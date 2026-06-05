Đường huyết bao nhiêu thì nguy cơ biến chứng tăng?

Trên thực tế, không có một ngưỡng đường huyết cố định mà vượt qua đó biến chứng sẽ xảy ra ngay. Thay vào đó, nguy cơ tăng lên theo mức độ đường huyết cao và thời gian kéo dài của tình trạng này. Đường huyết càng cao và kiểm soát càng kém, nguy cơ biến chứng càng lớn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một trong những tiêu chí chẩn đoán tiểu đường là đường huyết lúc đói từ 126 mg/dL trở lên ẢNH: N.Quý tạo từ AI

HbA1c từ 6,5% - ngưỡng nguy cơ biến chứng bắt đầu tăng

Tuy nhiên, các nghiên cứu đã xác định được một số ngưỡng đường huyết quan trọng mà tại đó nguy cơ biến chứng bắt đầu tăng lên đáng kể. Việc nhận biết và kiểm soát đường huyết trước khi vượt qua các ngưỡng này có thể giúp người bệnh giảm nguy cơ tổn thương cơ quan, đồng thời bảo vệ sức khỏe lâu dài.

HbA1c là chỉ số phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng 2 - 3 tháng gần nhất. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng để chẩn đoán bệnh tiểu đường.

HbA1c từ 6,5% trở lên thì nguy cơ tổn thương các mạch máu nhỏ bắt đầu tăng rõ. Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Diabetes Care cho thấy những người có HbA1c từ 6,5 - 6,9% đã có nguy cơ mắc bệnh võng mạc tiểu đường cao hơn đáng kể so với những người có HbA1c thấp hơn.

Điều này cho thấy các tổn thương do đường huyết cao có thể bắt đầu xuất hiện từ khá sớm, ngay khi bệnh tiểu đường mới được chẩn đoán. Vì vậy, việc phát hiện và kiểm soát đường huyết từ giai đoạn đầu có ý nghĩa rất quan trọng với phòng ngừa biến chứng.

Vì sao HbA1c trên 7% cần được kiểm soát chặt chẽ?

Trong khi đó, nếu HbA1c từ khoảng 7% trở lên thì nguy cơ biến chứng tăng nhanh hơn. Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) khuyến nghị nhiều người mắc tiểu đường nên duy trì HbA1c dưới 7%. Đây là mức được xem là giúp cân bằng giữa hiệu quả kiểm soát bệnh và nguy cơ hạ đường huyết quá mức.

Khi HbA1c vượt quá 7%, nguy cơ tổn thương mắt, thận và thần kinh có xu hướng tăng nhanh hơn. Nguyên nhân là do lượng đường glucose dư thừa trong máu có thể gây tổn thương lớp nội mô của mạch máu, làm gia tăng tình trạng viêm và căng thẳng ô xy hóa. Qua thời gian, những tổn thương này khiến các mạch máu nhỏ nuôi mắt, thận và dây thần kinh hoạt động kém hiệu quả, từ đó dẫn đến biến chứng.

Đường huyết lúc đói cao kéo dài mới là điều đáng lo

Ngoài ra, một chỉ số đường huyết khác cũng rất quan trọng khác là đường huyết lúc đói. Đường huyết lúc đói từ 126 mg/dL trở lên được xem là một trong những tiêu chí để chẩn đoán tiểu đường.

Tuy nhiên, mức đường huyết này không có nghĩa là biến chứng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Điều quan trọng là đường huyết cao kéo dài trong bao lâu. Nếu tình trạng tăng đường huyết tồn tại trong nhiều tháng hoặc nhiều năm mà không được kiểm soát, nguy cơ tổn thương các cơ quan sẽ tăng dần lên, theo Verywell Health.