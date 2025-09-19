Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường
Video

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường

Võ Hiếu
Võ Hiếu
19/09/2025 07:12 GMT+7

Chiều 18.9, cơn mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm đã tạo nên cảnh tượng hỗn loạn trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM), nước ngập sâu khiến xe chết máy, người đi đường bị mắc kẹt cả giờ đồng hồ.

Chiều tối 18.9, một trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM, đúng vào giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Đường Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức cũ), từ giao lộ Nguyễn Tử Nghiêm đến Nguyễn Tuyển, nhanh chóng biến thành “biển nước” ngập gần hết bánh xe máy, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, “chôn chân” giữa dòng nước hơn một tiếng đồng hồ, gây ra cảnh ùn tắc kéo dài và hỗn loạn.

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường hơn 1 tiếng

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường hơn 1 tiếng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, trận mưa lớn bắt đầu từ lúc 17 giờ kéo dài tới gần 20 giờ, cũng là thời điểm cao điểm tan ca, dòng người từ trung tâm đổ về khiến tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng. Nhiều ô tô chết máy nằm chắn ngang giữa đường, xe máy chen chúc dắt bộ trong dòng nước, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn.

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường- Ảnh 2.

Nhiều ô tô chết máy nằm chắn ngang giữa đường, xe máy chen chúc dắt bộ trong dòng nước, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn

Việc một tuyến đường đông phương tiện lưu thông liên tục bị ngập sau mưa không chỉ gây phiền toái cho người dân, mà còn cho thấy những bất cập trong hệ thống thoát nước và quản lý hạ tầng đô thị. Và tất nhiên, việc ngập úng không chỉ khiến người đi đường khốn khổ trong cảnh kẹt xe và dắt bộ giữa dòng nước, tình trạng ngập sâu trên đường Nguyễn Duy Trinh còn làm cuộc sống người dân và hoạt động kinh doanh dọc tuyến càng thêm chật vật, đảo lộn.

Ngập úng trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh không còn là chuyện mới, nhưng mỗi lần lặp lại vẫn là nỗi ám ảnh của người dân lưu thông và hộ kinh doanh dọc tuyến. Cứ mưa là ngập, không chỉ làm người đi đường khổ sở mà còn khiến cuộc sống, sinh kế của người dân hai bên đường lao đao. Khi giải pháp căn cơ chưa được triển khai, nỗi lo ngập úng vẫn treo lơ lửng trên đầu họ mỗi khi nhìn trời kéo mây đen.

Khám phá thêm chủ đề

đường nguyễn duy trinh ngập nặng Mưa mưa lớn TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận