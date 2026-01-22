Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Đường hoa xuân Bcons City mở cửa phục vụ người dân phường Đông Hòa, TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
22/01/2026 10:32 GMT+7

Tết năm 2026 này, người dân phường Đông Hòa, TP.HCM có thể đến vui chơi, tham quan đường hoa xuân Bcons City - Xuân Bính Ngọ 2026 tại Khu đô thị Bcons City (đường Thống Nhất).

Đường hoa xuân Bcons City mở cửa phục vụ người dân phường Đông Hòa, TP.HCM- Ảnh 1.

Đường hoa xuân Bcons City - Xuân Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo khách đến vui xuân

ẢNH: BCONS

Với chủ đề "Tết quê giữa lòng đô thị" nhằm gửi gắm thông điệp "Xuân an cư - Xuân phúc lộc" như một lời chúc đầu năm dành cho cộng đồng cư dân.

Đường hoa xuân tái hiện hình ảnh gần gũi của mùa xuân quê nhà, nơi tết không chỉ hiện diện trong cảnh sắc mà còn trong cảm xúc sum vầy, bình yên và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Việc tổ chức đường hoa xuân tại Khu đô thị Bcons City là một trong những hoạt động thể hiện định hướng phát triển đô thị bền vững của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons, gắn kết hài hòa giữa hạ tầng hiện đại và đời sống tinh thần của cư dân.

Theo ghi nhận, Bcons City là khu đô thị được Công ty Bcons đầu tư và phát triển không gian sống đồng bộ, gắn kết giữa nhà ở, tiện ích. Từ năm 2025, khu đô thị đã đi vào vận hành, từng bước hình thành môi trường sống ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và gắn kết cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Bcons City Đường Hoa Xuân khu đô thị Bcons City Đường hoa xuân Bcons City
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận