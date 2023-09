Theo VGC, EA đã xác nhận tin tức mới nhất về trò chơi The Sims phần tiếp theo. Tiếp nối The Sims 4, phiên bản kế nhiệm từng được công bố vào tháng 10 năm ngoái, với tên mã chính thức là Project Rene. Vào thời điểm đó, EA cho biết rằng trò chơi sẽ có cả lối chơi đơn và nhiều người chơi, đồng thời cung cấp trải nghiệm tương tự nhau trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ, trong đó có cả thiết bị di động.

Vào đầu mùa hè năm nay, một thông tin đăng tuyển việc làm của EA đã mô tả rằng Project Rene sẽ là một trò chơi "free-to-enter" (dạng trò chơi được tham gia và tải về miễn phí). Giờ đây, phó giám đốc sáng tạo Lyndsay Pearson của thương hiệu The Sims tại nhà phát triển Maxis Studios, đã xác nhận chính thức xác nhận điều này.

EA xác nhận The Sims 5 sẽ được tham gia miễn phí Maxis Studios

Cụ thể, nữ giám đốc cho biết: "Chúng tôi dự định cho phép tải xuống Project Rene hoàn toàn miễn phí, có nghĩa là khi trò chơi sẵn sàng, tất cả người hâm mộ đều có thể tham gia, chơi và khám phá Project Rene mà không cần đăng ký, không cần mua trò chơi. Chúng tôi muốn mọi người có thể dễ dàng mời hoặc tham gia cùng bạn bè".

Pearson cho biết khi ra mắt Project Rene sẽ không có đầy đủ tính năng như The Sims 4, trò chơi trước đó vốn đã được bổ sung rất nhiều nội dung mới kể từ khi phát hành năm 2014. Ngoài ra, Project Rene và The Sims 4 sẽ tiếp tục hoạt động cùng nhau. Nhóm phát triển dự định sẽ hỗ trợ cả hai cùng một lúc và tiếp tục mang đến những nội dung thú vị hơn cho The Sims 4 trong tương lai gần.

Thông báo về khả năng miễn phí của trò chơi mới trùng hợp với thời điểm The Sims 4 bắt đầu mở cửa miễn phí sau 8 năm phát hành. Những thông tin chi tiết về phần chơi nhiều người của Project Rene sẽ được Maxis cung cấp trong năm tới. Ngoài ra, EA cũng tuyên bố rằng The Sims 4 hiện đã đạt hơn 70 triệu người chơi trên toàn thế giới.