Dương Quỳnh Anh bỏ ngành luật danh tiếng để mang đến tư duy làm đẹp hiện đại

Làm đẹp luôn là chủ đề được quan tâm nhất của phái đẹp, đặc biệt hiện nay với cuộc sống đã thay đổi về suy nghĩ cũng như điều kiện kinh tế, người phụ nữ ngày càng có cơ hội tiếp cận những phương pháp làm đẹp mới, an toàn, chất lượng hơn. Chính vì những lý do đó mà Dương Quỳnh Anh mong muốn mang đến tư duy làm đẹp người phụ nữ ngày nay. "Tôi luôn cho rằng, bản chất phụ nữ luôn có những vẻ đẹp tiềm ẩn cần khai phá đúng và hợp lý. Làm đẹp bền vững là phương thức làm đẹp an toàn, chất lượng dài lâu cho mỗi khách hàng".

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống theo ngành luật nên Quỳnh Anh tự thấy mình làm việc luôn tuân thủ đúng nguyên tắc, đúng luật, đúng với lương tâm nghề. "Tôi luôn tin rằng mình tâm huyết với nghề, với khách hàng, trung thực và làm việc với cái tâm thì ắt sẽ có được sự tin tưởng và mến yêu của khách hàng cũng như những đồng nghiệp trong nghề".

Để có sự nghiệp ngày hôm nay Quỳnh Anh đã không ngừng nỗ lực để học hỏi, trau dồi kỹ năng cũng như kinh nghiệm quản lý và vận hành doanh nghiệp. Bên cạnh đó là quá trình đi làm cho các đơn vị lớn để có được kinh nghiệm thực tiễn, để hiểu thương trường là khốc liệt như thế nào. "Tôi là cử nhân ngành luật và học quản trị kinh doanh, cả hai đều bổ trợ cho công việc của tôi rất tốt. Với tôi dù làm ngành nghề gì đều cần có kiến thức căn bản thật tốt, bạn cần trang bị cho mình hành trang thật chuẩn và chất lượng, chặng đường bạn đi sẽ vững vàng rất nhiều".

Công việc của cô luôn chú trọng đến việc lan tỏa tinh thần làm đẹp kiểu mới, thúc đẩy và là cầu nối đưa người phụ nữ tới gần hơn với những phương pháp làm đẹp hiện đại và bền vững. Đây cũng là đơn vị kết hợp với đài truyền hình địa phương để sản xuất nhiều nội dung chương trình xoay quanh vấn đề làm đẹp, lan tỏa tinh thần cầu thị và mới mẻ của doanh nghiệp tới công chúng và khách hàng. Ngoài ra cô cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, các công tác xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.