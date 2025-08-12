Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Dương Hoàng Yến: Tôi không áp lực khi bị so sánh với Võ Hạ Trâm

Hải Duy
12/08/2025 11:54 GMT+7

Hòa trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Dương Hoàng Yến ra mắt sản phẩm âm nhạc tâm huyết ‘Tổ quốc trong ánh mặt trời’.

Với tình yêu tha thiết dành cho quê hương, cùng kinh nghiệm góp mặt trong nhiều chương trình âm nhạc mang ý nghĩa cộng đồng, ca sĩ Dương Hoàng Yến luôn nuôi dưỡng mong muốn thực hiện những dự án đặc biệt để ngợi ca Tổ quốc, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp đến bạn bè trong và ngoài nước.

Dương Hoàng Yến: Tôi không bị áp lực khi bị so sánh cùng Võ Hạ Trâm - Ảnh 1.

Dương Hoàng Yến ra mắt sản phẩm âm nhạc Tổ quốc trong ánh mặt trời

ẢNH: NVCC

Cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ trẻ lựa chọn gắn bó với dòng nhạc giàu tính thông điệp, thay vì chạy theo những bản nhạc “dễ hit” trên thị trường. “Một năm trước, khi ra mắt Chiếc khăn piêu, Yến đã ấp ủ thực hiện các dự án về quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Mình tin rằng nếu làm điều gì xuất phát từ tình yêu và sự phù hợp với bản thân thì hiệu quả mang lại sẽ cao nhất”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau phiên bản đặc biệt Chiếc khăn piêu hợp tác cùng Masew giữa năm 2024, Dương Hoàng Yến bắt đầu tìm kiếm sáng tác mới về đất nước. Cơ duyên đến khi nhạc sĩ Long Ca gửi bản demo Tổ quốc trong ánh mặt trời đúng lúc cô chuẩn bị bay vào Đà Nẵng lưu diễn. Chỉ vừa nghe câu mở đầu, nữ ca sĩ đã xúc động và quyết định chọn ngay ca khúc này, dù trước đó đã lên kế hoạch ra mắt một số tác phẩm khác trong tháng 8.

Dương Hoàng Yến: Tôi không bị áp lực khi bị so sánh cùng Võ Hạ Trâm - Ảnh 2.

Dương Hoàng Yến bày tỏ không cảm thấy áp lực khi bị so sánh với đàn chị Võ Hạ Trâm

ẢNH: NVCC

 

Dương Hoàng Yến không áp lực khi bị so sánh          

Thời điểm này, nhiều nghệ sĩ cũng giới thiệu ca khúc về Tổ quốc, như Võ Hạ Trâm với Nguyện là người Việt Nam. Dương Hoàng Yến thẳng thắn cho biết, cô không cảm thấy áp lực khi được đặt lên bàn cân so sánh với Võ Hạ Trâm cũng như nhiều người khác khi ra mắt sản phẩm trong thời điểm này. “Ngược lại, Yến thấy rất hào hứng khi có nhiều anh chị em nghệ sĩ cùng ra mắt sản phẩm về đất nước, con người Việt Nam. Trong niềm vui chung của dân tộc, giới văn nghệ sĩ được góp sức bằng những tác phẩm ý nghĩa, chất lượng là điều đáng mừng”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Tổ quốc trong ánh mặt trời mang giai điệu ngọt ngào, ca ngợi niềm tự hào và lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh của cha anh để đổi lấy hòa bình hôm nay. MV được thực hiện với nhiều khung hình tươi đẹp của đất nước, kết hợp cùng giọng hát tình cảm, nhẹ nhàng của Dương Hoàng Yến, đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc sâu lắng.

Song song đó, nữ ca sĩ cho biết đã dành nhiều tâm huyết cho từng khâu thu âm, quay hình và chuẩn bị ra mắt. “Dù không phải lần đầu phát hành sản phẩm, nhưng lần này lại vô cùng hồi hộp”, cô bộc bạch. Dương Hoàng Yến kỳ vọng ca khúc sẽ được lan tỏa rộng rãi, hòa cùng không khí cả nước hướng tới cột mốc lịch sử vàng son của dân tộc.

