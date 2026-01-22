Đường hoa xuân Bcons City mở cửa phục vụ người dân phường Đông Hòa, TP.HCM

Đường hoa xuân Bcons City - Xuân Bính Ngọ 2026 thu hút đông đảo khách đến vui xuân ẢNH: BCONS

Với chủ đề "Tết quê giữa lòng đô thị" nhằm gửi gắm thông điệp "Xuân an cư - Xuân phúc lộc" như một lời chúc đầu năm dành cho cộng đồng cư dân.

Đường hoa xuân tái hiện hình ảnh gần gũi của mùa xuân quê nhà, nơi tết không chỉ hiện diện trong cảnh sắc mà còn trong cảm xúc sum vầy, bình yên và sự gắn kết giữa các thế hệ.

Việc tổ chức đường hoa xuân tại Khu đô thị Bcons City là một trong những hoạt động thể hiện định hướng phát triển đô thị bền vững của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons, gắn kết hài hòa giữa hạ tầng hiện đại và đời sống tinh thần của cư dân.

Theo ghi nhận, Bcons City là khu đô thị được Công ty Bcons đầu tư và phát triển không gian sống đồng bộ, gắn kết giữa nhà ở, tiện ích. Từ năm 2025, khu đô thị đã đi vào vận hành, từng bước hình thành môi trường sống ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và gắn kết cộng đồng.