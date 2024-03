Đứt hàng vàng nhẫn, giá lập kỷ lục mới

Không có vàng nhẫn bán

Ngày 5.3, vàng nhẫn mở cửa thị trường tăng mạnh. Đà tăng duy trì gần như suốt buổi sáng. Đáng nói, một số cửa hàng kinh doanh vàng lớn trên địa bàn TP.HCM hết vàng nhẫn. Cụ thể, sau khi đề nghị nhân viên Trung tâm vàng bạc đá quý PNJ (Cách Mạng Tháng 8, Q.3, TP.HCM) cho xem vàng nhẫn thì chúng tôi nhận được câu trả lời ngay và luôn: "Em vừa xem trên hệ thống cho khách trước, không còn một chỉ vàng nhẫn nào cả". Khi chúng tôi đề nghị nhân viên ghi lại số điện thoại của mình, khi nào có thì báo, nhân viên này đồng ý, nhưng "không hứa trước là cửa hàng có vàng nhẫn sớm".

Qua Trung tâm vàng bạc đá quý Doji (Q.3, TP.HCM), trên các quầy tủ cũng không có vàng nhẫn dù rất nhiều loại vàng miếng SJC, miếng vàng thương hiệu Doji được trưng bày. Nhân viên Trung tâm Doji cho biết hiện nay cửa hàng còn 1 nhẫn loại 1 lượng, hết loại nhẫn 1 chỉ, 2 chỉ. Công ty hiện tập trung đáp ứng đơn hàng vàng nhẫn vài trăm lượng của khách nên trên hệ thống gần như hết.

Vàng nhẫn đang khan hàng THANH XUÂN

Cùng với việc khan hiếm, giá vàng nhẫn tăng liên tục những ngày gần đây. Giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường hiện nay là 68,63 triệu đồng/lượng, thuộc Công ty Bảo Tín Minh Châu, chiều mua vào ở mức 67,43 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào với giá 67,3 triệu đồng, bán ra 68,5 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào với giá 66,5 triệu đồng, bán ra 67,6 triệu đồng… Chỉ trong ngày hôm qua, giá vàng nhẫn tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng và ở mức cao kỷ lục.

Trước đó không lâu, thị trường cũng đã xảy ra tình trạng khan hiếm vàng nhẫn cục bộ. Đó cũng là nguyên nhân khiến loại vàng này tăng liên tục, phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác gần đây.

Nhu cầu đầu tư vào vàng nhẫn tăng

Lý giải nguyên nhân khiến vàng nhẫn khan hiếm trên thị trường thời gian qua, ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cho rằng: lượng vàng nhẫn mà các doanh nghiệp lớn sản xuất phục vụ ngày Thần tài (mùng 10 Tết Nguyên đán) đã bán hết. Trong khi nguồn cung bổ sung hạn chế do giá vàng thế giới gia tăng, kéo theo giá nguyên liệu cũng tăng cao (ngày 5.3, giá nguyên liệu 4 số 9 đã lên mức 66,35 triệu đồng/lượng) dẫn đến sản xuất vàng nhẫn không kịp hoặc chờ đợi giá giảm dẫn đến thiếu nguồn cung. Thông thường, các doanh nghiệp nhận định giá và quyết định thời điểm mua nguyên liệu để sản xuất vàng nhẫn chứ không phải giá nào cũng mua do biên lợi nhuận vàng nhẫn thấp nên phải canh giá để hạn chế rủi ro.

Thêm vào đó, nguồn nguyên liệu vàng 4 số 9 sạch trên thị trường hiện tại không có nhiều (từ phân kim hay nhập khẩu, trong đó hiện nay không được nhập khẩu) nên tâm lý mua vàng của doanh nghiệp cũng thận trọng vì tránh những nguồn nhập lậu có thể liên đới trách nhiệm. Trong khi đó, nhu cầu mua vàng nhẫn hiện tại của người dân tăng khá nhiều so với các năm trước. Lý do vàng nhẫn giá mềm hơn nên nhiều người coi vàng nhẫn như một sản phẩm đầu tư thay thế cho vàng miếng SJC vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có sự can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và sửa Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng trong thời gian tới.

Cùng quan điểm, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng VN, lý giải: Giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới hiện nay từ 17 - 18 triệu đồng/lượng. Đây là mức hết sức rủi ro, nhất là trong tháng 3 này, NHNN sẽ thực hiện tổng kết Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng. Có thể dự báo, bất cứ động thái nào từ NHNN cũng sẽ làm cho giá vàng miếng SJC rớt giá, nhiều hay ít tùy thuộc vào biện pháp can thiệp thị trường từ nhà điều hành.

"Thực tế đã minh chứng, cuối tháng 12.2023, khi Thủ tướng có yêu cầu NHNN có biện pháp với thị trường vàng thì ngay lập tức giá giảm 5 triệu đồng/lượng. Khi mua vàng miếng rủi ro, người mua vàng chuyển qua vàng nhẫn. Điều này vô hình trung làm cho nhu cầu đầu tư vàng nhẫn tăng lên. Từ trước đến nay, thị trường vàng chưa bao giờ xuất hiện tình trạng vàng nhẫn khan hiếm như hiện nay", ông Khánh nhận xét.

Theo ông, nhìn lại quá trình lịch sử, vàng nhẫn xuất hiện trước vàng miếng rất lâu. Việc sản xuất vàng nhẫn khá dễ nên khi thị trường cần là có ngay. Nhưng hiện nay nguồn nguyên liệu sản xuất vàng nhẫn trên thị trường khá căng. Sau khi NHNN có công văn gửi các bộ ngành, trong đó có Bộ Công an về quản lý thị trường vàng, hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp lợi dụng giá vàng tăng cao để đầu cơ, trục lợi, nhập lậu vàng qua biên giới, gây xáo trộn thị trường thì các doanh nghiệp sẽ và đã thận trọng hơn về nguồn nguyên liệu đầu vào. Đa số doanh nghiệp ưu tiên nguyên liệu có nguồn gốc và ưu tiên sản xuất vàng nữ trang vì có giá trị gia tăng cao hơn do có tính phí gia công. Đó chính là lý do khiến vàng nhẫn khan hiếm.

Để giải quyết tình trạng khan vàng nhẫn, ông Huỳnh Trung Khánh cho hay vàng nhẫn không thể điều tiết qua lại giữa các doanh nghiệp với nhau như vàng miếng SJC. Trên sản phẩm vàng nhẫn thường có ký hiệu của doanh nghiệp sản xuất, hơn nữa giá của vàng nhẫn cũng khác nhau nên khách hàng đặt hàng doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó giao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không có nguồn nguyên liệu sản xuất, không có hàng bán cho khách thì đành chịu chứ không dám mua trôi nổi vì sợ bị kiểm tra, sợ vi phạm pháp luật. Nguyên liệu khan hiếm, sản phẩm khan hiếm dẫn đến giá vàng nhẫn khan hiếm cục bộ như đang xảy ra.

"Năm 2023, Hiệp hội kinh doanh vàng đã kiến nghị cho 3 doanh nghiệp lớn được nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất nhưng chưa được chấp thuận. Giải được bài toán nguyên liệu cho vàng nhẫn thì tình trạng khan vàng sẽ được giải quyết", ông Khánh nhấn mạnh.