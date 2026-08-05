Đường Thi Vịnh nghẹn ngào kể sai lầm quá khứ, hé lộ lý do rời TVB

Đường Thi Vịnh bật khóc khi kể về nỗi mất mát trong quá khứ, trên một chương trình trò chuyện của HOY TV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE HOY TV

Theo HK01, trong một chương trình trò chuyện cùng MC Ngao Gia Niên mới đây, Đường Thi Vịnh thừa nhận rằng trước đây cô từng không thực sự hiểu rõ công việc diễn xuất. "Mỗi ngày đi làm, tôi đều cảm thấy mình phải đáp ứng yêu cầu của kịch bản, yêu cầu của đạo diễn. Khi bước vào trường quay, tôi phải hoàn thành trách nhiệm của một diễn viên. Có quá nhiều quy tắc phải tuân theo… Có quá nhiều thứ phải xử lý! Vì thế, tôi hoàn toàn không có cơ hội để hiểu chính cuộc đời mình. Điều duy nhất tôi hiểu là những quy tắc ấy, rồi cố gắng đừng mắc sai lầm", cô bộc bạch. Sao phim Bằng chứng thép cho biết cô đã sống gần như toàn bộ nửa đời theo cách như vậy.

Đường Thi Vịnh thừa nhận sự ra đi của mẹ vào năm 2009 là một cú sốc lớn với mình. Sao phim Sóng gió gia tộc kể: "Lúc đó vì mải mê đóng phim, chỉ biết lao vào sự nghiệp nên tôi gần như không quan tâm đến gia đình. Toàn bộ thời gian của tôi đều dành hết cho công việc, vì thế tôi đã không chăm sóc và quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng mình đã dành cho bà quá ít thời gian".

Nghệ sĩ không giấu sự day dứt: "Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian". Sau một chuyến du lịch chung, mẹ cô nôn ra máu và được đưa đến bệnh viện. Những điều xảy ra sau đó khiến Đường Thi Vịnh sụp đổ. "Lúc tôi định bước vào thì bác sĩ đi ra và nói: 'Mẹ cô đã qua đời rồi.' Ngay khoảnh khắc ấy... lại giống như trong kịch bản vậy. Tôi lập tức khuỵu xuống ngồi sụp xuống đất", cô nghẹn lời rồi bật khóc.

Sau một hồi bình tĩnh, Đường Thi Vịnh nói trong nghẹn ngào: "Tôi nghĩ lúc đó mình không thể phản ứng được gì. Ngoài khóc ra thì tôi còn có thể làm gì nữa? Không thể làm gì cả... Đến bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu rằng sinh ly tử biệt là điều không ai tránh khỏi. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự nuối tiếc. Có những điều, đến khi mất đi rồi bạn mới nhận ra rằng mình đã không kịp làm".

Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình sau khi rời TVB ẢNH: INSTAGRAM ĐƯỜNG THI VỊNH

Đường Thi Vịnh bộc bạch rằng sau này, khi bắt đầu tìm hiểu và học Phật pháp, bản thân có cái nhìn thấu đáo hơn về cuộc sống, biết cách chấp nhận những mất mát nhưng khi nghĩ về mẹ, cô vẫn không tránh khỏi nỗi day dứt, hối hận. Dẫu vậy, cô không muốn mãi chìm đắm trong những tiếc nuối về quá khứ. Thay vào đó, ngôi sao 8X hy vọng bản thân còn có cơ hội sửa chữa những sai lầm và "viết lại kịch bản cuộc đời" của chính mình.

Đó cũng là lý do sao phim Anh hùng thiết quyền quyết định rời TVB sau khoảng 20 năm gắn bó. "Tôi nghĩ việc có khả năng sửa chữa những điều chưa đúng là rất quan trọng. Đó cũng là lý do vì sao tôi quyết định rời công ty, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Tôi muốn thay đổi cách mình đối xử với chính mình, muốn sống khác đi so với trước đây", nghệ sĩ 45 tuổi tâm sự.

Hiện ngoài việc học Phật pháp, Đường Thi Vịnh còn bắt đầu tập chạy đường dài, thực hành thiền và theo đuổi nhiều phương pháp giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần. Cô cũng chuyển hướng sang kinh doanh sau nhiều năm tập trung vào sự nghiệp diễn xuất.

Đường Thi Vịnh là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh TVB ẢNH: INSTAGRAM ĐƯỜNG THI VỊNH

Đường Thi Vịnh sinh năm 1981, cô gia nhập TVB từ năm 2003 và quen thuộc với khán giả châu Á qua nhiều bộ phim: Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Giải mã nhân tâm, Hạnh phúc ảo, Thiết mã tầm kiều, Chân tướng, Phi hổ, Đại thái giám, Kiêu hùng, Binh đoàn phái yếu, Bạch sắc cường nhân, Chuyện nhà họ Quách…

Kể từ khi giành ngôi Thị hậu TVB năm 2017, nghệ sĩ này liên tục nhận được những dự án lớn, trở thành một trong những nữ diễn viên chủ chốt của nhà đài trước khi quyết định rời đi vào năm 2022.