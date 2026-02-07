Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Đường phố Hà Nội ùn tắc những ngày cận tết Nguyên đán

Đình Huy
Đình Huy
07/02/2026 07:27 GMT+7

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều tuyến đường ở Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người dân.

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong những ngày qua, nhiều tuyến đường tại Hà Nội thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Vành đai 3, Láng, Tây Sơn, Khuất Duy Tiến... Trong ảnh là đường Vành đai 3 hướng ra ngoại thành lúc 18 giờ ngày 6.2.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 2.

Đây là thời điểm gần tết Nguyên đán 2026 nên các hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa diễn ra tấp nập. Việc người dân đi mua sắm trước tết cũng dẫn đến mật độ phương tiện tăng cao, gây áp lực lớn cho các tuyến đường chính ở Hà Nội. Trong ảnh là đường Nguyễn Xiển vào chiều tối 6.2.

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 3.

Lượng phương tiện tăng vọt tại đường Phạm Hùng hướng sang Phạm Văn Đồng chiều 6.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 4.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 5.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 6.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 7.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 8.

Không chỉ riêng giờ cao điểm, các tuyến đường lớn như Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Xã Đàn... đều có thể bị ùn tắc bất kể khung giờ nào trong ngày

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 9.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 10.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 11.

Người dân chở hàng hóa, đi mua sắm cây cảnh dịp tết mệt mỏi trên những tuyến đường ùn tắc

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 12.

Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi trong giờ cao điểm tối 6.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 13.

Khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở hướng đi Nguyễn Trãi ngày thường dễ xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm buổi chiều tối nhưng những ngày cận tết tình trạng này diễn ra trước 1 - 2 tiếng

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 14.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên đường Trường Chinh, hướng đi Láng

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 15.

Giao thông xung đột tại ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh lúc 16 giờ chiều 6.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 16.

Khu vực Đại lộ Thăng Long hướng ra đường Vành đai 3 chiều 6.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 17.

Không chỉ ngày 6.2, những ngày trước đó, nhiều tuyến đường Hà Nội cũng rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng (đường Nguyễn Trãi lúc 18 giờ ngày 4.2)

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 18.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 19.

Hình ảnh đường Nguyễn Trãi ùn tắc những ngày qua cũng được người dân liên tục phản ánh lên mạng xã hội

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 20.

Đường Khuất Duy Tiến lúc 17 giờ 30 ngày 5.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 21.

Giao thông tăng đột biến tại đường Cầu Giấy lúc 20 giờ ngày 4.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 22.
Đường phố Hà Nội ùn tắc kinh hoàng những ngày cận tết Nguyên đán- Ảnh 23.

Đường Ngọc Hồi hướng về bến xe Giáp Bát, hàng dài ô tô nối đuôi nhau chiều 4.2

ẢNH: NGUYÊN QUANG

 

Khám phá thêm chủ đề

hà nội Tết Nguyên đán Tết Nguyên đán Bính Ngọ Ùn tắc giao thông
