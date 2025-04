Mới đây, làng giải trí xôn xao trước thông tin ca sĩ Duy Mạnh chính thức đệ đơn kiện Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam liên quan đến vụ chiếc xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury của anh bất ngờ bị cháy, gây ra tranh chấp về bồi thường thiệt hại. Hành động pháp lý này của giọng ca Kiếp đỏ đen thu hút sự chú ý của dư luận.

Duy Mạnh khởi kiện vụ xe sang 5 tỉ bị cháy: Tôi không đồng ý 'con chuột chịu trách nhiệm'

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã chia sẻ trên trang cá nhân về vụ việc chiếc xe Mercedes-Benz S450 Luxury trị giá hơn 5 tỉ đồng của anh bất ngờ bốc cháy tại bãi đỗ xe của một chung cư vào năm 2023. Theo lời kể, thời điểm xảy ra sự cố, xe đã tắt máy và khóa cửa, khiến lực lượng bảo vệ phải dùng xà beng để cạy nắp ca-pô và dập lửa.

Để đảm bảo an toàn, cơ quan công an đã di chuyển chiếc xe đến bãi tập kết ngoài trời ở Thủ Đức và tiến hành niêm phong. Kết quả giám định từ Viện Khoa học Hình sự kết luận nguyên nhân cháy là do chập điện. Tuy nhiên, hãng xe Mercedes-Benz Việt Nam lại đưa ra lý do khác, cho rằng có dấu hiệu của loài gặm nhấm như phân chuột, rác và vết cắn trong xe.

Duy Mạnh không hài lòng vì cách xử lý của hãng khi chiếc xe của anh bất ngờ bốc cháy Ảnh: FBNV

Không đồng tình với kết luận của hãng xe, Duy Mạnh cho rằng nguyên nhân này không hợp lý. Sau nhiều lần hòa giải không thành công giữa hai bên, nam ca sĩ đã quyết định khởi kiện Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam để làm rõ sự việc và đòi bồi thường thiệt hại. Vụ việc này đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ.