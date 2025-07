Duy trì niềm hứng khởi làm động lực tăng trưởng

Và một yếu tố không thể không nhắc đến, đó là phải duy trì, thậm chí "tăng nhiệt" niềm hứng khởi trong xã hội về một kỷ nguyên mới của đất nước.

Bởi niềm hứng khởi cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên những con số ấn tượng trong nửa đầu năm 2025. Đầu tiên phải nói đến là Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành với chủ trương xóa bỏ các định kiến, tạo sân chơi công bằng, lành mạnh cho người dân và doanh nghiệp (DN). Quan điểm đó, bước đột phá tư duy đó đã tạo niềm hứng khởi trong xã hội, thúc đẩy người dân mạnh dạn bỏ vốn làm ăn, các DN mạnh dạn mở rộng quy mô đầu tư sản xuất. Những điều này được phản ánh bằng những con số cụ thể. Chỉ trong tháng 6, cả nước có hơn 24.400 DN thành lập mới với số vốn đăng ký gần 176.800 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho gần 137.200 lao động, tăng 61,4% về số DN, tăng 12,8% về số vốn đăng ký và tăng 39,8% về số lao động so với tháng 5. Đó là chưa kể 14.400 DN quay trở lại hoạt động, tăng 79,5% so với tháng trước và tăng 91,1% so với cùng kỳ năm 2024. Có thể nói, đây là minh chứng rõ nhất của việc khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân mà chúng ta vẫn thường nói đến trước đây.

Tương tự, việc Nghị quyết cởi trói cho các DN tư nhân được tham gia vào những dự án trọng điểm quốc gia cũng chính là tiền đề cho hàng loạt đề xuất táo bạo nhất trong lịch sử, như đăng ký tham gia đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam, cao tốc đường bộ Bắc - Nam; làm metro đô thị, nhà ga, sân bay... Nhắc lại để thấy, niềm hứng khởi, niềm tin lan tỏa trong cộng đồng DN, trong xã hội đã góp phần không nhỏ cả trực tiếp và gián tiếp vào con số tăng trưởng 7,52% của GDP 6 tháng đầu năm.

Vậy 6 tháng cuối năm, chúng ta sẽ nuôi dưỡng, hun đúc và tăng nhiệt cho niềm hứng khởi đó như thế nào để góp phần đưa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm về đích?

Nếu 6 tháng đầu năm có Nghị quyết số 68 thì 6 tháng cuối năm được khởi động bằng cuộc cách mạng sáp nhập các tỉnh/thành, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, chính quyền 2 cấp... chính thức đi vào hoạt động. Không chỉ cắt giảm khâu trung gian, đi kèm với đó là cắt giảm một loạt phí, lệ phí, thuế kèm theo rất nhiều hỗ trợ, ưu đãi cho người dân, DN. Công cuộc sắp xếp lại giang sơn đang mang đến cho người dân, DN một tâm thế mới, tin cậy và chờ đợi. Vì thế, điều quan trọng để duy trì, để nuôi dưỡng niềm hứng khởi này chính là việc thực thi các chính sách cải cách một cách quyết liệt, triệt để nhất. Làm sao để người dân, DN cảm nhận được hiệu quả chân thực nhất mà cuộc sắp xếp lại giang sơn lần này của Đảng và Nhà nước mang lại trong đời sống cũng như trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Tất nhiên như nói trên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP gần 8,5% trong 6 tháng cuối năm, cần có sự nỗ lực phi thường của tất cả các lĩnh vực ngành nghề như đầu tư công, xuất khẩu, thu hút vốn FDI... Nhưng duy trì được niềm hứng khởi trong cộng đồng DN và toàn xã hội thì sẽ phát huy tối đa nội lực của toàn dân vào công cuộc đổi mới của đất nước.