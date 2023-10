'Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt' được Tổng thống Pháp giới thiệu

'Tác giả cuốn sách Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên là Stéphanie Do, được Tổng thống Pháp Macron viết lời giới thiệu tri ân những đóng góp của tác giả cho cả Việt Nam và Pháp.

“Cô đã đạt tới vị trí này nhờ lòng ngoan cường, ham muốn thành công và cống hiến vì người khác. […] Stéphanie Do đã chứng tỏ bản thân xứng đáng với sự kỳ vọng này. Cô đã nắm bắt mọi cơ hội mà nước Pháp mang đến cho mình và đã đền đáp cho nước Pháp gấp trăm lần”, Emmanuel Macron viết.

Stéphanie sinh năm 1979 tại Sài Gòn, trong một gia đình trí thức Nam kỳ truyền thống, ông cố nội của chị là cụ Đỗ Quang Đẩu - nhà giáo danh tiếng của đất Nam kỳ xưa, một con đường mang tên cụ hiện tọa lạc gần chợ Bến Thành ngày nay. Truyền thống học hành tiếp nối qua các đời con cháu, và Stéphanie Do "được chọn" là người kế tục.

Mùa hè năm 1991, Stéphanie Do sang Pháp cùng cha mẹ và ba người anh trai, trong đó chỉ có cha của Stéphanie Do nói được tiếng Pháp; đây là một quyết định can đảm của cha chị - nhà giáo Đỗ Quang Thông.

Luôn tự hào là người Việt Nam

Stéphanie Do là một chính trị gia Pháp, nhiệm kỳ nghị sĩ Quốc hội Pháp của chị kết thúc vào cuối năm 2022, nhưng chị luôn ý thức rằng mình là dân nhập cư và tự hào là một phụ nữ Việt, nên chị thường xuất hiện ở nhiều sự kiện quan trọng trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Rời Việt Nam khi mới 11 tuổi nhưng tiếng Việt của chị không vì thế mai một. Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, Stéphanie Do kể thuở nhỏ, chị hay xem phim Hồng Kông cùng bà nội, thông qua các đoạn lồng tiếng, bà dạy cho cô cháu gái của mình tiếng Việt và "những bài học quý giá khác về đối nhân xử thế, về văn hóa, giáo dục, về lẽ sống ở đời… Có những đoạn tôi chưa hiểu, bà nội bắt xem lại và giải thích cho đến khi tôi hiểu mới thôi". Câu chuyện thực hành tiếng Việt thông qua phim ảnh được chị duy trì ở Pháp, dù thời gian ít hơn và cảm xúc không còn như khi ở quê nhà.

Học theo bà nội, Stéphanie Do cũng dùng phim ảnh dạy con gái mình tiếng Việt, chị kể: "Ngoài phim Hồng Kông, tôi cũng coi phim Hàn Quốc, qua phiên bản được lồng tiếng hoặc thuyết minh bằng tiếng Việt". Chồng của Stéphanie Do là người Việt sinh ở Pháp, anh không biết nói tiếng Việt cho đến khi quen Stéphanie Do năm 17 tuổi, thời gian quen nhau và chung sống, anh đã được chị dạy tiếng Việt, cho đến hiện tại anh có thể giao tiếp cơ bản với người Việt.

Câu chuyện Stéphanie Do trở về Việt Nam lần đầu vào năm 2006 cũng được thuật lại tỉ mỉ trong tác phẩm mới. Chị về Sài Gòn chụp hình đám cưới ở Bình Quới, TP.HCM. Trước đó đám cưới của chị được tổ chức bên Pháp, với chị đó là một hồi ức và kỷ niệm đẹp. Quay lại Việt Nam sau 15 năm, mọi thứ hoàn toàn thay đổi trong mắt Stéphanie Do. Sau lần đầu đó, chị thường xuyên trở về Việt Nam hơn, thuê xe gắn máy chạy quanh thành phố, thói quen này được chị duy trì cho đến bây giờ.

Stéphanie Do thừa hưởng những tố chất ưu trội của cha mình và chị rất tự hào rằng mình giống cha. Bằng tất cả sự kiên định, khắc phục các hạn chế và xuất phát điểm bản thân không biết tiếng Pháp, phải học trễ so với bạn bè cùng tuổi, Stéphanie Do đã vượt lên bằng nỗ lực tự thân cùng niềm tự hào gia tộc, chị trở thành nữ nghị sĩ Quốc hội Pháp gốc Việt đầu tiên vào năm 2017.

Viết cuốn sách này, kể lại câu chuyện của mình, Stéphanie Do mong muốn "hành trình chói sáng mà tôi đã vươn tới một vị trí ở tầm vóc quốc gia, gần như tức khắc, có thể là nguồn cảm hứng cho một số người".

Có thể coi Đường tới Quốc hội của nữ nghị sĩ Pháp gốc Việt đầu tiên được Tổng thống Pháp giới thiệu là cuốn sách bỏ túi hay cuốn sách mang theo, vì dung lượng mỏng, vì nội dung nhẹ nhàng, vì lối kể chuyện chân chất của một người con xa xứ trong nỗi nhớ quê nhà muốn lan tỏa câu chuyện vượt khó và vươn lên bằng chính đôi chân của mình. Bên ly cà phê, trong tiếng nhạc dịu êm hay không gian yên tĩnh nào đó, chầm chậm lần giở những trang sách, dõi theo chặng hành trình tri thức của Stéphanie Do, khi gấp cuốn sách lại cũng vừa lúc ly cà phê vừa cạn, vài lời thầm thì mời gọi dấn bước vang vọng đâu đó bên tai…