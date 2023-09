Dương Dương bị so diễn xuất với Hoàng Cảnh Du

Vai lính cứu hỏa của Hoàng Cảnh Du (phải) trong Anh ấy bước ra từ ánh lửa làm nhiều dân mạng nhớ đến cách diễn gượng gạo của Dương Dương trong Khói lửa nhân gian của tôi

POSTER PHIM

Sohu (Trung Quốc) đưa tin bộ phim Anh ấy bước ra từ ánh lửa (Bright Eyes in the Dark) đang phát sóng và nhân vật người lính cứu hỏa Lâm Lục Kiêu của Hoàng Cảnh Du cũng gây chú ý. Đặc biệt, nhiều dân mạng Trung Quốc còn đặt Lâm Lục Kiêu lên bàn cân so sánh với nhân vật lính cứu hỏa Tống Diệm do Dương Dương đóng trong phim Khói lửa nhân gian của tôi (Fireworks of My Heart) ra mắt hồi tháng 7 - 8 vừa qua.

Theo Sohu, trong Anh ấy bước ra từ ánh lửa, Hoàng Cảnh Du khắc họa chân thật người lính cứu hỏa Lâm Lục Kiêu rất đời thường với lối đi đứng nam tính tự nhiên lẫn dứt khoát cùng cử chỉ không cần phô trương.

Nhiều dân mạng Trung Quốc liên tục so sánh hai nam diễn viên CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Hoàng Cảnh Du cũng được khen ngợi vì xây dựng tốt hình tượng chính trực, dũng cảm nhưng không kém gần gũi của Lâm Lục Kiêu, để khán giả cảm nhận rõ được cuộc sống của lính cứu hỏa cũng như sự hy sinh của những người làm công việc cứu người cao cả này. Riêng các phân đoạn anh dùng các thiết bị chữa cháy chuyên nghiệp là điểm cộng lớn.

Ngược lại, Dương Dương trong Khói lửa nhân gian của tôi từng gây thất vọng nặng nề. Vào vai lính cứu hỏa Tống Diệm, ngôi sao Hoa ngữ 32 tuổi bị đánh giá là diễn xuất quá khoa trương, hành động "màu mè" với kiểu gồng mình đi đứng cho ra dáng dũng mãnh. Người xem chán ngán việc mỹ nam 9X luôn tỏ ra trông thật điển trai, oai phong nhất trong mọi cảnh phim.

Tư thế nằm "gồng cứng người" bị chê là quá kém tự nhiên của Dương Dương (ảnh trên) và kiểu ngủ thoải mái đem đến cảm giác đời thường của Hoàng Cảnh Du CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Thậm chí, ở phân đoạn Tống Diệm ngủ trên giường, Dương Dương cũng cố gắng tạo dáng nằm thẳng đơ người một cách đẹp nhất, khiến nhân vật càng trở nên xa rời thực tế hơn. Đáng chú ý, cảnh một người lính cứu hỏa nhiều kinh nghiệm như Tống Diệm lấy bình cứu hỏa ra đùa vui với bạn gái từng "gây bão" mạng.

Chi tiết này khiến Khói lửa nhân gian của tôi hứng chịu hàng loạt "gạch đá" từ công chúng và đặc biệt là khán giả trong ngành phòng cháy chữa cháy. Về phía Dương Dương, anh bị chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp, làm xấu đi hình ảnh lính cứu hỏa cũng như không tìm hiểu kỹ tính chất công việc của nhân vật mà mình đảm nhận.

Cảnh nhân vật Tống Diệm của Dương Dương dùng bình xịt bình cứu hỏa đùa vui với bạn gái khiến khán giả bất mãn và bị mắng là phản cảm CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Qua so sánh, khán giả lẫn giới truyền thông đều đánh giá cao Hoàng Cảnh Du hơn Dương Dương khi cùng đóng vai lính cứu hỏa. Anh ấy bước ra từ ánh lửa cũng được khen ngợi cốt truyện, tình tiết hợp lý, nhân vật có sức hút...

Trong khi đó, Khói lửa nhân gian của tôi khi lên sóng trên đài Hồ Nam (Trung Quốc) từ tháng 7 - 8 năm nay, từng là chủ đề gây xôn xao dư luận bởi nội dung phi lô gíc, xây dựng nhân vật khó hiểu và diễn xuất gượng gạo của hai diễn viên chính Dương Dương, Vương Sở Nhiên.

Dương Dương có nhiều cảnh "làm màu" trong Khói lửa nhân gian của tôi, khiến người xem cảm thấy rất khó chịu

CHỤP MÀN HÌNH WEIBO

Trên Douban, điểm số của Khói lửa nhân gian của tôi chỉ 3,2/10 điểm cùng hơn 70% đánh giá 1 sao. Khung bình luận tràn ngập lời chê bai, chủ yếu hướng về phía nam chính: "Dương Dương sao có thể đóng vai lính cứu hỏa một cách tự phụ và bóng bẩy như vậy", "Màn thể hiện nào của anh ấy cũng chẳng có chiều sâu, kỹ năng diễn xuất bao năm cũng không tiến bộ chút nào, cứ mãi trong vùng an toàn một cách trơ trẽn"…

Những đánh giá tiêu cực bởi diễn xuất tệ trong Khói lửa nhân gian của tôi ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Dương Dương. Thời điểm Khói lửa nhân gian của tôi trình chiếu và gây tranh cãi, một số phát ngôn nhạy cảm hay lùm xùm tình ái trong quá khứ của anh cũng bị đào lại, trở thành chủ đề trào phúng của dân mạng.