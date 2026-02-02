Đường mai và dàn linh vật ngựa năm nay đẹp cỡ nào?

Chiều 1.2, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 (bao gồm không gian đường mai và phố ông đồ) đã chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (số 4 Phạm Ngọc Thạch, P.Sài Gòn).

Từng dòng người nô nức áo dài, váy hoa hòa cùng không gian đường mai, phố ông đồ rạng rỡ sắc xuân. Đến với Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM những ngày này như thấy rõ mùa xuân đã về.

Bạn trẻ "chết mê chết mệt" với đường mai ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đại gia đình cùng đến vui xuân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Vừa mở cửa, đường mai tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đã thu hút rất đông các nam thanh, nữ tú đến vui chơi, chụp hình đón xuân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đường hoa mai xen kẽ cùng con đường thư pháp tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian Lễ hội Tết Việt năm nay ẢNH: NỮ VƯƠNG

Điểm nhấn đặc biệt năm nay của Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ là ngoài không gian đường mai và phố ông đồ, không gian triển lãm nghệ thuật "Vó ngựa khai xuân" vô cùng đặc sắc. Đến đây, mọi người sẽ được đắm mình vào một dàn linh vật ngựa đẹp xuất sắc, tất cả được đầu tư bài bản cả về hình thức lẫn ý nghĩa gửi gắm qua từng linh vật. Mỗi chú ngựa mang một thông điệp riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu khơi mở sức mạnh bên trong mỗi người và truyền đi tinh thần khởi đầu tích cực của mùa xuân.

Mở đầu là linh vật ngựa với chủ đề "đại mã khai xuân" ngay cổng chính ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên góc phải từ cổng chính đi vào là linh vật ngựa "Khai xuân mãnh lực" vươn lên hùng mãnh được bao quanh bởi dàn tre xanh Việt Nam như gợi nhớ về truyền thuyết Thánh Gióng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bạn trẻ thích thú tạo hình với linh vật ngựa ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cận cảnh 5 linh vật ngựa vàng ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên góc phải là hình tượng 5 con ngựa vàng mang theo thông điệp "Khai xuân tài lực"

Linh vật ngựa vàng ngay chính giữa mang theo thông điệp "Phúc mã khai xuân" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Linh vật ngựa có... cánh ẢNH: NỮ VƯƠNG

Linh vật ngựa mang theo thông điệp "Khai xuân hỷ lực" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Không gian "Đẹp xưa" tại Lễ hội Tết Việt năm nay với những cái đẹp mang hồn cốt dân tộc. Những phố ông đồ, đường hoa mai, cây nêu ngày tết, bếp xuân, luống hoa, làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng… thể hiện cái đẹp đã tạo nên bản lĩnh, cá tính, tập quán, lề thói của người miền Nam, phản ánh những thăng trầm lịch sử và mang những giá trị văn hóa khởi nguồn từ văn minh sông Hồng.

Không gian hoa mai được sắp đặt hài hòa, tạo điểm nhấn về sắc màu, thể hiện sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng, hạnh phúc, sức khỏe và sự trường thọ. Màu mai vàng rực rỡ bao trùm cả mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch còn gởi gắm thông điệp về kỷ nguyên vươn mình của nước Việt.

Bạn trẻ rạng rỡ bên đường mai ẢNH: NỮ VƯƠNG

Không gian hoa mai được sắp đặt hài hòa, tạo điểm nhấn về sắc màu, thể hiện sự may mắn, tài lộc, thịnh vượng, hạnh phúc, sức khỏe và sự trường thọ ẢNH: NỮ VƯƠNG

Phố ông đồ được đầu tư công phu và bài bản về cả hình thức và nội dung hoạt động, Phố với hơn 50 ông đồ trẻ - những bạn trẻ yêu nghệ thuật thư pháp – sẽ bày mực tàu giấy đỏ, những vật dụng trang trí gợi nhớ tết xưa "trên phố đông người qua" dọc mặt tiền Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai… Khách đến đây có thể "xin chữ" may mắn đầu năm, trải nghiệm workshop tại chỗ, gửi gắm những ước nguyện ngày xuân vào những câu chúc tốt lành.

Lấy cảm hứng và nét đẹp từ các làng nghề truyền thống, không gian làng nghề được sắp đặt và tạo hình khéo léo, gợi nên một vẻ đẹp đầu xuân thanh bình với nhà nhà sum vầy, cây xanh tươi mát trong nắng vàng, cây nêu cổ tích, người người rộn ràng niềm vui.

Bạn trẻ thích thú chụp hình với không gian gợi nhớ tết xưa tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM ẢNH: NỮ VƯƠNG

Không gian đậm nét tết xưa khiến nhiều người mê mẫn ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chuỗi hoạt động không gian Lễ hội Tết Việt gồm không gian ẩm thực và văn hóa ẩm thực kết hợp các hoạt động văn hóa – thể thao; không gian vui chơi, giải trí giao lưu điện ảnh; không gian nghệ thuật cộng đồng… góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời mang đến không khí lễ hội hiện đại, sôi động. Đó cũng là lời chúc dành cho du khách có một khởi đầu tốt đẹp cho cả năm khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc.

Các gian hàng tại đây được trang trí vô cùng bắt mắt, cũng tạo nên những bối cảnh đẹp cho bạn trẻ chụp hình ẢNH: NỮ VƯƠNG

Gian hàng tò he vô cùng bắt mắt ẢNH: NỮ VƯƠNG

Những ụ rơm vàng khiến người trẻ đến đây tưởng như mình đang hòa mình vào tết miền quê ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tạo dáng với những ụ rơm vàng ẢNH: NỮ VƯƠNG

