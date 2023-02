EA đẩy mạnh việc phát triển game Iron Man

Theo PC Gamer, trước đây vào tháng 9.2022, Electronic Arts (EA) đã thông báo về một trò chơi đơn Iron Man đang trong giai đoạn chuẩn bị được phát triển. Giờ đây, theo một số nguồn tin từ Reddit tiết lộ, trò chơi đã chính thức bước vào quá trình phát triển bởi một nhóm làm việc tại EA Motive ở Montreal (Canada), cùng với sự hợp tác của Marvel.



Được biết nhóm phát triển hiện tại của Iron Man từng mang về sự thành công lớn cho Dead Space.

Trò chơi đơn về Iron Man đã đi vào phát triển chính thức EA

Theo trang tuyển dụng của Motive, studio hiện đang tìm kiếm một giám đốc phát triển, lập trình viên trò chơi cấp cao, lập trình viên AI và lập trình viên âm thanh cho Iron Man. Cho thấy tựa game vẫn đang trong giai đoạn sản xuất ban đầu.



Quá trình phát triển được dẫn dắt bởi Olivier Proulx, người từng là nhà sản xuất cấp cao của Guardians of the Galaxy của Eidos-Montreal. Proulx cũng là nhà sản xuất chính của chế độ chiến dịch chơi đơn trong Marvel's Avengers và trước đó từng là nhà sản xuất của Deus Ex: Mankind Divided.

EA đã mô tả trò chơi mới là một cuộc phiêu lưu với cốt truyện gốc nói về lịch sử của Iron Man, truyền tải sự phức tạp, lôi cuốn và khả năng sáng tạo thiên tài của Tony Stark. Dường như trò chơi cũng được thiết lập nội dung để khác với Marvel's Avengers càng nhiều càng tốt.