EA chi 588 triệu USD để sở hữu bản quyền giải Ngoại hạng Anh

Theo Kotaku, yếu tố then chốt để các trò chơi thể thao có thể tồn tại lâu dài trên thị trường là vấn đề về bản quyền. Không phải do trò chơi nào có nội dung hay hơn, mà bởi vì chúng được trả tiền để trở thành trò chơi duy nhất có thể cung cấp cho người chơi những đội bóng và giải đấu giống với thực tế nhất. Đó là lý do tại sao FIFA của EA (hiện tại là EA Sports FC) có thể đè bẹp PES của Konami.



Do đó, không có gì ngạc nhiên khi số tiền liên quan đến bản quyền luôn cao ngất ngưởng. Vừa qua, một nguồn tin rò rỉ đã mang đến cái nhìn trực quan hơn về khoản tiền khổng lồ mà EA phải chi trả để duy trì các trò chơi bóng đá của họ.

EA chi 588 triệu USD để sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh EA Sports

Theo báo cáo từ Sky Sports, một thỏa thuận giữa EA và Premier League trị giá khoảng 488 triệu (578 triệu USD) bảng Anh sắp được hoàn tất, mở đường cho mối quan hệ hợp tác mới trong 6 năm giữa hai bên. Nếu các điều khoản được hoàn thành, con số EA phải trả cho bản quyền giải Ngoại hạng Anh sẽ lên đến 588 triệu USD. Theo trang web của FIFA 23, sau khi hoàn tất thỏa thuận EA sẽ có những đặc quyền sau:

"EA SPORTS FIFA 23 là nơi duy nhất người chơi có thể trải nghiệm sự cạnh tranh, năng lượng và sự phấn khích của giải đấu nổi tiếng nhất thế giới. Với tất cả 20 câu lạc bộ Premier League, trang phục thi đấu và logo 2022/23 của họ. Bên cạnh đó là chương trình phát sóng cũng như bình luận, khiến trò chơi trở thành đại diện chân thực nhất của giải đấu, và đặc biệt chỉ dành riêng cho người chơi FIFA 23".

Sky Sports cũng tiết lộ rằng thỏa thuận mới có giá trị cao gấp đôi so với hợp đồng hiện có giữa hai bên. Có thể thấy, EA bỏ ra 588 triệu USD không chỉ để có được bản quyền đối với Premier League; đó cũng là cách để công ty có thể tiếp tục duy trì tư cách là một trong những đối tác chính của giải đấu, đưa thương hiệu EA Sports xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tất nhiên, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào EA có thể chi trả những khoản tiền khổng lồ như vậy? Được biết, kết quả tài chính năm ngoái của mảng kinh doanh thẻ kỹ thuật số Ultimate Team đã giúp công ty thu về hơn 1,6 tỉ USD. Từ đó có thể thấy vì sao công ty lại chịu chi đậm cho mảng trò chơi thể thao của họ đến vậy.