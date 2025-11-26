Duy Mạnh lên tiếng về số tiền quyên góp từ thiện

Duy Mạnh cùng bạn bè quyên góp hơn 300 triệu để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ Ảnh: FBNV

Thông qua trang cá nhân, Duy Mạnh vừa có bài đăng lên tiếng về số tiền từ thiện hỗ trợ bà con vùng lũ. Nam ca sĩ cho biết cách đây 2 ngày, anh và một số người bạn thân thiết đã cùng quyên góp số tiền là 332 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết anh đã chuyển toàn bộ số tiền này đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi nhận được sự chung tay của mọi người.

Chia sẻ gây chú ý của Duy Mạnh

Duy Mạnh giải thích thêm sau đó, có một người bạn tiếp tục gửi anh 20 triệu đồng, nhờ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Do đó, tổng số tiền nam ca sĩ đã chuyển là 352 triệu đồng.

“Thực ra những anh em bạn bè và người thân của mình có thể chuyển trực tiếp đến quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng anh em bạn bè có gợi ý muốn nhờ mình chuyển giúp, rồi thông báo cho mọi người biết, để cùng nhau gắn kết lan tỏa đến cộng đồng cùng chia sẻ. Như thế sẽ hiệu quả hơn về mặt tinh thần. Mình đã hoàn thành”, nam ca sĩ chia sẻ thêm. Đồng thời, trong bài viết, Duy Mạnh bày tỏ mong muốn người dân ở vùng mưa lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại cuộc sống bình yên như trước.

Duy Mạnh cho biết anh chủ yếu kết nối với những bạn bè thân thiết để cùng nhau hỗ trợ cho người dân vùng mưa lũ Ảnh: FBNV

Duy Mạnh chia sẻ trong thời gian tới, anh chủ yếu tập trung vào âm nhạc, rèn luyện thể thao để duy trì thể lực. Ngoài việc trình làng một sản phẩm mới, nam ca sĩ dự định thực hiện một liveshow để gặp gỡ khán giả. Trong bài đăng, Duy Mạnh hài hước cho biết thêm: “Vợ mình bảo anh 50 tuổi rồi, cấm lên Facebook nói bậy. Mình sợ bị đuổi ra khỏi nhà”.

Trước đó, Duy Mạnh từng có những chia sẻ gây chú ý về hoạt động từ thiện. Thậm chí, anh từng trình làng ca khúc Tôi không sao kê đâu để nói về vấn đề này. Anh từng chia sẻ: “Tôi viết bài này vì thấy vấn đề từ thiện, ăn chặn trong giới showbiz đã có từ lâu. Tôi cũng có viết vấn đề này trên Facebook mấy năm trước nhưng không ai tin. Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ gặp vấn đề gì cũng lên tiếng, nhưng riêng vụ ăn chặn từ thiện thì chưa ai lên tiếng mà họ chỉ ca ngợi chuyện làm từ thiện".

Trước đó, Đan Trường từng nhận góp ý về việc kêu gọi từ thiện bằng số tài khoản cá nhân. Liên quan đến vụ việc, nam ca sĩ cho biết anh quan niệm việc làm từ thiện xuất phát từ tâm và anh tin “tích tiểu thành đại”. Do đang ở Mỹ, Đan Trường chưa kịp mở tài khoản riêng cho từ thiện nên đăng bài kêu gọi khán giả của mình chung tay góp sức. "Tiếp thu ý kiến của mọi người, khi về Việt Nam tôi sẽ mở tài khoản từ thiện riêng để tiện minh bạch cho các lần sau", anh chia sẻ. Đồng thời, nam ca sĩ công khai danh sách ủng hộ, cho biết anh đã khóa tài khoản và chuyển tiền đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân.