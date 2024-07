Dương Domic ra sao sau khi rời công ty giải trí Hàn Quốc?

Dương Domic tìm được định hướng phát triển sau thời gian loay hoay NVCC

Trong chương trình Anh trai say hi, Dương Domic là một trong những nhân tố tiềm năng khi được Isaac, Hieuthuhai hay Negav mời về đội. Được biết, Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương, sinh năm 2000 và từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, công ty này bất ngờ đóng cửa khiến Dương Domic hoang mang, hụt hẫng. Chia sẻ với Thanh Niên về khoảng thời gian khó khăn sau khi rời công ty, nam ca sĩ 24 tuổi tâm sự: "Tôi khá bơ vơ và hụt hẫng, không biết sẽ lựa chọn thế nào. Mình tập làm mọi thứ một mình, tiếp tục sáng tác, đi làm thêm để kiếm sống và dành dụm để có thể ra mắt các ca khúc mới. Rất nhiều công ty lớn, nhạc sĩ nổi tiếng, nhà sản xuất từ chối làm việc với mình và điều đó khiến mình có thêm động lực cố gắng nhiều hơn. Mình cũng phải vay mượn nhiều để sinh tồn và bây giờ có một khoản nợ kha khá. Nhưng trong giai đoạn khó khăn đó, mình cũng gặp được nhiều anh em nghệ sĩ, tuy họ cũng không khá hơn mình, nhưng luôn hết lòng giúp đỡ và động viên mình. Giai đoạn khó khăn đó đến giờ là những kỷ niệm khó quên".

Dương Domic vẫn còn là cái tên mới mẻ trong làng nhạc NVCC

Tuy từng gây ấn tượng với bài hát Candy nhưng việc "đóng băng" khá lâu khiến tên tuổi của Dương Domic có phần xa lạ với công chúng. Thế nên, nam ca sĩ 10X xem cơ hội góp mặt trong Anh trai say hi là bước đệm tốt để anh trở lại.

"Tôi không sợ gì cả khi tham gia chương trình, tôi chỉ thấy đó là một cơ hội tốt cần phải nắm bắt. Tuy format chương trình chưa phải là điều kiện lý tưởng để mình thể hiện cái tôi riêng, nhưng lại là một nơi tuyệt vời để học hỏi từ các đàn anh, thử thách bản thân bước ra khỏi "vùng an toàn", và cơ hội đến gần hơn với khán giả. Cho tới thời điểm này, mình thấy rõ những lợi ích của việc tham gia chương trình diễn ra chính xác như những gì mình kỳ vọng", Dương Domic chia sẻ.

Dương Domic tiếp tục đầu quân cho công ty giải trí tại Việt Nam NVCC

Hiện tại, Dương Domic đầu quân cho công ty DAO Entertainment cùng các nghệ sĩ 52Hz, RIO, Minh Đinh và Hank. Nói về lý do tiếp tục gia nhập một công ty giải trí, Dương Domic bày tỏ: "Trước đây khi vào công ty IF, tôi thật sự chưa biết gì về thị trường âm nhạc và phụ thuộc hoàn toàn vào việc định hướng, kế hoạch và quyết định của công ty. Hiện giờ tôi hiểu nhiều hơn về bản thân, về nhiều hình thức hợp tác khác nhau giữa nghệ sĩ và các công ty. Tôi chọn hợp tác với công ty mới vì họ tôn trọng con đường mình đi và sự hợp tác đó mang lại lợi ích, niềm tin và niềm vui cho cả đôi bên".