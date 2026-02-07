Đường phố Hà Nội ùn tắc những ngày cận tết Nguyên đán

Đây là thời điểm gần tết Nguyên đán 2026 nên các hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa diễn ra tấp nập. Việc người dân đi mua sắm trước tết cũng dẫn đến mật độ phương tiện tăng cao, gây áp lực lớn cho các tuyến đường chính ở Hà Nội. Trong ảnh là đường Nguyễn Xiển vào chiều tối 6.2.