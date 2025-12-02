Đường sách Nguyễn Đổng Chi được thiết kế như 'khu rừng nhiệt đới'

Tại sự kiện ra mắt ngày 1.12, ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành dự án Đường sách Nguyễn Đổng Chi, cho biết không gian công trình áp dụng công nghệ xanh, lối kiến trúc gần gũi thiên nhiên với phối cảnh như "khu rừng nhiệt đới" nhằm thu hút độc giả trẻ.

Đơn vị thi công đường sách cho biết sẽ trồng nhiều cây cối, sử dụng vật liệu tái chế bền vững cho phần mái che, vỉa hè, hồ cảnh quan, nhạc nước Ảnh: BTC

Được khởi dựng từ mong muốn tái kiến tạo thói quen đọc sách giữa nhịp sống hiện đại, Đường sách Nguyễn Đổng Chi (dài 250 m) hướng tới xây dựng một môi trường văn hóa mở, nơi người dân có thể đến vì âm nhạc, điện ảnh, hội họa, một lớp nghệ thuật hay chỉ đơn giản để nghỉ chân dưới tán cây, lắng nghe âm thanh tự nhiên và cầm trên tay một cuốn sách. Không gian được thiết kế để mỗi cá nhân khi dừng lại đều có thể tìm thấy sự thư giãn và cảm hứng sáng tạo.

Theo đại diện dự án, vì nằm khá xa khu vực trung tâm thành phố, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Nguyễn Lương Bằng (quận 7 cũ), đường sách được định vị là "điểm đến văn hóa xanh", tạo trải nghiệm yên tĩnh, thư giãn. Các kiot được thiết kế mái cong, áp dụng hệ thống đón gió để giúp đường luôn thoáng mát, nhiệt độ thấp hơn vài độ C so với bên ngoài. Mô hình tưới cây được sử dụng "nước tái chế" - xử lý chuyển đổi nước thải đô thị để tái sử dụng. Đây là công trình được định hướng đạt chứng chỉ quốc tế EDGE. Sách xuất hiện tự nhiên theo từng phân khu: quán cà phê kiến trúc với sách chuyên ngành, khu âm nhạc, lớp học, sân khấu mini, khu trà sách về tâm lý, chăm sóc tinh thần.

Bên cạnh đó là loạt phân khu Vườn tri thức và Vườn sáng tạo, quảng trường - sân khấu ngoài trời sức chứa 300 - 500 khách, thư viện thông minh ứng dụng VR/3D và AI cá nhân hóa việc đọc, khu Workshop nghệ thuật và khu vui chơi trẻ em tích hợp vận động - trí tuệ. Theo đại diện chủ đầu tư, không chỉ là đường sách, nơi đây sẽ tổ chức chuỗi hoạt động gắn với bản sắc Việt: biểu diễn nghệ thuật đường phố, lễ hội văn hóa, sự kiện ẩm thực, ra mắt sách, phiên chợ xanh, giao lưu văn hóa quốc tế… nhằm tạo một trung tâm sinh hoạt cộng đồng sôi động, nhiều trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Dự án dự kiến khánh thành quý 1/2026, kỳ vọng trở thành điểm nhấn văn hóa của TP.HCM và hình mẫu mới cho việc phát triển văn hóa đọc, công nghiệp văn hóa và không gian sáng tạo đô thị.

Đường sách dự kiến khánh thành vào đầu năm 2026 Ảnh: BTC

Tên đường sách được đặt theo giáo sư Nguyễn Đổng Chi (1915 - 1984), là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tiêu biểu, đồng thời ông cũng là nhà sử học, khảo cổ học, Hán Nôm học, dân tộc học và nhà văn nổi tiếng. Suốt cả cuộc đời, ông tận tâm sưu tầm, bảo tồn truyện cổ dân gian, góp phần gìn giữ kho tàng văn hóa của dân tộc.