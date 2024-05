Dương Mịch trở lại màn ảnh nhỏ sau thất bại phòng vé

Dương Mịch xinh đẹp trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên POSTER PHIM

Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên là một trong những phim cổ trang Trung Quốc gây chú ý cũng như được mong chờ nhất năm nay. Lý do là bởi tác phẩm dựa trên truyện tranh nổi tiếng và quy tụ bộ đôi sao Hoa ngữ đình đám Dương Mịch - Cung Tuấn.

Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên thuộc thể loại huyền ảo, tình cảm lãng mạn. Phim lấy bối cảnh thế giới nơi con người và yêu ma luôn xung đột, xoay quanh hai nhân vật Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) và Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn) khao khát bình đẳng và hòa bình. Họ bắt đầu nhiệm vụ kết nối duyên phận giữa người - yêu cũng như phá tan âm mưu chia rẽ người - yêu của thế lực đen tối.

Khán giả kỳ vọng vào màn trở lại lần này của nữ diễn viên POSTER PHIM

Trong phim, Dương Mịch hóa thân thành Đồ Sơn Hồng Hồng, là hồ yêu sinh ra từ cây khổ tình, chủ nhân tiền nhiệm của yêu Minh và đứng đầu Đồ Sơn. Lúc nhỏ, nàng từng bị bắt giữ, may mắn được một đạo sĩ cứu giúp nhưng vì hiểu lầm mà lỡ ra tay với ông. Đồ Sơn Hồng Hồng đã tự giam cầm mình trong quá khứ tội lỗi đó cho đến khi Đông Phương Nguyệt Sơ xuất hiện.

Đồ Sơn Hồng Hồng trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên đánh dấu màn tái xuất của Dương Mịch sau thất bại với phim điện ảnh Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được (Nothing Can't Be Undone by a HotPot). Tác phẩm màn ảnh rộng này công chiếu từ ngày 1.5, một trong những kỳ nghỉ lễ lớn ở Trung Quốc, nhưng nhanh chóng rút khỏi rạp vào ngày 6.5.

Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên có sự đầu tư vào công nghệ quay tiên tiến, kỹ xảo và tạo hình POSTER PHIM

Trước khi rút lui, Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được chỉ mang về gần 52 triệu nhân dân tệ (187 tỉ đồng). Đây là thành tích rất khiêm tốn so với những dự án ra rạp vào dịp lễ 1.5 ở đất nước đông dân nhất hành tinh. Đến ngày 11.5, tác phẩm được phát trực tuyến trên các nền tảng Trung Quốc.

Là nữ chính của Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được, nên việc phim bị rút khỏi rạp sớm đã tác động không nhỏ đến danh tiếng của Dương Mịch. Nhiều khán giả mỉa mai mỹ nhân 8X diễn xuất không ổn định, chỉ có thể được tham gia dự án chất lượng kém như Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết được.

Những năm gần đây, Dương Mịch thường hứng "gạch đá" vì diễn xuất "một màu", lặp lại hình tượng các nhân vật trước đó vào nhiều bộ phim POSTER PHIM

Dương Mịch đẹp rạng rỡ tại buổi giới thiệu phim Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên diễn ra hôm 22.5

WEIBO NV

Đồng thời, người xem nhận định thất bại lần này còn kéo sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch tụt dốc không phanh hơn. Trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây, người đẹp không có dự án nào gây được tiếng vang dù chăm chỉ làm việc trên phim trường, cũng như "phủ sóng" dày đặc từ điện ảnh đến truyền hình.

Thậm chí, không ít dân mạng đánh giá Dương Mịch sau bao năm vẫn "giậm chân tại chỗ" và hoạt động nghệ thuật chẳng có gì đột phá dù đã U.40. Do đó, nhiều người đặt kỳ vọng vào Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên sẽ giúp bà mẹ một con này lấy lại được thiện cảm từ công chúng.

Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên được kỳ vọng sẽ bùng nổ khi phát sóng POSTER PHIM

Ngoài Dương Mịch, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên còn có sự tham gia của Cung Tuấn, Quách Hiểu Đình, Trương Lăng Hách, Trần Đô Linh… Chiều 21.5, các diễn viên chính đã cùng xuất hiện tại buổi tuyên truyền phim. Tương tác ăn ý giữa dàn sao Hoa ngữ này trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội suốt những giờ qua.

Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên đã phá 7 triệu lượt đặt xem trước. Trên Weibo, tác phẩm đạt 3,41 triệu lượt đọc; 26,9 triệu lượt thảo luận; 48,8 triệu lượt tương tác (tính đến ngày 21.5). Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên sẽ chính thức ra mắt trên nền tảng trực tuyến Trung Quốc và độc quyền trên VieON vào lúc 17 giờ các ngày trong tuần, bắt đầu từ 23.5.