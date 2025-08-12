Dương Hoàng Yến: Tôi không áp lực khi bị so sánh với Võ Hạ Trâm

Với tình yêu tha thiết dành cho quê hương, cùng kinh nghiệm góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc mang ý nghĩa cộng đồng, ca sĩ Dương Hoàng Yến luôn nuôi dưỡng mong muốn thực hiện những dự án đặc biệt để ngợi ca Tổ quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp đến bạn bè trong và ngoài nước.

Dương Hoàng Yến ra mắt sản phẩm âm nhạc Tổ quốc trong ánh mặt trời ẢNH: NVCC

Cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ trẻ lựa chọn gắn bó với dòng nhạc giàu tính thông điệp, thay vì chạy theo những bản nhạc “dễ hit” trên thị trường. “Một năm trước, khi ra mắt Chiếc khăn piêu, Yến đã ấp ủ thực hiện các dự án về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Mình tin rằng nếu làm điều gì xuất phát từ tình yêu và sự phù hợp với bản thân thì hiệu quả mang lại sẽ cao nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau phiên bản đặc biệt Chiếc khăn piêu hợp tác cùng Masew giữa năm 2024, Dương Hoàng Yến bắt đầu tìm kiếm sáng tác mới về đất nước. Cơ duyên đến khi nhạc sĩ Long Ca gửi bản demo Tổ quốc trong ánh mặt trời đúng lúc cô chuẩn bị bay vào Đà Nẵng lưu diễn. Chỉ vừa nghe câu mở đầu, nữ ca sĩ đã xúc động và quyết định chọn ngay ca khúc này, dù trước đó đã lên kế hoạch ra mắt một số tác phẩm khác trong tháng 8.

Dương Hoàng Yến bày tỏ không cảm thấy áp lực khi bị so sánh với đàn chị Võ Hạ Trâm ẢNH: NVCC

Dương Hoàng Yến không áp lực khi bị so sánh