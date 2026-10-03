Ecopark được vinh danh là ‘Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân’

Đây là năm thứ 6 liên tiếp nhà sáng lập Ecopark được vinh danh tại giải thưởng Thương hiệu mạnh, tiếp tục ghi dấu hành trình phát triển đô thị xanh, bền vững hàng đầu Việt Nam.

Bà Mai Thị Hồng Quyên - Giám đốc Kinh doanh và marketing Nhà sáng lập Ecopark - nhận giải thưởng tại Chương trình Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu mạnh năm 2026

Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân

Theo Tạp chí Kinh tế Việt Nam, chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam tôn vinh những thương hiệu có vai trò quan trọng và mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm.

Năm 2026, cấu trúc vinh danh của chương trình thay đổi khi dành riêng hạng mục "Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân", với 10 thương hiệu được ghi nhận. Việc nhà sáng lập Ecopark được vinh danh trong nhóm "Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân" vì vậy mang ý nghĩa rộng hơn một danh hiệu dành riêng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được nhìn nhận là động lực quan trọng của nền kinh tế, những doanh nghiệp có năng lực tạo dựng thương hiệu, duy trì tăng trưởng và theo đuổi giá trị dài hạn đang có vai trò ngày càng rõ nét. Với Ecopark, những khía cạnh này đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt 23 năm hình thành và phát triển: kiến tạo đô thị không chỉ bằng những công trình nhà ở, mà bằng việc tạo một môi trường sống có khả năng mang lại giá trị lâu dài qua nhiều thế hệ.

Nhà sáng lập Ecopark được vinh danh Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân

Bà Mai Thị Hồng Quyên – Giám đốc Kinh doanh & marketing Nhà sáng lập Ecopark - cho biết: "Đối với Ecopark, một dự án đô thị không chỉ được đánh giá thông qua sự đóng góp vào hiệu quả kinh tế, mà giá trị thực sự chúng tôi theo đuổi đó là giá trị sống dành cho cư dân được kiểm chứng khi đô thị đưa vào hoạt động: cộng đồng hình thành, lối sống lành mạnh được lan toả, những giá trị tinh thần được nuôi dưỡng thông qua trải nghiệm sống tại đô thị, từ đó hình thành những giá trị gia tăng bền vững trong đô thị".

Với Nhà sáng lập Ecopark, giải thưởng "Thương hiệu Doanh nghiệp dẫn đầu khu vực kinh tế tư nhân" diễn ra trong giai đoạn thương hiệu tiếp tục mở rộng quy mô phát triển, đồng thời theo đuổi nhất quán định hướng bất động sản xanh, bền vững. "Thương hiệu mạnh trong kỷ nguyên mới không chỉ được đo bằng quy mô, mà bằng khả năng tạo ra tăng trưởng có chất lượng và giá trị dài hạn", bà Mai Thị Hồng Quyên khẳng định.

Tiên phong phát triển bất động sản xanh, bền vững khắp Việt Nam

Khi khái niệm đô thị xanh chưa phổ biến trên thị trường, hơn 23 năm trước, Thành phố xanh Ecoaprk Hưng Yên (rộng gần 500ha, cách hồ Hoàn Kiếm 14 km về phía Đông) đã được nhà sáng lập Ecopark dành gần 100 ha diện tích cho cây xanh và mặt nước. Theo thời gian, khu đô thị không chỉ hình thành các khu nhà ở mà còn phát triển hệ sinh thái giáo dục, thương mại, thể thao, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động cộng đồng.

Một góc thành phố xanh Ecopark (Hưng Yên)

Ở cách tiếp cận này, cây xanh không đơn thuần là cảnh quan; mặt nước không chỉ là yếu tố tạo mỹ quan. Chúng trở thành một phần của cấu trúc đô thị và chất lượng sống, những giá trị góp phần tạo nên sức hấp dẫn của một cộng đồng trong dài hạn. Từ đó, "xanh" dần trở thành một phần bản sắc thương hiệu Ecopark, thay vì chỉ là một thông điệp truyền thông. Ecopark Hưng Yên hiện là nơi sinh sống của cư dân hơn 40 quốc tịch khác nhau.

Sau Ecopark Hưng Yên, triết lý phát triển ấy đang được mở rộng tới những vùng đất mới. Tại Nghệ An, Eco Central Park được phát triển với quy mô gần 200 ha, hình thành một đại đô thị sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên, không gian xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích đa dạng lớn bậc nhất miền Trung.

Eco Central Park với công viên Hồ Thiên Nga rộng 10 ha

Biệt thự đảo, sản phẩm signature của nhà sáng lập Ecopark được đưa vào Nghệ An

Điểm đáng chú ý của dự án là cách nhà sáng lập Ecopark tiếp tục đặt môi trường sống vào trung tâm của quy hoạch. Không gian cây xanh, mặt nước, các tuyến dạo bộ, tiện ích thể thao, vui chơi, thương mại và cộng đồng được tổ chức để tạo nên một hệ sinh thái sống thay vì chỉ một tập hợp các khu nhà ở. Trong quá trình phát triển, dự án tiếp tục bổ sung những tiện ích quy mô lớn như Trường Phổ thông liên cấp FPT, hơn 20 sân thể thao trong đại đô thị, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, góp phần mở rộng trải nghiệm sống cho cư dân. Năm 2026, Eco Central Park được vinh danh là Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Từ Hưng Yên đến Nghệ An, mô hình này cho thấy cách một nhà phát triển có thể đưa kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm vào một thị trường mới, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với đặc trưng địa phương.

Cung đường dạo bộ trong lành khoáng đạt tại Eco Retreat

Những căn biệt thự nép mình dưới tán rừng tại Eco Retreat

Tại miền Nam, Eco Retreat mở rộng triết lý ấy sang một hướng tiếp cận mới: đưa thiên nhiên, sức khỏe và khả năng phục hồi trở thành một phần của trải nghiệm sống.

Với quy mô khoảng 220 ha, Eco Retreat được phát triển tại khu vực phía tây TP.HCM, hướng tới một cộng đồng sống gần thiên nhiên, nơi cảnh quan, mặt nước, không gian xanh và các tiện ích chăm sóc sức khỏe được tích hợp trong tổng thể quy hoạch. Eco Retreat vì thế trở thành khu rừng trị liệu, phục hồi, tái tạo thể thất tinh thần cho cư dân. Sau 1.5 năm giới thiệu ra thị trường, Eco Retreat đang tiến hành bàn giao Home Retreat, đón những cư dân đầu tiên về sinh sống. Eco Retreat cũng được vinh danh là Dự án phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Tiếp tục hoàn thiện tiện ích các đô thị hiện hữu, nhà sáng lập Ecopark cũng có kế hoạch mở rộng mô hình bất động sản sinh thái ở nhiều địa phương, với mục tiêu mang đến môi trường sống tốt hơn, bền vững hơn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.