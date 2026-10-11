'Đường tránh' Đồng Xoài đã được sửa chữa sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Trước đó, ngày 16.9 Báo Thanh Niên đã phản ánh bài viết "Đường tránh Đồng Xoài bao giờ được sửa chữa?". UBND phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai sau đó đã có văn bản gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố (gọi tắt là Ban quản lý dự án) kiểm tra, sửa chữa hư hỏng mặt đường.

Theo UBND phường Bình Phước nguồn vốn sửa chữa tuyến đường đã được địa phương kiến nghị, nhưng đến nay chưa được UBND thành phố xem xét, bố trí để thực hiện trong năm 2026. Đồng thời, công trình chưa hoàn thành thủ tục bàn giao nên UBND phường chưa có cơ sở tiếp nhận để quản lý, khai thác, bảo trì và sửa chữa theo quy định.

"Đường tránh" Đồng Xoài đoạn ngã ba trạm điện trước khi được sửa chữa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ngày 24.9, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai chủ trì phối hợp Ban quản lý dự án, UBND phường Bình Phước kiểm tra hiện trạng tuyến đường, các vị trí hư hỏng. Các bên đã thống nhất kế hoạch sửa chữa, công tác bàn giao và tiếp nhận dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên ngày 11.10, phần lớn các đoạn tuyến hư hỏng nặng trên tuyến như ngã ba trạm điện, ngã tư giao nhau với quốc lộ 14, ngã tư Sóc Miên, đường vào UBND phường Tân Thiện cũ… đã được sửa chữa, dặm vá, lấp các hố sâu, ổ voi, ổ gà lớn. Dù vậy vẫn còn một số vị trí chưa được xử lý.

Đoạn ngã tư "đường tránh" Đồng Xoài và quốc lộ 14 đã được sửa chữa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Lê Đức Khang, đại diện Công ty TNHH MTV Vạn Tín Phát, đơn vị sửa chữa "đường tránh" Đồng Xoài cho biết đã cào bóc lớp nhựa mặt đường ở các vị trí hư hỏng với độ sâu từ 10 cm đến 25 cm tùy theo vị trí và đổ bê tông. Do thời tiết liên tục mưa thời gian qua khiến tiến độ thi công sửa chữa bị gián đoạn. Dự kiến trong ngày 12.10 sẽ hoàn thành việc sửa chữa.

Lớp nhựa hư hỏng trên mặt đường bị bóc lên và thay bằng lớp bê tông ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo một số người dân, sau khi được cơ quan báo chí phản ánh, tuyến đường đã được sửa chữa, dặm vá. Tuy nhiên, việc sử dụng bê tông sửa chữa, vá đường nhựa có thể chỉ mang tính tạm thời.

Người dân mong tuyến đường sớm được đầu tư, sửa chữa thật chắc chắn để không còn cảnh người dân bị "sập" hố sâu, ổ voi, ổ gà gây thương tích, hư hỏng tài sản, phương tiện mỗi khi lưu thông trên đường.

Đoạn ngã tư Sóc Miên đã được sửa chữa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo Ban quản lý dự án, do "đường tránh" Đồng Xoài đã hoàn thành và được nghiệm thu từ năm 2020. Đến nay, dự án đã hết thời gian bảo hành và không bố trí nguồn kinh phí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa hằng năm.

Sau khi hoàn thành sửa chữa, tuyến đường sẽ được bàn giao về UBND phường Bình Phước quản lý, khai thác, bảo trì và sửa chữa theo quy định ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dự án do trước đây chưa bố trí nguồn vốn để chi trả chi phí giải phóng mặt bằng cho 1 hộ dân và đến nay đã hoàn thành. Ban quản lý dự án đang tổng hợp hồ sơ trình quyết toán hoàn thành dự án và đề nghị UBND phường Bình Phước bố trí bộ phận tiếp nhận dự án theo quy định.