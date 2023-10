Dương Hoàng Yến lộ diện tại 'Ca sĩ mặt nạ'

Bước sang vòng 4 - tập 10, luật chơi Ca sĩ mặt nạ được đổi mới khi bảng đấu còn 3 nghệ sĩ. Khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cho nghệ sĩ mà họ yêu thích nhất, 2 nghệ sĩ nhận được lượt bình chọn thấp hơn sẽ bước vào trận battle. Sau đó hội đồng cố vấn và khán giả sẽ cùng nhau bình chọn cho nghệ sĩ họ yêu thích, người còn lại sẽ là nhân vật phải lộ diện.

Luôn là nhân vật nhận được nhiều sự ủng hộ nên việc dừng chân của Nàng Tiên Hoa đã khiến người xem không khỏi tiếc nuối...

Tập 10 với sự góp mặt của 3 mascot: Voi Bản Đôn, Nàng Tiên Hoa và Cú Tây Bắc mang đến những tiết mục bắt tai, chạm cảm xúc. Voi Bản Đôn gây thú vị khi kết hợp cùng rapper OgeNus thể hiện bản hit triệu view của Tiên Tiên - My Everything. Nàng Tiên Hoa phát huy thế mạnh với dòng nhạc ballad qua ca khúc Trước khi em tồn tại, phô diễn giọng hát nội lực với khả năng lên nốt cao đặc trưng của mình. Cú Tây Bắc mang đến liên khúc da diết, thổn thức người nghe: Buồn làm chi em ơi - Dang dở, và trở thành mascot sở hữu tấm vé an toàn đầu tiên khi nhận được bình chọn cao nhất từ khán giả trường quay.

Voi Bản Đôn và Nàng Tiên Hoa bước vào trận battle để chọn ra mascot tiếp tục đi vào vòng trong. Theo cố vấn Trấn Thành, đây là 2 nhân vật có tư duy âm nhạc tốt cùng quãng giọng rộng, vì vậy quyết định chọn ai không hề dễ dàng, vì ai cũng xứng đáng.

Cuối cùng, Voi Bản Đôn là mascot tiếp tục vào vòng trong - có mặt tại top 6 Ca sĩ mặt nạ mùa 2, và Nàng Tiên Hoa phải cởi mặt nạ lộ diện.

Dương Hoàng Yến thổ lộ, xuyên suốt chương trình, cô luôn "toát mồ hôi hột" khi đứng trước những phần giao lưu, đó là lý do cô bị hội đồng cố vấn "bắt bài" ngay từ lần đầu xuất hiện

Tuy trước đó, cố vấn Trấn Thành, Tóc Tiên và Bích Phương đều đoán đúng Nàng Tiên Hoa là ca sĩ Dương Hoàng Yến, nhưng cả 3 đã bày tỏ sự tiếc nuối và xúc động khi chia tay giọng ca lồng tiếng cho phim hoạt hình Disney Frozen (vai Elsa). Trấn Thành cho biết anh đã nhận ra "chất giọng siêu đặc trưng" của cô ngay từ vài nốt nhạc đầu tiên, điều này khiến Dương Hoàng Yến "rất vui vì bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn có cho mình dấu ấn riêng, màu sắc riêng, nên mỗi khi giọng hát của em được nhận ra thì em vui vô cùng".

Lộ diện, Nàng Tiên Hoa mang đến ca khúc Dù chỉ là chia tay Ca sĩ mặt nạ

Cùng với việc biểu diễn, Dương Hoàng Yến (đã chính thức Nam tiến được 1 năm) còn là giảng viên thanh nhạc và tham gia đóng phim, lồng tiếng phim. Cô chia sẻ: "Ban đầu em học về âm nhạc cổ điển, năm 2008 em có tham gia một chương trình (Sao mai Điểm hẹn) để thử sức mình thôi nhưng vào được chung kết. Trong quá trình học tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, rất may mắn em được cô Dương Minh Ánh hướng cho em những dòng nhạc phù hợp. Em nhận thấy âm nhạc của các diva chạm đến cảm xúc và tầng năng lượng của mình, do đó em đã theo đuổi để có thể cống hiến".

Theo cố vấn khách mời Myra Trần, Dương Hoàng Yến có một giọng hát lộng lẫy như chính mascot của cô vậy

Dương Hoàng Yến chia sẻ thêm: "Chương trình Ca sĩ mặt nạ đã mời từ mùa 1 nhưng em chưa có cơ hội phù hợp để tham gia. Đến mùa 2, em ao ước được cống hiến dưới một lớp mặt nạ; và việc mọi người nhận ra em, đó là điều thực sự xúc động".

Tập 11 Ca sĩ mặt nạ nùa 2 sẽ lên sóng lúc 21 giờ ngày 20.10 trên kênh truyền hình Vie Channel – HTV2, Vie GIẢITRÍ và VieON với sự góp mặt của nhạc sĩ Khắc Hưng ở vị trí cố vấn khách mời.