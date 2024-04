Ế 13.400 lượng vàng đấu thầu

Giá USD trong ngân hàng tiếp tục tăng

Hôm qua (23.4), NHNN công bố tỷ giá trung tâm giữa VND với USD là 24.275 đồng, tăng 3 đồng so với một ngày trước. Tương tự, giá USD tại nhiều ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 3 đồng và tiếp tục ghi nhận mức cao lịch sử. Cụ thể, Vietcombank mua chuyển khoản là 25.178 đồng và bán ra 25.488 đồng; Eximbank mua chuyển khoản 25.240 đồng và bán ra lên 25.488 đồng; BIDV mua vào 25.188 đồng và bán ra 25.488 đồng... Ngược lại, giá USD tự do quay đầu giảm mạnh. Cuối ngày hôm qua, một số điểm thu đổi ngoại tệ mua USD với mức 25.600 đồng và bán ra 25.720 đồng, giảm 150 đồng so với ngày 22.4.

TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng áp lực lên tỷ giá hối đoái của VN vẫn rất cao khi có thể Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lùi thời gian hạ lãi suất đến tháng 9 thay vì tháng 6 như dự báo trước đó. NHNN đã sử dụng nhiều công cụ để ổn định tỷ giá, kể cả việc công bố bán USD cho các ngân hàng. Tuy nhiên trong bối cảnh giá USD thế giới vẫn đang ở mức cao thì sẽ khó hạ nhiệt tỷ giá hối đoái tại VN. Cần chấp nhận mức biến động của tỷ giá USD/VND lên cao hơn, từ 5 - 6% trong cả năm 2024 mà không phải dừng ở mục tiêu 3%.