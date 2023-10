Dương Khắc Linh - Sara Lưu: Chúng tôi dùng chung tài khoản, chưa bao giờ cãi nhau

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh luôn cưng chiều vợ Sara Lưu từ khi về chung một nhà FBNV

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cho biết MV mới của vợ là sản phẩm thử sức vai trò sản xuất của anh. Trong thời gian tới, nhạc sĩ ấp ủ kế hoạch làm phim cho Sara Lưu đóng chính vì biết cô có niềm đam mê với diễn xuất. Về việc ít xuất hiện trong thời gian qua, Dương Khắc Linh chia sẻ do những năm gần đây anh dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Bên cạnh đó, anh chủ yếu làm nhạc cho các chương trình, quảng cáo, những công việc không thuộc về bề nổi nên khán giả ít thấy anh xuất hiện.

Tổ ấm của đôi vợ chồng có cặp song sinh hơn 3 tuổi, đang học mẫu giáo. Tác giả ca khúc Cánh hồng phai cho biết cuộc sống hôn nhân rất êm đềm, thoải mái. Khi các con cứng cáp hơn, cả hai có nhiều thời gian để tập trung trở lại cho nghệ thuật. Dù vậy, Sara Lưu không phải là người thích bon chen showbiz, không thích ra mắt nhiều sản phẩm nếu chưa thấy phù hợp và sẵn sàng. Còn với Dương Khắc Linh, anh để vợ thoải mái được sống với đam mê của mình, không bó buộc cô với gia đình.

Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Dương Khắc Linh tiết lộ anh rất cưng chiều vợ, để Sara Lưu được tự do làm điều mình muốn nên cả hai chẳng bao giờ tranh cãi. Anh nói: "Tôi không bao giờ muốn gây ra bất kỳ sự khó khăn nào cho người khác nên cuộc sống hôn nhân rất êm đềm, thoải mái. Tôi không áp đặt vợ phải như này như kia. Tôi lấy Sara về thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không yêu cầu cô ấy thay đổi điều gì. Tôi biết làm việc nhà, biết chăm sóc con nên hỗ trợ cô ấy. Đàn ông Việt Nam thường nghĩ việc nhà chỉ dành cho phụ nữ nhưng ở nước ngoài, họ xem việc nhà là trách nhiệm chung. Nhà tôi có người giúp việc đã làm phần lớn nên thỉnh thoảng hai đứa mới tự nấu ăn hoặc dọn dẹp. Tôi cưng chiều vợ nhưng cô ấy cũng không vì thế mà sinh hư hay ỷ lại".

Nhiều người cho rằng Sara Lưu rất may mắn khi cưới Dương Khắc Linh. Nhưng nhạc sĩ thì nói rằng "chúng tôi may mắn khi tìm thấy nhau". Theo nhạc sĩ 8X, trước đây anh từng trải qua vài mối tình với nhiều trải nghiệm khác nhau, đến khi gặp Sara Lưu, anh tự thấy mình may mắn vì sống chung với người có độ hợp cao.

"Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi hay gây gổ. Hôn nhân của tôi rất êm đềm, đầm ấm. Vợ chồng chỉ mâu thuẫn lúc làm việc, vì mỗi người có quan điểm âm nhạc riêng. Còn trong đời sống hôn nhân, nói ra có thể khó tin nhưng chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau. Cả tôi và Sara chưa từng làm điều gì quá đáng để đối phương cảm thấy khó chịu, mọi chuyện đều rất hợp nhau. Sara sống rất vô tư, để tôi được sự tự do, không bao giờ soi mói nhau đi đâu, làm gì, gặp ai. Kể cả lúc mang thai, cô ấy cũng rất dễ chịu, không phàn nàn, đòi hỏi gì cả", Dương Khắc Linh cho hay.



Nói thêm về cuộc sống hôn nhân, nhạc sĩ sinh năm 1980 tiết lộ trong gia đình anh là người kiếm tiền chính nhờ làm nhạc cho các chương trình, quảng cáo cũng như kinh doanh nhà hàng. Chính vì thế, trước đây nam nhạc sĩ trả mọi chi phí trong cuộc sống gia đình, cho vợ dùng tiền cá nhân để mua sắm hay đi chơi tùy ý. Còn gần đây, cả hai sử dụng chung tài khoản để cùng nhau quản lý tài chính.

"Tôi không có bí quyết gì ngoài chăm chỉ "cày" thôi. Tôi làm việc nhiều lắm, từ sáng sớm đến khuya. May mắn công việc này là đam mê nên tôi có tinh thần, không thấy mệt. Tôi thấy kinh tế năm nay không còn được thong thả như trước, việc cũng không nhiều vì đó là tình hình chung. Vợ chồng phải tính toán, cân nhắc chi tiêu sao cho phù hợp. Hai bé nhà tôi đang học mẫu giáo với chi phí khoảng 400 triệu đồng/năm, sau này có thể tăng thêm. Vì vậy vợ chồng phải dành dụm, chăm chỉ làm việc để lo cho hai con. Dù vậy, mọi thứ vẫn thoải mái chứ chưa đến mức phải lo lắng, căng thẳng", anh cho biết.

Sau 5 năm gắn bó, Dương Khắc Linh bày tỏ anh thấy Sara Lưu vẫn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu. Anh nói vẻ đẹp có liên kết chặt chẽ với cảm xúc. Khi hai người chung sống hòa hợp, hạnh phúc thì tình yêu vẫn luôn ngập tràn. Dù vậy, Dương Khắc Linh thừa nhận khoảng cách 13 tuổi khiến cả hai đôi lúc khác biệt trong suy nghĩ và lối sống. "Ví dụ Sara Lưu còn trẻ nên vẫn thích đi bar, club. Còn thời ăn chơi của tôi đã qua lâu rồi nên ghét những chỗ ồn ào, thích yên tĩnh hơn. Dù vậy, tôi vẫn thoải mái ở nhà chăm con cho cô ấy đi chơi với bạn. Như thế không có nghĩa là tôi già, mình vẫn hài hước, nhiều khi thấy mình còn trẻ hơn vợ", anh nói.