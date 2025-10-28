Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả
Video Thời sự

Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả

Thu Giang - Tuyết Minh
28/10/2025 10:58 GMT+7

Mưa lớn liên tiếp nhiều ngày khiến đoạn đường Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông, TP.HCM) biến thành "biển nước". Ngập sâu khiến việc đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của người dân gặp không ít trở ngại.

Chiều 27.10.2025, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn trong tình trạng ngập cục bộ do mưa lớn kéo dài. Tại tuyến đường Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông), bên cạnh công viên Làng Hoa Gò Vấp (cũ), nước ngập sâu khiến giao thông bị ảnh hưởng, sinh hoạt và hoạt động kinh doanh của người dân bị đảo lộn.

Từ sáng đến chiều, mặt đường vẫn lênh láng nước, có đoạn ngập đến 20 cm. Xe máy, ô tô di chuyển chậm chạp, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước đục ngầu. 

Người dân phải dắt bộ, bì bõm trong mưa, còn các hộ buôn bán hai bên đường thì rầu rĩ vì quán xá trở nên vắng vẻ.

Vào giờ tan tầm, tình hình càng thêm hỗn loạn, đặc biệt là khi phụ huynh tất bật đưa đón con em tan học. Nhiều học sinh phải lội nước qua những con hẻm ngập sâu, bì bõm trong dòng nước đục để trở về nhà.

Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả- Ảnh 1.

Đường phố ngập sâu đến 20 cm, xe cộ chết máy, người dân bì bõm dắt bộ giữa dòng nước đục.

ẢNH: TUYẾT MINH

 Nước mưa không chỉ tràn trên mặt đường mà còn dâng sâu, dồn ứ vào từng con hẻm. Tại hẻm 103 Cây Trâm, nước len lỏi vào tận nhà dân, khiến sinh hoạt bị đảo lộn. Cống thoát nước quá tải khiến cả khu dân cư chìm trong ngập úng. 

Nhiều hộ buôn bán nhỏ phải tạm ngừng kinh doanh, kê đồ đạc lên cao, dùng chổi đẩy nước ra ngoài.

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, tình trạng ngập nước còn kéo theo nhiều hệ lụy về môi trường. Khi nước dâng cao, xe thu gom rác không thể vào sâu trong các con hẻm, buộc người dân phải lội nước đẩy từng bao rác ra đầu đường. 

Nhiều bao rác không được thu gom kịp thời bị cuốn trôi, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, tấp vào hai bên lề, bốc mùi hôi nồng nặc. Rác thải hòa cùng nước mưa còn tạo thành dòng nước ô nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ về các bệnh ngoài da.

Đường phố thành sông, người dân TP.HCM sinh hoạt vất vả- Ảnh 2.

Rác không được thu gom kịp trôi nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi, hòa cùng nước mưa tạo thành dòng nước ô nhiễm.

ẢNH: THU GIANG

Tình trạng ngập kéo dài không chỉ khiến người dân khốn khổ, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh đô thị, môi trường sống và sinh kế của nhiều hộ gia đình.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TP.HCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm do ảnh hưởng của bão số 12.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, người dân lo ngại nếu mưa kéo dài trong khi nước ở nhiều khu vực vẫn chưa rút hết, tình trạng ngập úng sẽ ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại và đời sống thường nhật.

Khám phá thêm chủ đề

ngập ngập TP.HCM đường ngập sau mưa phường Hạnh Thông mưa lớn giao thông ùn tắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận