Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả

Chiều 27.10.2025, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông), bên cạnh công viên Làng Hoa Gò Vấp (cũ), nước ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân bị đảo lộn.

Từ sáng đến chiều, mặt đường vẫn lênh láng nước, có đoạn ngập đến 20 cm. Xe máy, ô tô di chuyển chậm chạp, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước đục ngầu.

Người dân phải dắt bộ, bì bõm trong mưa, còn các hộ buôn bán hai bên đường thì rầu rĩ vì quán xá trở nên vắng vẻ.

Vào giờ tan tầm, tình hình càng thêm hỗn loạn, đặc biệt là khi phụ huynh tất bật đưa đón con em tan học. Nhiều học sinh phải lội nước qua những con hẻm ngập sâu, bì bõm trong dòng nước đục để trở về nhà.

Đường phố ngập sâu đến 20 cm, xe cộ chết máy, người dân bì bõm dắt bộ giữa dòng nước đục. ẢNH: TUYẾT MINH

Nước mưa không chỉ tràn trên mặt đường mà còn dâng sâu, dồn ứ vào từng con hẻm. Tại hẻm 103 Cây Trâm, nước len lỏi vào tận nhà dân, khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Cống thoát nước quá tải khiến cả khu dân cư chìm trong ngập úng.

Nhiều hộ buôn bán nhỏ phải tạm ngừng kinh doanh, kê đồ đạc lên cao, dùng chổi đẩy nước ra ngoài.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, tình trạng ngập nước còn kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường. Khi nước dâng cao, xe thu gom rác không thể vào sâu trong các con hẻm, buộc người dân phải lội nước đẩy từng bao rác ra đầu đường.

Nhiều bao rác không được thu gom kịp thời bị cuốn trôi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tấp vào hai bên lề, bốc mùi hôi nồng nặc. Rác thải hòa cùng nước mưa còn tạo thành dòng nước ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ về các bệnh ngoài da.

Rác không được thu gom kịp trôi nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi, hòa cùng nước mưa tạo thành dòng nước ô nhiễm. ẢNH: THU GIANG

Tình trạng ngập kéo dài không chỉ khiến người dân khốn khổ, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị, môi trường sống và sinh kế của nhiều hộ gia đình.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm do ảnh hưởng của bão số 12.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, người dân lo ngại nếu mưa kéo dài trong khi nước ở nhiều khu vực vẫn chưa rút hết, tình trạng ngập úng sẽ ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại và đời sống thường nhật.