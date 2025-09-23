Ê kíp '2 ngày 1 đêm' nói gì về tình huống liên quan Lê Dương Bảo Lâm?

Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm bị quấn kín mặt bằng màng bọc thực phẩm Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình 2 ngày 1 đêm mùa 4 đã chính thức lên sóng, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những tình huống hài hước, mang lại tiếng cười, tập mới nhất cũng gây nhiều tranh cãi khi xuất hiện trò đùa bị cho là tiềm ẩn nguy hiểm.

Cụ thể, trước khi tham gia thử thách dưới nước, Lê Dương Bảo Lâm lo ngại sẽ làm hư mái tóc mới của mình. Lập tức, các thành viên nghĩ ra cách dùng màng bọc thực phẩm để bọc tóc cho nam diễn viên. Sau đó, Ngô Kiến Huy cùng Cris Phan và Kiều Minh Tuấn nhanh chóng quấn kín đầu Lê Dương Bảo Lâm bằng màng bọc thực phẩm, bao gồm mắt, mũi, miệng của anh. Trong quá trình diễn ra tình huống này, màn hình hiển thị dòng chữ cảnh báo "vui lòng không bắt chước dưới mọi hình thức" nhưng chỉ xuất hiện thoáng qua trong một giây.

Dòng chữ khuyến cáo về tình huống Lê Dương Bảo Lâm bị quấn bằng màng bọc chỉ xuất hiện chớp nhoáng Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi lên sóng, tình huống này vấp phải phản ứng của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng trò đùa này của các nghệ sĩ có thể gây nguy hiểm nếu trẻ em xem rồi bắt chước theo. Có khán giả chỉ trích chương trình lạm dụng chiêu trò gây cười mà bỏ qua yếu tố an toàn. Ý kiến khác cho rằng chi tiết này không phù hợp để phát sóng trong chương trình giải trí gia đình.

Nhà sản xuất '2 ngày 1 đêm' xin lỗi

Trước những tranh cãi, chiều 23.9, nhà sản xuất (NSX) 2 Ngày 1 đêm đã chính thức lên tiếng xin lỗi. Đại diện nhà sản xuất giải thích việc Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để giữ mái tóc đã tạo kiểu, đồng thời khẳng định lớp màng đã được đục lỗ ở mũi, miệng, mắt. Toàn bộ quá trình diễn ra đều có sự giám sát của ê kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Bên cạnh đó, chương trình cũng có khuyến cáo khán giả không bắt chước trên chính nội dung phát sóng.

2 ngày 1 đêm quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI Ảnh: BTC

Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng nhận lỗi khi hình ảnh gây hiểu lầm, có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. "Chương trình luôn được xây dựng với tinh thần giải trí, vui nhộn nhưng yếu tố an toàn và phù hợp với khán giả vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm", đơn vị sản xuất viết.

Ngoài ra, phía nhà sản xuất cũng cam kết trong thời gian tới sẽ tăng cường cảnh báo và nhắc nhở khán giả nhỏ tuổi không nên bắt chước, đồng thời rà soát chặt chẽ quy trình biên tập để hạn chế những hình ảnh có thể gây hiểu lầm. "2 ngày 1 đêm cam kết tiếp tục mang đến những nội dung giải trí tích cực, gần gũi và an toàn, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và góp ý từ khán giả", thông báo nêu.

2 ngày 1 đêm là chương trình truyền hình thực tế được Việt hóa từ format nổi tiếng của Hàn Quốc. Phát sóng từ năm 2022, chương trình đã trải qua 3 mùa với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và HIEUTHUHAI, được người xem đón nhận và đạt nhiều thành tích đáng nể.



Dù được nhiều khán giả yêu mến, trong suốt thời gian phát sóng, chương trình vẫn không tránh khỏi việc gặp tranh cãi cũng như ý kiến trái chiều từ phía người xem. Trong đó, phân cảnh rapper HIEUTHUHAI bị lột đồ khiến nhiều khán giả bức xúc và cho là phản cảm. Sau đó, nhà sản xuất đã lên tiếng, cho biết việc HIEUTHUHAI thực hiện thử thách trút bỏ dần đồ đạc cũng là một phần trong kịch bản gốc của Hàn. Ngoài ra ở phần hậu kỳ, nhà sản xuất cũng dùng các icon, hiệu ứng che kĩ để tránh phản cảm khi chiếu trên đài truyền hình và các nền tảng khác.



