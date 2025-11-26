Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Duy Mạnh lên tiếng về số tiền quyên góp từ thiện

Thạch Anh
Thạch Anh
26/11/2025 19:29 GMT+7

Trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh vừa có bài đăng giải thích về số tiền hơn 350 triệu ủng hộ người dân vùng mưa lũ.

Ca sĩ Duy Mạnh lên tiếng làm rõ vụ tiền kêu gọi từ thiện - Ảnh 1.

Duy Mạnh cùng bạn bè quyên góp hơn 300 triệu để hỗ trợ người dân vùng mưa lũ

Ảnh: FBNV

Thông qua trang cá nhân, Duy Mạnh vừa có bài đăng lên tiếng về số tiền từ thiện hỗ trợ bà con vùng lũ. Nam ca sĩ cho biết cách đây 2 ngày, anh và một số người bạn thân thiết đã cùng quyên góp số tiền là 332 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng mưa lũ đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Giọng ca Kiếp đỏ đen cho biết anh đã chuyển toàn bộ số tiền này đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau khi nhận được sự chung tay của mọi người.

Chia sẻ gây chú ý của Duy Mạnh

Duy Mạnh giải thích thêm sau đó, có một người bạn tiếp tục gửi anh 20 triệu đồng, nhờ chuyển đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ người dân đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Do đó, tổng số tiền nam ca sĩ đã chuyển là 352 triệu đồng.

“Thực ra những anh em bạn bè và người thân của mình có thể chuyển trực tiếp đến quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhưng anh em bạn bè có gợi ý muốn nhờ mình chuyển giúp, rồi thông báo cho mọi người biết, để cùng nhau gắn kết lan tỏa đến cộng đồng cùng chia sẻ. Như thế sẽ hiệu quả hơn về mặt tinh thần. Mình đã hoàn thành”, nam ca sĩ chia sẻ thêm. Đồng thời, trong bài viết, Duy Mạnh bày tỏ mong muốn người dân ở vùng mưa lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại cuộc sống bình yên như trước.

- Ảnh 2.

Duy Mạnh cho biết anh chủ yếu kết nối với những bạn bè thân thiết để cùng nhau hỗ trợ cho người dân vùng mưa lũ

Ảnh: FBNV

Duy Mạnh chia sẻ trong thời gian tới, anh chủ yếu tập trung vào âm nhạc, rèn luyện thể thao để duy trì thể lực. Ngoài việc trình làng một sản phẩm mới, nam ca sĩ dự định thực hiện một liveshow để gặp gỡ khán giả. Trong bài đăng, Duy Mạnh hài hước cho biết thêm: “Vợ mình bảo anh 50 tuổi rồi, cấm lên Facebook nói bậy. Mình sợ bị đuổi ra khỏi nhà”.

Trước đó, Duy Mạnh từng có những chia sẻ gây chú ý về hoạt động từ thiện. Thậm chí, anh từng trình làng ca khúc Tôi không sao kê đâu để nói về vấn đề này. Anh từng chia sẻ: “Tôi viết bài này vì thấy vấn đề từ thiện, ăn chặn trong giới showbiz đã có từ lâu. Tôi cũng có viết vấn đề này trên Facebook mấy năm trước nhưng không ai tin. Tôi thấy rất nhiều nghệ sĩ gặp vấn đề gì cũng lên tiếng, nhưng riêng vụ ăn chặn từ thiện thì chưa ai lên tiếng mà họ chỉ ca ngợi chuyện làm từ thiện".

Trước đó, Đan Trường từng nhận góp ý về việc kêu gọi từ thiện bằng số tài khoản cá nhân. Liên quan đến vụ việc, nam ca sĩ cho biết anh quan niệm việc làm từ thiện xuất phát từ tâm và anh tin “tích tiểu thành đại”. Do đang ở Mỹ, Đan Trường chưa kịp mở tài khoản riêng cho từ thiện nên đăng bài kêu gọi khán giả của mình chung tay góp sức. "Tiếp thu ý kiến của mọi người, khi về Việt Nam tôi sẽ mở tài khoản từ thiện riêng để tiện minh bạch cho các lần sau", anh chia sẻ. Đồng thời, nam ca sĩ công khai danh sách ủng hộ, cho biết anh đã khóa tài khoản và chuyển tiền đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân.

Tin liên quan

Duy Mạnh mong được nộp phạt vì quảng cáo lừa dối người dùng

Duy Mạnh mong được nộp phạt vì quảng cáo lừa dối người dùng

Nhận sai trong việc quảng cáo sản phẩm tăng cường sinh lý, ca sĩ Duy Mạnh mong được giải trình, nộp phạt theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

Duy Mạnh Ca sĩ Duy Mạnh Từ Thiện Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận