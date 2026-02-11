EA SPORTS FC Mobile Việt Nam tung sự kiện 'Tết đủ đầy': Lì xì 22.026 đá quý

Sự kiện "Tết đủ đầy" diễn ra từ ngày 10.2 đến 26.2.2026, nơi các HLV có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn như 2.026 FV hoặc 22.026 đá quý để nâng cấp đội hình. Trải nghiệm Tết trong FC Mobile trở nên trọn vẹn hơn khi người chơi đăng nhập, mở lì xì vàng trong 3 mùng đầu năm và sở hữu đội hình mạnh mẽ nhờ loạt phần thưởng giá trị.

Đón Tết đủ đầy - Hái "Lì xì vàng" nhận ngay FV, đá quý, Huy hiệu thăng hạng "Khủng"

Lì xì đầu năm - một nét đẹp văn hóa từ xưa, nay đã được tái hiện trọn vẹn trong FC Mobile VN vào mùng 1, 2 và 3 Tết.

Chỉ cần hòa mình vào vài trận cầu giải trí với 3 chế độ chơi: Tấn công nhanh, Đấu đỉnh cao hay Đấu giả lập, các HLV sẽ nhận ngay những bao Lì Xì Vàng với giá trị cao. Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu miễn phí tới 2.026 FV, 2.026 Huy hiệu thăng hạng hay 22.026 đá quý. Mỗi lượt mở quà không chỉ mang lại cơ hội nâng cấp đội hình cực nhanh mà còn gói ghém lời chúc cho một năm mới thật đủ đầy gửi đến cộng đồng HLV.

Niềm vui ngày Tết sẽ càng trọn vẹn hơn khi quà tặng được sẻ chia. Với FC Mobile VN, các HLV không đơn độc mà sẽ cùng toàn server tích lũy lượt mở lì xì, chung tay 'kích hoạt' một cái Tết đủ đầy.

Đích đến hấp dẫn, rất dễ đạt được, nằm ở mốc 8 lần khui lì xì cá nhân: Trao ngay quyền chọn 1 trong 7 siêu sao đã được nâng cấp sẵn từ OVR 113 lên OVR 117 nhờ combo Ngọc Đỏ. Những cái tên đẳng cấp như Mbappé, Zidane, Ronaldo hay Courtois... ở trạng thái này sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để các HLV bổ sung thêm lực lượng đủ trình trên bảng xếp hạng đầu năm.

Bên cạnh đó, các mốc tích lũy tiếp theo còn mở ra loạt vật phẩm nâng cấp và bộ nhận diện (logo, bảng tên) mang đậm sắc xuân, thổi bùng khí thế rộn ràng trong từng trận đấu.

Chiến binh Sao Vàng đổ bộ - Chơi xuyên Tết cùng 11 cầu thủ Việt

Tết cổ truyền càng thêm ý nghĩa khi mang đậm dấu ấn Việt. Đáp lại mong mỏi của cộng đồng, 6 mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện Đội hình 11 cầu thủ Việt Nam đã chính thức lộ diện.

Với bộ chỉ số ấn tượng dao động từ OVR 114-115, những cái tên như: Quang Hải, Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Tấn Trường hay Thành Chung... không chỉ mang đến sức mạnh mới mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc mãnh liệt.

Tết này, hãy để niềm đam mê trái bóng tròn kết nối mọi khoảnh khắc vui vẻ đầu năm. Sân cỏ FC Mobile VN không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là điểm hẹn để các HLV cùng chia sẻ vận may, đón nhận lộc may và tận hưởng niềm tự hào bóng đá Việt.

Cánh cửa dẫn đến "Tết đủ đầy" đã mở toang. Hãy gia nhập cộng đồng hàng triệu HLV, nhận ngay những phần quà giá trị nhất và viết tiếp câu chuyện vinh quang trong năm mới.

Garena FC Mobile chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 16.10.2025 với phiên bản tối ưu, giọng bình luận tiếng Việt và nhiều hoạt động đặc biệt. Garena là nhà phát hành và phát triển game hàng đầu thế giới, trực thuộc Tập đoàn Sea, nổi bật với các tựa game như Liên Quân Mobile, FC Online và Free Fire. EA SPORTS FC Mobile VN hiện đã phát hành trên Google Play và App Store. Đối tác phát triển Electronic Arts (EA) là tập đoàn giải trí tương tác số toàn cầu với nhiều thương hiệu game nổi tiếng.