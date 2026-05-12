Dương Tử tái xuất trong phim của đạo diễn 'Diên Hi công lược'

Sau thời gian dài vắng bóng, Dương Tử tái xuất với vai diễn nặng về tâm lý và mang màu sắc "thương chiến" cổ trang Ảnh: Weibo Dương Tử

Dù chưa chính thức phát sóng, Gia nghiệp có Dương Tử đóng chính đã ghi nhận những chỉ số truyền thông đáng chú ý. Tính đến tối 11.5, dự án đạt hơn 1,5 triệu lượt đặt trước trên nền tảng trực tuyến. Trên các mạng xã hội Weibo và Douyin, các chủ đề liên quan đến bộ phim thu hút hàng trăm triệu lượt đọc và xem.

Gia nghiệp có thời lượng 42 tập, do Huệ Giai Đống đạo diễn, người từng thực hiện các tác phẩm như Diên Hi công lược, Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Điểm khác biệt của dự án là việc khai thác sâu về văn hóa Huy Châu cùng nghề làm mực Huy Mặc, di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc.

Lấy bối cảnh triều Minh, phim xoay quanh nhân vật Lý Trinh (Dương Tử đóng), con gái út của một gia tộc sản xuất mực danh tiếng. Sau khi gia đình gặp biến cố, cô quyết tâm vượt qua những định kiến về giới tính trong kinh doanh thời bấy giờ để khôi phục cơ nghiệp của cha ông.

Trong hành trình đó, cô đồng hành cùng Lạc Văn Khiêm (Hàn Đông Quân). Từ những đối trọng trên thương trường, cả hai dần trở thành tri kỷ, cùng nỗ lực giữ gìn và phát triển danh tiếng cho dòng mực truyền thống.

Để tăng tính chân thực, đoàn phim đã phục dựng công phu các công đoạn thủ công của nghề làm mực như đốt than lấy hắc ín, pha keo, giã mực và vẽ vàng. Các chi tiết này không chỉ đóng vai trò bối cảnh mà còn gắn liền với diễn biến tâm lý và sự trưởng thành của các nhân vật trong phim.

Dương Tử nhận được sự kỳ vọng khi thể hiện hình ảnh nhân vật Lý Trinh qua nhiều giai đoạn, từ một thiếu nữ đến khi trở thành người gánh vác gia tộc. Chia sẻ về vai diễn, nữ diễn viên cho biết cô ấn tượng với tinh thần kiên định và khát vọng tự chủ của nhân vật.

Trong khi đó, màn kết hợp với Hàn Đông Quân được dự báo sẽ mang đến nét mới mẻ khi tập trung vào sự đối đầu và bổ trợ lẫn nhau trên phương diện sự nghiệp, thay vì chỉ khai thác khía cạnh tình cảm. Gia nghiệp sẽ phát sóng tại Việt Nam trên ứng dụng VieON từ ngày 17.5.