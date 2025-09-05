Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đường sụt lún, nguy hiểm

Trương Thuận
Trương Thuận
05/09/2025 13:46 GMT+7

Mặt đường trước nhà số 157 liên ấp 1-2-3, xã Tân Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh), TP.HCM, bị lún sụt tạo thành hố trũng, rất nguy hiểm cho người đi xe máy (ảnh).

Đường sụt lún, nguy hiểm- Ảnh 1.

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Người dân địa phương cho biết vị trí bị sụt lún gần một tuần nay nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý khắc phục. Vì lo ngại người đi đường chạy xe vào chỗ trũng, nhất là ban đêm, nên bà con lấy ghế nệm đặt tạm trên mặt hố cảnh báo.

Đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa mặt đường để người dân đi lại an toàn.

Xem thêm bình luận