Eaton Park Skyward: Sự kiện cộng đồng bùng nổ, “sức nóng” bất động sản hạng sang

Bờ sông Sài Gòn rực rỡ sắc màu ngày thu

Mở cửa tự do trong suốt 3 ngày từ 19 - 21.9, Eaton Park Skyward đã đưa Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM trở thành điểm đến vui chơi giải trí không thể bỏ lỡ vào cuối tuần rồi. Với sự đầu tư công phu từ ý tưởng đến tổ chức, Gamuda Land đã biến không gian ven thành điểm "check-in" hoành tráng, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến chiêm ngưỡng và vui chơi.

Lễ hội khinh khí cầu Eaton Park Skyward mang đến một sân chơi ngoài trời hấp dẫn, mãn nhãn và mãn nhĩ cho người dân TP.HCM vào cuối tuần qua.

Eaton Park Skyward đặc biệt mang đến một màn trình diễn choáng ngợp giữa bầu trời khu Đông với hoạt động triển lãm và trải nghiệm khinh khí cầu diễn ra từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm, xuyên suốt các ngày của lễ hội. Sự kiện gây ấn tượng nổi bật với 13 khinh khí cầu đa sắc màu, gồm 7 khinh khí cầu đặt dưới đất (8,5mx13m), 4 khinh khí cầu treo trang trí (7mx10m) và "chiếm spotlight" là cặp đôi khinh khí cầu khổng lồ kích thước 23mx37m - hiện là các khinh khí cầu lớn bậc nhất Việt Nam. Tất cả được đầu tư bài bản và vận hành chỉn chu, khiến Công viên Bờ sông Sài Gòn hóa thành một "studio ngoài trời" rực rỡ sắc màu, mang đến vô vàn góc ảnh ấn tượng. Qua đó góp phần giúp cho sự kiện cũng lan truyền rộng khắp trên mạng xã hội, chiếm sóng "Top search" (danh mục tìm kiếm hàng đầu) TikTok và xuất hiện dày đặc trên "News Feed" (bảng tin) Facebook.

Ngoài những hoạt động triển lãm, tương tác thú vị, người dân còn được phục vụ “bữa tiệc âm nhạc” hấp dẫn khi đến với ngày hội.

Không gian lễ hội thêm phần trọn vẹn với sân khấu âm nhạc lung linh dưới bầu trời khinh khí cầu rực rỡ. Sự góp mặt của "chị đẹp" Phan Lê Ái Phương và "anh trai" Phạm Anh Duy cùng Đinh Band đã mang đến loạt ca khúc giàu cảm xúc, kết nối hàng nghìn khán giả. Song song đó là chuỗi hoạt động tương tác thú vị, đa dạng như chụp hình với công nghệ AR "bay cùng khinh khí cầu", góc Phi công nhí đua xe thăng bằng cho trẻ em, đến Trạm Beauty dành riêng cho phái đẹp,v.v… Nhờ đó sự kiện đã trở thành một điểm đến vui chơi - giải trí - nghệ thuật toàn diện cho cả gia đình vào dịp cuối tuần.

Lễ hội Khinh khí cầu Eaton Park Skyward với sự đầu tư bài bản, chỉn chu cùng hàng loạt hoạt động đặc sắc đã khẳng định tầm vóc và "độ chịu chơi" rất lớn của Gamuda Land. Đây là một phần trong chuỗi những sự kiện quảng bá quy mô cho "siêu phẩm" Eaton Park của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia tại khu Đông TP.HCM.

Lan tỏa phong vị "chuẩn mực tinh hoa"

Không khó để lý giải cho sự "bạo chi" đó, bởi "bom tấn" hạng sang chủ lực này đã từng giúp Gamuda Land nhiều lần thắng thế, chiếm lĩnh thị trường TP.HCM trong năm 2024.

Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ "tỉ đô" Mai Chí Thọ, cách trung tâm thành phố (quận 1 cũ) chỉ 15 phút di chuyển. Với quy mô 3,7 ha, Eaton Park được quy hoạch 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp ra thị trường 2.052 sản phẩm hạng sang, trong đó có 1.968 căn hộ cao cấp, 12 căn penthouse, 52 cửa hàng dịch vụ khối đế và 20 căn shophouse.

Qua hai giai đoạn mở bán thành công vang dội với toàn bộ giỏ hàng được "quét sạch" chỉ trong vòng một tháng, đến nay Eaton Park vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ khi quỹ căn còn lại đang dần khan hiếm.

Được ra mắt vào cuối tháng 8 vừa qua, Lagoon - tòa tháp cuối cùng "tinh túy nhất" trong quần thể Eaton Park đã gây chú ý thị trường bởi nhiều lợi thế đặc biệt. Phân khu này sở hữu tầm nhìn panorama hai mặt tiền khoáng đạt hướng về dòng kênh xanh mát và trung tâm phố thị rực rỡ.

Với định hướng phát triển là dòng sản phẩm căn hộ sang trọng bậc nhất Eaton Park hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu, Lagoon được đầu tư nâng cấp vượt trội về tiêu chuẩn bàn giao. Các căn hộ tại đây đều được trang bị nội thất và thiết bị cao cấp từ những thương hiệu quốc tế uy tín như Bosch, Grohe, Duravit, Geberit, Kohler, Hansgrohe… hoặc tương đương.

Bên cạnh đó, cư dân tại tháp Lagoon còn được hưởng trọn đặc quyền tiếp cận không giới hạn hệ thống hơn 100 tiện ích nội khu đẳng cấp quốc tế của Eaton Park, cùng thêm những đặc quyền riêng biệt chỉ dành cho các gia chủ của phân khu này. Đó là dịch vụ quản gia tương đương như ở khách sạn 5 sao.

Cư dân sẽ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên hỗ trợ vận chuyển hành lý lên nhà, đỗ xe hộ tại tầng hầm, trợ lý khách hàng 16/24 giờ, cùng các lớp thể thao và nghệ thuật hàng tuần với huấn luyện viên chuyên nghiệp - tất cả đã được tính trong phí quản lý. Đây chính là yếu tố làm nên phong cách sống khác biệt: không chỉ an cư, mà còn tận hưởng đặc quyền phục vụ chuẩn khách sạn ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Tháp Lagoon - “mảnh ghép tinh túy” nhất của Eaton Park đang gia tăng sức hút từng ngày ngay sau khi ra mắt.

Với những yếu tố nội tại vượt trội, cùng điều kiện pháp lý hoàn chỉnh và chính sách bán hàng linh hoạt, đa dạng phương thức thanh toán hấp dẫn, dự án đang thu hút sự quan tâm đông đảo của cả giới đầu tư và khách hàng thượng lưu. Sức nóng đang gia tăng mãnh liệt từng ngày bởi những căn hộ cuối cùng tại Lagoon chính là cơ hội hiếm hoi hiện tại để sở hữu một chốn an cư đẳng cấp, và tài sản tiềm năng gia tăng giá trị mạnh mẽ tại khu Đông TP.HCM với mức giá phù hợp, trước khi thị trường thiết lập một mặt bằng giá mới.