuyến này dài 63 km, có tính tới đoạn kết nối sân bay Long Thành khoảng 23km (chiều dài theo quy hoạch trước đây 40km). Tổng mức đầu tư dự kiến 4,83 tỉ USD (tương đương 127.645 tỉ đồng).

Ngoài ra, 2 tuyến metro quan trọng cũng sẽ đầu tư trong giai đoạn này là tuyến số 12 TP.HCM - Cần Giờ và tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Tại diễn đàn bất động sản nhà ở 2025, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn – chuyên gia quy hoạch kiến trúc cho rằng, sau sáp nhập, cục diện phát triển đô thị – kinh tế ở Việt Nam mở ra nhiều cơ hội tích hợp, từ kinh tế xã hội, kinh tế biển đến logistics và thương mại quốc tế. Các mô hình đô thị đa dạng như đô thị cảng biển, đô thị công nghiệp, đô thị sân bay hay đô thị TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng) gắn với đường sắt cao tốc, metro và hệ thống xe buýt nhanh sẽ được ưu tiên phát triển.

Mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM với tổng chiều dài 1.012km

Giới chuyên gia cũng kỳ vọng, khi hoàn thành, mạng lưới metro này sẽ trở thành trục xương sống của giao thông công cộng vùng Đông Nam bộ, kết nối liền mạch TP.HCM mới, đồng thời liên thông với hệ thống đường sắt quốc gia và sân bay Long Thành, góp phần giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

** Tạm ước tính theo tỉ giá quy đổi USD sang VND ở thời điểm hiện tại".