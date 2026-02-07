Đường phố Hà Nội ùn tắc những ngày cận tết Nguyên đán

Không chỉ riêng giờ cao điểm, các tuyến đường lớn như Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Xã Đàn... đều có thể bị ùn tắc bất kể khung giờ nào trong ngày
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Người dân chở hàng hóa, đi mua sắm cây cảnh dịp tết mệt mỏi trên những tuyến đường ùn tắc
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Hình ảnh đường Nguyễn Trãi ùn tắc những ngày qua cũng được người dân liên tục phản ánh lên mạng xã hội
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Đường Ngọc Hồi hướng về bến xe Giáp Bát, hàng dài ô tô nối đuôi nhau chiều 4.2
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Bình luận (0)