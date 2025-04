Duy Mạnh nói về tấm băng thủ quân đội tuyển, Tuấn Hải từng khóc rất nhiều vì...

Sáng 23.4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức buổi họp báo thông tin về giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025. Chương trình họp báo có sự tham dự của nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ, Trưởng ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó chủ tịch VFF; ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên thường trực Ban chấp hành VFF; bà Đinh Thị Thu Trang, Phó tổng thư ký VFF, đồng Trưởng ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Minh Châu, Phó tổng thư ký VFF; Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Nakano Keita, đại diện nhà tài trợ chính; Ban biên tập Báo TNTP&NĐ; đại diện các nhà tài trợ; cùng các cầu thủ đại diện lực lượng tham gia giải đấu. Đặc biệt, buổi họp báo còn có sự xuất hiện của 2 tuyển thủ quốc gia là hậu vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Phạm Tuấn Hải.

Với mong muốn tìm kiếm, ươm mầm tài năng, góp phần phát triển đào tạo trẻ cho nền bóng đá nước nhà, giải bóng đá U.9 toàn quốc được tổ chức lần đầu vào năm 2021, với sự tham dự của 16 đội bóng đến từ 16 tỉnh/thành trên toàn quốc. Qua 4 năm tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm, yêu mến từ các cấp lãnh đạo nhà nước; các sở, ban, ngành; người hâm mộ và đặc biệt là các cầu thủ nhỏ tuổi trên khắp mọi miền của đất nước.

Duy Mạnh (trái) và Tuấn Hải chia sẻ những kỷ niệm thời mới theo bóng đá ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê cho biết: “Giải bóng đá U.9 toàn quốc sẽ góp phần tìm ra những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà. Năm 2025, với sự phát triển không ngừng, giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025 đã đón nhận 30 đội bóng U.9 đăng ký tham dự, là một món quà đặc biệt, đánh dấu 30 năm Toyota gắn bó và phát triển tại Việt Nam”. Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ cũng dành những lời cảm ơn chân thành tới VFF và nhà tài trợ Toyota Việt Nam.

Từng trưởng thành từ giải bóng đá Báo TNTP&NĐ toàn quốc từ nhiều năm trước, tuyển thủ quốc gia Đỗ Duy Mạnh và Phạm Tuấn Hải đã có những chia sẻ ý nghĩa, động viên tới các cầu thủ U.9. Trung vệ Duy Mạnh chia sẻ: “Ngày hôm nay, tôi rất vui khi được tham dự lễ họp báo công bố giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025. Giải đấu là một sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ thể hiện niềm đam mê bóng đá vào mỗi dịp hè về. Được trưởng thành từ giải đấu, tôi rất vinh dự, tự hào và đó cũng là trách nhiệm của bản thân cống hiến cho bóng đá nước nhà”.

Khi được các cầu thủ nhí U.9 hỏi về cảm xúc khi được làm đội trưởng. Duy Mạnh bày tỏ: “Chú rất vinh dự khi được các thầy yêu quý lựa chọn và giao trọng trách làm đội trưởng. Vinh dự có, tự hào có nhưng để làm tốt việc được giao chú đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Biết đâu trong tương lai, các con cũng sẽ được lựa chọn làm đội trưởng, các con cần phải chuẩn bị kiến thức, chăm chỉ rèn luyện để có thể giúp bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa”.

Cúp vô địch và huy chương tại giải U.9 toàn quốc 2025 ẢNH: BTC

Các cầu thủ nhí hào hứng đặt câu hỏi cho 2 tuyển thủ quốc gia ẢNH: BTC

Trả lời câu hỏi dí dỏm của cầu thủ nhí U.9, tuyển thủ Phạm Tuấn Hải nói: “Chú đi tập bóng đá từ khi 9 tuổi như các con bây giờ. Chú từng rất nhớ nhà, nhớ gia đình và khóc rất nhiều nhưng chỉ trong vòng 2 ngày. Chú tự nhủ bản thân nếu đã xác định đi theo con đường bóng đá là phải kiên cường để vượt qua mọi nỗi nhớ đó. Theo nghề bóng đá ngoài tài năng ra chúng ta phải có đạo đức và đặt đạo đức lên đầu tiên”.

Giải bóng đá U.9 toàn quốc 2025 sẽ diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 9.8 đến ngày 26.8, với sự góp mặt của các đội bóng: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, CLB Hà Nội, CLB Công An Hà Nội, CLB PVF - CAND, H.Y.S Hà Nội, Hải Phòng, Luxury H.L Quảng Ninh, Gia Bảo Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Phù Đổng, T&T VSH, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Thuận An Bình Dương, Khuyến Nông Bình Phước, Gia Lai, Đắk Nông, TP.HCM, Ban Mê Ngọc Hùng, Văn Tâm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Liên đoàn Bóng đá Bình Dương.