'Dương Quá' Lý Minh Thuận thăng hoa trong sự nghiệp dù bị chê tàn tạ, xuống sắc

Năm nay, anh còn nhận được sự yêu thích khi dẫn dắt show ẩm thực riêng mang tên Dishing with Chris Lee mùa 2 với sự tham gia của dàn khách mời nổi tiếng. Mùa đầu tiên của Dishing with Chris Lee từng gây tiếng vang lớn, giành giải Chương trình giải trí thực tế hay nhất châu Á tại ContentAsia Awards in 2022. Tại Star Awards 2023, show ẩm thực này đã nhận giải Chương trình giải trí hay nhất và Lý Minh Thuận được vinh danh là Người dẫn dắt chương trình xuất sắc nhất