Đường hoa mai - đào lớn nhất miền Nam tại Cần Giờ nở rộ, check-in là 'auto' choáng ngợp

Những ngày qua, Cần Giờ trở thành "cực nam châm" hút khách mạnh nhất miền Nam với lễ hội xuân lớn chưa từng có lần đầu tiên được tổ chức tại "Thiên đường xanh" Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Kể từ sau hôm khai mạc ngày 7.2, lượng khách đổ về Cần Giờ ngày càng đông. Không khí xuân càng ngập tràn hơn khi vườn hoa xuân quy mô 600 gốc (300 mai, 300 đào) nở rộ đúng những ngày đầu xuân năm mới, tạo thành đại cảnh rực rỡ như "Tết Bắc - Nam hội tụ" hiếm có.

Đầu xuân năm mới, rất đông gia đình từ trung tâm TP.HCM đã chọn Cần Giờ là điểm du xuân lấy lộc bởi với khối lượng mai - đào quy tụ "khổng lồ" được xem là "thiên đường lộc" lớn chưa từng có mang đến một năm ngập tràn may mắn và hanh thông.

"Mọi năm ở TP.HCM thì cũng chỉ đi loanh quanh trong thành phố, từ đường hoa Nguyễn Huệ tới mấy chợ hoa quen thuộc. Năm nay, thành phố có thêm các công viên nữa cũng đi hết rồi. Trước tết, mấy đứa cháu tôi có xuống Cần Giờ chụp bộ hình áo dài, khen dưới này đẹp dữ lắm nên mùng 2 xuất hành là đưa ông bà, ba mẹ đi liền. Đúng là quá kinh ngạc. Tôi trước giờ chưa từng ra bắc dịp tết nên chưa bao giờ thấy nhiều hoa đào như vậy. Còn hoa mai thì vàng rực phủ kín, nhìn sáng rực rỡ luôn. Năm mới tươi rói thế này là quá tuyệt" - bác Thanh Thảo (67 tuổi, ngụ P.Xuân Hòa, TP.HCM) chia sẻ.

Lần đầu tiên vào TP.HCM du xuân, gia đình anh Bình - chị Quyên (từ Hà Nội) cũng bày tỏ vô cùng kinh ngạc trước độ hoành tráng của lễ hội hoa xuân Cần Giờ. Chưa bao giờ anh chị được nhìn thấy nhiều mai vàng rực rỡ như vậy. Đặc biệt là cây mai lớn hơn 100 tuổi. Dù trước đó đã vào TP.HCM rất nhiều lần nhưng đều đi công tác nên chị Quyên chưa từng có cơ hội được cảm nhận không khí tết miền Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình chị cùng đi Cần Giờ.

"Trước đây cứ nghĩ miền Nam tết buồn lắm vì mọi người đi hết, vắng vẻ và trời nắng, nhưng đến Cần Giờ đúng là cảm giác khác hẳn. Mọi người đông vui, nhộn nhịp, lễ hội tưng bừng và đặc biệt không khí biển rất thoáng đãng, mát mẻ. Hai đứa con tôi rất vui vì được tham gia rất nhiều trải nghiệm trong hội xuân. Bé gái vừa làm lì xì cùng các cô chú, vô cùng hào hứng. Chúng tôi cũng chưa bao giờ được thấy nhiều hoa mai đến như vậy. Mấy bộ ảnh này mang ra bắc thì đúng "sĩ" cả năm" - chị Quyên hào hứng vừa nói, vừa khoe chụp cả kho hình mai, đào rực rỡ trong nắng xuân giữa biển trời miền Nam.

Không chỉ choáng ngợp trước không gian xuân, anh Bình - chị Quyên cũng bày tỏ rất bất ngờ trước tốc độ triển khai thần tốc của siêu dự án lớn đô thị lấn biển. Đường sá rộng thênh thang, những chiếc xe tải, cần cẩu nối đuôi nhau chạy rầm rập ngay giữa biển (bên trong khu vực đã lấn biển). Đặc biệt, dự án dù chưa hoàn thành nhưng lễ hội xuân hoành tráng đã được tổ chức quy mô lớn, cho thấy rõ sự đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư, cũng như mục tiêu hướng tới tạo dựng đời sống tinh thần ở mức cao nhất cho cư dân. "Nhìn như vậy, chúng tôi cũng muốn được là 1 trong những cư dân nơi đây, được sống và tận hưởng những dịch vụ đẳng cấp nhất ở đây" - anh Bình nói.

Nhiều nhiếp ảnh gia cũng đã có mặt tại Cần Giờ để "săn" những tấm hình sắc hoa bung nở đặc biệt những ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Mọi người đều chung nhận định rằng các góc trang trí tại đây rất đậm chất nghệ thuật và đúng xu hướng của năm 2026, đặc biệt là sự kết hợp giữa nét truyền thống của cây mai cổ thụ và sự hiện đại của các hoạt động thể thao trên không.

Đan xen là các hoạt động dân gian như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân sư rồng và gói bánh tét. Với thông điệp "Tết ở thiên đường xanh", ban tổ chức còn dành tặng 2026 bao lì xì trên cây lì xì khổng lồ với các phần quà giá trị như voucher ẩm thực và cây xanh. Ngoài ra, trong ba khung giờ cố định mỗi ngày, khách tham quan còn có cơ hội nhận các đặc sản tết như giò, nem chua và rượu vang.

Khoe sắc cùng hoa mai, 300 gốc đào cổ được tuyển chọn từ miền Bắc cùng hội tụ tại hội hoa xuân Cần Giờ, tạo ra nét đặc trưng độc đáo, tượng trưng cho sự sum vầy và tài lộc.





Chụp "cháy máy" từ sáng tới trưa, Minh Anh - một sinh viên sinh ra và lớn lên tại TP.HCM vô cùng bất ngờ khi thấy hoa đào nở rực rỡ ngay tại Cần Giờ. Minh Anh cho biết việc được chụp ảnh cùng hoa đào miền Bắc và khinh khí cầu trong cùng một khung hình là điều chưa từng có, khiến trang cá nhân "nổ" tương tác tưng bừng chào mừng năm mới.

Với sự hội tụ của sản vật 3 miền cùng hàng loạt hoạt động độc lạ xuyên tết, Lễ hội Xuân Cần Giờ mở ra chuỗi "lễ hội trong lễ hội" tràn đầy sắc xuân và năng lượng bùng nổ cho siêu điểm đến quốc tế mới tại Việt Nam ẢNH: N.A

Từ nay tới hết 28.2 (tức 12 tháng giêng), du khách tới Lễ hội Green Paradise Tet Fest Cần Giờ sẽ có dịp tham gia vô vàn hoạt động vui chơi, trải nghiệm "cực đã" như: Workshop, làm bao lì xì, trải nghiệm dù lượn trên không, ngắm biển trên khinh khí cầu, trò chơi, hoạt động dân gian (phi lao ống tre, gánh lúa qua cầu, tô màu mặt gỗ, kéo co, ông đồ cho chữ…), bốc thăm trúng thưởng tại cây lì xì; thưởng thức nhạc Acoustic, diễu hành du Xuân - vui hội tháng giêng, nguyện cầu may mắn bên "cụ" mai già 150 tuổi…



