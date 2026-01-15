Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên

Lê Lâm
Lê Lâm
15/01/2026 09:22 GMT+7

Sáng 15.1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường ven sông Đồng Nai.

Đường ven sông Đồng Nai là 1 trong 7 dự án quan trọng được tỉnh Đồng Nai chọn để động thổ, thông xe kỹ thuật và khởi công trong ngày 15.1 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 1.

Dự án đường ven sông Đồng Nai dài hơn 5 km thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (trước thuộc phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai cũ). Kéo dài từ cầu Hóa An đến giáp ranh phường Tân Triều (trước thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ)

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 2.

Tuyến đường có lộ giới 34 m, trong đó phần lòng đường rộng 22,5 m, mỗi bên 3 làn xe

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 3.

Đây là dự án trọng điểm của TP.Biên Hòa (cũ) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách. Trong đó 1.339 tỉ đồng dành cho việc xây dựng đường; còn 613 tỉ đồng làm kè ven sông

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 4.

Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2021 và dự kiến hoàn thành giữa năm 2023. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ, trong đó có nguyên nhân vướng phải biệt thự cổ

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 5.

Đó là biệt thự 100 tuổi của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh (người dân địa phương gọi là Lầu ông phủ), mặt hướng ra sông Đồng Nai, lưng tựa vào núi Bình Điện. Theo tài liệu, biệt thự xây năm 1922, hoàn thành năm 1924. Vào năm 1996, nơi đây được chọn làm bối cảnh chính để quay bộ phim Người đẹp Tây Đô

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 6.

Theo quy hoạch cũ, 2/3 căn biệt thự nằm trong phạm vi đường ven sông. Sau đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định giữ lại, đồng thời giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của ngôi biệt thự

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 7.

Sau khi sửa quy hoạch, đoạn đường qua biệt thự cổ được "nắn" lại. Phần đất dư gần 2 bên biệt thự cổ dành làm nơi đỗ xe ô tô

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 8.

Công nhân đang sơn các vị trí đậu ô tô tại bãi đất dư 2 bên biệt thự cổ

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 9.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, toàn tuyến đường ven sông Đồng Nai đã thi công gần xong, nhiều đoạn đã lắp đặt xong đường điện, trồng cây xanh 2 bên và hoa ở giải phân cách

ẢNH: LÊ LÂM

Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên- Ảnh 10.

Ở những vị trí đã hoàn thiện, vào chiều tối người dân tranh thủ mang bàn ghế ra sát bờ sông để kinh doanh

ẢNH: LÊ LÂM

