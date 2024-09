Các khoản nợ liên quan Tân Hoàng Minh tiếp tục được ngân hàng rao bán

Ngân hàng Agribank chi nhánh Trung Yên (Hà Nội) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ của 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Các khoản nợ này từng được ngân hàng nhiều lần thông báo bán đấu giá trong hơn một năm qua.

Cụ thể, đây là lần thứ 8 ngân hàng thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thành Đạt Việt Nam với giá khởi điểm 19,6 tỉ đồng. Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thành Đạt Việt Nam được thành lập vào năm 2018 do ông Đỗ Hoàng Việt - con trai của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - làm người đại diện pháp luật. Buổi đấu giá khoản nợ dự kiến diễn ra vào ngày 11.10.

Phối cảnh dự án D'Thiên Bảo Phú Quốc thuộc Khu du lịch phức hợp do Hoàng Hải Phú Quốc đầu tư ẢNH: TÂN HOÀNG MINH

Khoản nợ thứ 2 được rao bán đấu giá là của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hoàng Hải Phú Quốc. Đây là lần thứ 13 chi nhánh Agribank Trung Yên rao bán khoản nợ này. Mức giá khởi điểm của khoản nợ được đưa ra không giảm so với lần rao gần nhất với mức là 252,56 tỉ đồng nhưng cũng đã giảm khoảng 30 tỉ đồng so với thời điểm rao bán một năm trước. Hoàng Hải Phú Quốc cũng là doanh nghiệp do ông Đỗ Hoàng Việt làm người đại diện theo pháp luật. Công ty này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải - Hoàng Hải Complex (được quy hoạch trên tổng diện tích hơn 12ha, gồm 12 lô đất khách sạn nghỉ dưỡng, 76 lô đất khách sạn phố và 2 lô đất thương mại dịch vụ).

Ngoài ra, Agribank Trung Yên cũng thông báo bán đấu giá lần thứ 13 khoản nợ của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Anh Thắng, giá khởi điểm 63,850 tỉ đồng, giảm khoảng 7 tỉ đồng so với thời điểm rao bán lần đầu hơn một năm trước. Công ty Anh Thắng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh, được thành lập từ năm 2011 và có trụ sở đặt tại tòa nhà D’ Le Pont D’or Hoàng Cầu (Hà Nội).

Giảm 1 năm tù cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng

Trước đó trong tháng 4, ngân hàng Agribank cũng liên tục rao bán khoản nợ của nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh sau nhiều lần đấu giá bị ế. Có thể kể đến là khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bắc Hà có giá bán khởi điểm 46,6 tỉ đồng. Mức giá khởi điểm đợt này đã giảm gần 10 tỉ đồng so với thời điểm rao bán vào cuối tháng 8.2023. Hay khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản THM Thịnh Vượng được Agribank rao bán với giá khởi điểm 79,683 tỉ đồng, giảm hơn 15 tỉ đồng so với lần rao bán tháng 8.2023...