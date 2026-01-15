Đường ven sông Đồng Nai thông xe kỹ thuật, biệt thự 100 tuổi còn nguyên

Đó là biệt thự 100 tuổi của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh (người dân địa phương gọi là Lầu ông phủ), mặt hướng ra sông Đồng Nai, lưng tựa vào núi Bình Điện. Theo tài liệu, biệt thự xây năm 1922, hoàn thành năm 1924. Vào năm 1996, nơi đây được chọn làm bối cảnh chính để quay bộ phim Người đẹp Tây Đô