Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế 2026 khẳng định đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ

Trong cuộc trò chuyện với MC Minh Thái tại Báo Thanh Niên, đương kim The Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế) Nguyễn Thu Thảo có dịp nhìn lại hành trình chinh phục chiếc vương miện quốc tế tại Thái Lan. Đằng sau niềm hạnh phúc là mỹ nhân Việt thứ hai giành được danh hiệu này sau Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân là câu chuyện về nghị lực, sự kiên trì và nỗ lực vươn lên của cô gái từng có tuổi thơ khó khăn.

Đương kim Hoa hậu Hoàn cầu Quốc tế cao 1,8m, từng ghét mang giày cao gót khi còn bé ẢNH: M.H

Chia sẻ về cảm xúc sau đăng quang, Nguyễn Thu Thảo hạnh phúc và tự hào khi có thể tiếp nối thành tích của người tiền nhiệm. Để chuẩn bị cho hành trình chinh phục đấu trường nhan sắc quốc tế, người đẹp 10X dành nhiều thời gian trau dồi kiến thức và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là ngoại ngữ. Cô tiết lộ từng dành đến 8 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh với mong muốn cải thiện khả năng giao tiếp, tự tin thể hiện bản thân trước bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thu Thảo từng có tuổi thơ vất vả ẢNH: M.H

Trước khi đạt thành quả như hiện tại, Nguyễn Thu Thảo từng trải qua tuổi thơ nhiều vất vả. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên cô phải đi bán hàng rong từ năm 10 tuổi để phụ giúp gia đình. Những trải nghiệm bươn chải từ sớm giúp người đẹp thấu hiểu giá trị của lao động, đồng thời hun đúc ý chí, động lực để không ngừng phấn đấu. Dù điều kiện gia đình còn nhiều hạn chế, Thu Thảo vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn. Hiện tại, cô là sinh viên Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hoa hậu Nguyễn Thu Thảo cho rằng chính những vất vả trong quá khứ giúp cô có thêm bản lĩnh và nghị lực để vượt lên nghịch cảnh. Người đẹp cũng thể hiện quan điểm sống rõ ràng trước những thử thách và cám dỗ. Cô cho biết nếu bản thân từng đủ mạnh mẽ để vượt qua tháng ngày nghèo khó thì cũng sẽ có bản lĩnh để đối diện với những cám dỗ trong tương lai.

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005 đến từ Tuyên Quang, sở hữu chiều cao 1,8m cùng vóc dáng nóng bỏng 89-65-92. Trước trở thành chủ nhân của vương miện The Miss Globe 2026, cô từng đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.