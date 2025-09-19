Chiều tối 18.9, một trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực tại TP.HCM, đúng vào giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Đường Nguyễn Duy Trinh (TP.Thủ Đức cũ), từ giao lộ Nguyễn Tử Nghiêm đến Nguyễn Tuyển, nhanh chóng biến thành “biển nước” ngập gần hết bánh xe máy, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, “chôn chân” giữa dòng nước hơn một tiếng đồng hồ, gây ra cảnh ùn tắc kéo dài và hỗn loạn.

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường hơn 1 tiếng

Đường Nguyễn Duy Trinh lại ngập nặng sau mưa lớn: Người dân 'chôn chân” trên đường hơn 1 tiếng

Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, trận mưa lớn bắt đầu từ lúc 17 giờ kéo dài tới gần 20 giờ, cũng là thời điểm cao điểm tan ca, dòng người từ trung tâm đổ về khiến tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng. Nhiều ô tô chết máy nằm chắn ngang giữa đường, xe máy chen chúc dắt bộ trong dòng nước, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn.

Nhiều ô tô chết máy nằm chắn ngang giữa đường, xe máy chen chúc dắt bộ trong dòng nước, giao thông gần như tê liệt hoàn toàn

Việc một tuyến đường đông phương tiện lưu thông liên tục bị ngập sau mưa không chỉ gây phiền toái cho người dân, mà còn cho thấy những bất cập trong hệ thống thoát nước và quản lý hạ tầng đô thị. Và tất nhiên, việc ngập úng không chỉ khiến người đi đường khốn khổ trong cảnh kẹt xe và dắt bộ giữa dòng nước, tình trạng ngập sâu trên đường Nguyễn Duy Trinh còn làm cuộc sống người dân và hoạt động kinh doanh dọc tuyến càng thêm chật vật, đảo lộn.

Ngập úng trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh không còn là chuyện mới, nhưng mỗi lần lặp lại vẫn là nỗi ám ảnh của người dân lưu thông và hộ kinh doanh dọc tuyến. Cứ mưa là ngập, không chỉ làm người đi đường khổ sở mà còn khiến cuộc sống, sinh kế của người dân hai bên đường lao đao. Khi giải pháp căn cơ chưa được triển khai, nỗi lo ngập úng vẫn treo lơ lửng trên đầu họ mỗi khi nhìn trời kéo mây đen.