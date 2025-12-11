Ecopark ra mắt biệt thự đảo tại Nghệ An: Khi riêng tư trở thành tiêu chuẩn sống

Thị trường Hà Nội và TP.HCM đã chứng kiến sự tăng giá bền vững của bất động sản cao cấp trong khu compound (khép kín). Mới đây, giữa trung tâm đại đô thị xanh Eco Central Park, một khu compound định hình những tiêu chuẩn vượt trội vừa ra mắt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của thị trường bất động sản cao cấp tại Nghệ An.

Khu Compound của Ecopark định hình những tiêu chuẩn vượt trội của bất động sản Nghệ An

Khi riêng tư trở thành thước đo tiêu chuẩn sống

Trong kỷ nguyên kết nối không ngừng, mọi hành động đều dễ dàng trở thành những chủ đề bàn luận của công chúng. Thế giới càng phẳng thì quyền riêng tư càng trở thành chuẩn mực cho tiêu chuẩn về sự cao cấp. Phòng chờ riêng cho hạng thương gia, khu vực giao dịch riêng dành cho khách VIP tại các ngân hàng, hay căn nhà đặt trong khu compound, tất cả đều có chung chuẩn mực đề cao giá trị của sự riêng tư.

Vì sao không gian riêng tư lại được đề cao? Khi càng có điều kiện lựa chọn, khách hàng cao cấp thường mong muốn chọn lọc không gian để đặt ra ranh giới cho sự riêng tư nhằm bảo vệ hình ảnh cá nhân, danh tiếng, sự thoải mái và an toàn cho bản thân và gia đình. Họ mong muốn tránh những ánh mắt tò mò hay sự chia sẻ không gian với những người khác biệt về phong cách, lối sống.

Khu compound Central Island được Ecopark ra mắt tại Nghệ An

Không chỉ trong các dịch vụ cao cấp mới có tiêu chuẩn riêng dành cho sự riêng tư, mà trong không gian đô thị vốn cũng đã đặt ra nhu cầu về các khu compound khép kín, nơi cư dân có sự chọn lọc và có chung tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ: an ninh khép kín, tuần tra 24/7, người lạ không được phép ra vào khu compound. Điều này không chỉ mang lại cảm giác riêng tư, mà còn đảm bảo tính an toàn cho cư dân, nhất là gia đình có trẻ nhỏ.

Sức hấp dẫn từ khu compound có hệ tiện ích riêng

Tiên phong và thành công khi phát triển các khu compound riêng tư, khép kín tại nhiều đô thị khắp Việt Nam, nhà sáng lập Ecopark tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm biệt thự đảo tại Nghệ An, mang tên Central Island, rộng 22 ha, nằm tại trung tâm dự án Eco Central Park (gần 200 ha, phường Trường Vinh).

Cánh cổng an ninh Central Island chỉ được phép mở khi cư dân gật đầu

Biệt thự đảo Central Island được thiết kế với an ninh đa lớp: Cổng ra vào được siết chặt với an ninh canh gác 24/7 kết hợp hệ thống camera. Trong nội khu, nhân viên an ninh được bố trí tuần tra để đảm bảo an toàn, riêng tư của cư dân. Tại đây, cánh cổng an ninh chỉ được phép mở khi cư dân gật đầu.

Central Island là thế giới riêng tư khép kín nơi cư dân được đáp ứng mọi dịch vụ tiện ích ngay trong nội khu. Khác với cách thiết kế nhánh đảo truyền thống, Central Island được phát triển 2 khu lõi tiện ích theo 4 chủ đề, giúp cư dân dễ dàng sử dụng đa dạng các tiện ích nội khu.

Clubhouse rộng 2.750m² dành riêng cho cư dân biệt thự đảo Central Island

Đầu tiên phải kể đến Clubhouse rộng 2.750m² bao gồm: Hồ bơi 4 mùa dành cho người lớn và trẻ em rộng 370m2 sử dụng công nghệ gia nhiệt, giúp ổn định nước ở nhiệt độ ấm áp, phù hợp cho người già, trẻ nhỏ kể cả trong những ngày thời tiết lạnh. Khu tập gym, yoga, sauna, café trong nhà, ngoài trời là nơi giúp cải thiện sức khỏe, thanh lọc cơ thể và tái tạo nguồn năng lượng mới dành riêng cho cư dân Central Island.

Vườn Thư Giãn tại Central Island

Central Island được thiết kế sở hữu các khu vườn chủ đề. Vườn Trẻ Em là không gian an toàn liên kết khoảng sân chơi cho con trẻ thỏa thích chạy nhảy, khám phá các hoạt động ngoài trời nhưng không rời tầm mắt của bố mẹ. Vườn Thư Giãn mang đến không gian đường dạo, góc vườn trà, vườn cờ cho người lớn tuổi có những kết nối cộng đồng cần thiết để sống vui, sống khỏe. Vườn Thể Thao mang đến các hoạt động tràn đầy năng lượng, phù hợp cho cư dân kết nối cộng đồng khi cùng tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu gắn kết với nhau.

Central Island với cảnh quan cây xanh, mặt nước vượt trội

Là chủ đầu tư phát triển bất động sản xanh, bền vững hàng đầu Việt Nam, Ecopark có kinh nghiệm 22 năm kiến tạo các mảng xanh. Tại biệt thự đảo Central Island, hệ cảnh quan được trồng thành 5 tầng cây mặt đất và 3 tầng hoa mặt nước. Các tầng hoa vừa có tác dụng làm đẹp, vừa tạo một vùng đệm sinh thái giúp lớp kè mặt nước thoải dần, tăng tính an toàn kể cả đối với trẻ nhỏ hiếu động.

Tài sản chuyển giao thế hệ

Không chỉ dẫn đầu xu hướng sống kín tiếng, riêng tư với những tiện ích tiêu chuẩn resort giữa lòng thiên nhiên, Central Island còn sở hữu vị trí nằm tại trung tâm đô thị Eco Central Park, tiếp giáp 4 tuyến đường huyết mạch: đại lộ Hùng Vương rộng 40 m, đại lộ Âu Cơ rộng 34 m, đại lộ Central Island rộng 29m, đường Hồ Thiên Nga và đường Vịnh Đảo rộng 24.5 m giúp cư dân dễ dàng tiếp xúc với những tiện ích lân cận đã hiện hữu.

Central Island có giá trị chuyển giao tài sản vì phù hợp với xu hướng của thế hệ trẻ

Hội tụ lợi thế hạ tầng và sự vượt trội về vị trí, tiện ích, Central Island không chỉ đại diện cho giá trị sống, mà còn là tài sản phù hợp xu hướng đến thích hợp tích sản để chuyển giao cho thế hệ kế cận.

Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà đầu tư, sức hấp dẫn của Central Island còn nằm ở giá trị chuyển giao tài sản vì phù hợp với xu hướng của thế hệ trẻ. Nhiều gia đình tại Nghệ An đang đầu tư mạnh mẽ vào những tài sản theo tiêu chí mới để đặt nền tảng vững chắc khi con cái nối nghiệp gia đình ngay tại tỉnh nhà. Thay vì chỉ tích lũy trên diện rộng, thế hệ chủ nhân hiện nay chú trọng "kiến tạo nền tảng" cho con cháu theo tiêu chuẩn sống hiện đại, đầy đủ tiện ích, tương đồng với trải nghiệm của thế hệ Gen Z bắt đầu trở về sau thời gian học tập tại các thành phố lớn hoặc du học nước ngoài.

