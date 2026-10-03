Dương Domic tiết lộ cột mốc 'đổi đời' sau biến cố công ty quản lý giải thể

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương sinh năm 2000, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng) từng trực thuộc IF Entertainment chi nhánh tại Việt Nam. Công ty này đột ngột giải thể vào tháng 10.2022

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* Xin chào Dương Domic. Đồng hành cùng công ty một thời gian, bỗng công ty… giải thể, anh đã vượt qua cú "sốc" ấy như thế nào?

- Dương Domic: Như cách tôi vẫn luôn lựa chọn để đối diện với mọi biến cố và thử thách trong cuộc sống cũng như hành trình theo đuổi âm nhạc, tôi chấp nhận hiện thực, dù có phũ phàng hay không như ý đến đâu. Tôi tiếp tục giữ niềm tin vào bản thân, không ngừng rèn luyện, học hỏi và chờ đợi một cơ hội khác mà tôi biết rồi sẽ đến.

Dương Domic: Tôi không có gì phải tiếc nuối

* Sau biến cố đó, cuộc sống của anh thay đổi ra sao: Từ công việc đến đời sống thường ngày?

- Tôi trở thành một người "hướng nội" toàn thời gian. Tôi gần như chỉ tập trung vào việc viết nhạc, tập luyện và dành thời gian để tìm hiểu chính mình. Đó là một khoảng lặng khá dài trong cuộc đời, khi mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng hơn, nhưng cũng chính trong sự yên ắng đó, tôi lại gặp được rất nhiều cơ duyên.

Khoảng thời gian lắng đọng ấy cho tôi cơ hội nhìn lại bản thân, tập trung hơn vào âm nhạc và những điều mình thực sự muốn theo đuổi. Cũng từ đó, tôi có cơ duyên gặp gỡ những người anh em rất tài năng, cùng có tình yêu dành cho âm nhạc. Họ dần trở thành những người đồng hành với tôi trong hành trình này và đến tận bây giờ. Chúng tôi vẫn cùng nhau làm nhạc, cùng nhau cố gắng và bước tiếp.

Sau cú "sốc" công ty giải thể, Dương Domic dần thu mình và trở nên hướng nội Ảnh: NVCC

* Để hát, sáng tác và trình diễn tốt như hiện tại, anh đã nhiều lần đối diện với những lời từ chối. Điều gì khiến anh vẫn kiên trì theo đuổi âm nhạc?

- Vì tôi rất yêu âm nhạc và luôn tin vào bản thân mình. Có một sự thật là khát khao bên trong tôi rất lớn và chưa bao giờ tắt. Dù đã trải qua nhiều lần bị từ chối hay những giai đoạn không như mong muốn, khát khao ấy vẫn luôn ở đó, thôi thúc tôi tiếp tục làm nhạc, tiếp tục cố gắng và theo đuổi con đường mình đã chọn. Tôi nghĩ đó cũng là điều tôi yêu nhất ở chính mình.

* Có khi nào những lần "say no" khiến anh nghĩ mình không phù hợp với nghề này?

- Chưa bao giờ. Những lần bị từ chối không khiến tôi nghĩ rằng mình không phù hợp với âm nhạc hay nên dừng lại. Ngược lại, điều đó chỉ khiến tôi nhận ra rằng mình chưa đủ giỏi và vẫn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Tôi xem mỗi lần như vậy là một cơ hội để nhìn lại bản thân, tiếp tục rèn luyện và hoàn thiện mình hơn.

Hành trình làm nghề của nam ca sĩ luôn song hành với những lời "say no" nhưng không vì thế mà dễ dàng bỏ cuộc Ảnh: NVCC

* Vậy nhìn lại hành trình đã qua, có điều gì khiến anh từng tiếc nuối?

- Có lẽ là không có điều gì cả. Tôi luôn cố gắng hết sức với những lựa chọn của mình và đã làm tất cả những gì có thể ở mỗi thời điểm. Vì vậy, khi nhìn lại, tôi không có gì phải tiếc nuối.

* Nếu không làm nghệ thuật, anh nghĩ mình sẽ làm công việc gì?

- Chắc tôi sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời cho câu hỏi này. Âm nhạc giờ đây đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi không thể hình dung cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu thiếu âm nhạc, bởi đó không còn đơn thuần là công việc hay một lựa chọn, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong con người tôi.

Trong Dương Domic luôn hiện hữu một tâm hồn “rất nghệ sĩ”, được anh nuôi dưỡng qua cách cảm nhận âm nhạc và sự chăm chút cho từng câu chữ. Những lời ca được chắt lọc, trau chuốt mang màu sắc riêng, tạo nên sức hút trong các sáng tác của nam ca sĩ Ảnh: NVCC

* Anh có nghĩ Anh trai say hi là bước ngoặt, thậm chí là khoảnh khắc giúp bản thân "đổi đời"?

- Chắc chắn rồi. Đó là một hành trình quá đặc biệt đối với tôi, với rất nhiều bài học và những trải nghiệm vô giá. Tôi xem tất cả những điều đó như những "dữ liệu" quý giá để mình nhìn lại, học hỏi và trưởng thành hơn. Hành trình ấy đã giúp tôi có những bước nhảy vọt, không chỉ trong tư duy và chuyên môn mà còn trên con đường sự nghiệp.

* Khoảnh khắc nào khiến anh nhận ra cuộc sống và sự nghiệp của mình thực sự đã thay đổi? Có phải là được nhiều fan, cát xê tăng…?

- Câu này hơi khó trả lời. Với tôi, sự nghiệp luôn thay đổi từng ngày. Mỗi khoảnh khắc, mỗi sân khấu đều mang một ý nghĩa riêng và cho tôi thêm một cơ hội để hoàn thiện bản thân. Có thể nhìn từ bên ngoài, mọi người sẽ thấy sự nghiệp của tôi thay đổi "sau một đêm", nhưng với tôi, đó là kết quả của rất nhiều bước nhỏ diễn ra mỗi ngày. Mỗi lần đứng trên sân khấu, tôi lại học thêm một điều, tiến thêm một chút và hoàn thiện mình hơn một chút. Vì vậy, tôi nghĩ không có một khoảnh khắc duy nhất nào tạo nên sự thay đổi ấy, mà đó là cả một hành trình.

'Mọi người ngày càng đón nhận, yêu mến tôi hơn'

"Anh trai" 9X luôn biết ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc để có được những khoảnh khắc tỏa sáng như hiện tại Ảnh: NVCC

* Sau Anh trai say hi, sự đón nhận của khán giả dành cho anh có giống với những gì anh từng hình dung trước đó?

- Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc đó. Tôi chưa bao giờ hình dung sẽ có một ngày mọi người lại yêu mến và đón nhận mình nhiều đến như vậy. Đó là một niềm hạnh phúc và may mắn mà có lẽ tôi không thể nào diễn tả trọn vẹn bằng lời.

* Tiếp tục tham gia Tinh hà say hi, anh bước vào chương trình với tâm thế khác gì so với lần thi đấu trước?

- Đối với tôi, Anh trai say hi là cơ hội để mình được "say hi" với khán giả, và mong đợi lớn nhất khi tham gia chương trình là được nhiều người biết đến hơn. Còn với Tinh hà say hi, tôi muốn đặt bản thân vào một môi trường có tính thử thách cao hơn, để xem mình có thể bứt phá khỏi những giới hạn và những thành tựu đã đạt được trước đó hay không. Đây cũng là cách tôi thử thách chính mình và tiếp tục tìm kiếm những giới hạn mới trong âm nhạc.

Hành trình tại Anh trai say hi khiến cuộc sống của Dương Domic như được bước sang trang

Ảnh: NVCC

* Thi đấu chắc chắn có thắng, có thua. Anh suy nghĩ như thế nào về hành trình thi tại Tinh hà say hi?

- Hành trình này càng củng cố cho tôi niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Những trải nghiệm trong suốt chặng đường cũng giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mình có thể làm và những giới hạn mình vẫn muốn vượt qua.

* So với Dương Domic những ngày đầu vào nghề, anh ở hiện tại có điểm gì thay đổi?

- Tôi nghĩ mình không thay đổi quá nhiều. Tôi vẫn là tôi, với tình yêu dành cho âm nhạc một cách chân thành và sự nỗ lực, cố gắng mỗi ngày. Có lẽ, điều thay đổi nhiều nhất không nằm ở bản thân tôi mà ở cách mọi người ngày càng đón nhận, yêu mến tôi hơn. Chính sự đón nhận ấy cũng là một động lực để tôi tiếp tục cố gắng và nghiêm túc hơn với hành trình âm nhạc của mình.

Sau Anh trai say hi, Dương Domic tiếp tục đến với Tinh hà say hi với mục đích học hỏi và khiến bản thân "lột xác" Ảnh: NVCC

* Quan điểm làm nghề của anh hiện tại ra sao?

- Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với bản thân và với những tác phẩm âm nhạc mình tạo ra. Tôi không muốn âm nhạc của mình chỉ dừng lại ở những sản phẩm được yêu thích, tạo xu hướng hay gây tiếng vang trong một thời điểm nhất định. Tôi muốn mỗi sản phẩm đều có sự sáng tạo, mới mẻ và đủ sức "sống" lâu dài trong văn hóa đại chúng.

Xa hơn, tôi cũng mong một ngày âm nhạc của mình có thể vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đó là một mục tiêu tôi muốn từng bước chạm tới trong hành trình âm nhạc của mình.

* Dự định của anh sắp tới sẽ như thế nào?

- Tôi có rất nhiều dự định và kế hoạch cho thời gian tới, từ việc thực hiện album phòng thu đầu tiên, phát hành album vật lý, tổ chức concert riêng cho đến thực hiện chuỗi sự kiện gặp gỡ FC trên toàn quốc.

Bên cạnh âm nhạc, tôi cũng muốn dành thời gian đi khắp Việt Nam và đến nhiều nơi trên thế giới để mở rộng trải nghiệm sống, sưu tầm thêm những câu chuyện hay và tìm kiếm những chất liệu mới. Tôi muốn được học hỏi từ nhiều nền âm nhạc khác nhau trên thế giới để những gì mình tạo ra ngày càng rộng hơn về trải nghiệm, sâu hơn về cảm xúc và mới mẻ hơn trong cách thể hiện.

* Cảm ơn những chia sẻ của anh - Dương Domic!