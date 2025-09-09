Ecopark ra mắt Sky Premium - bộ sưu tập căn hộ đặc biệt tại Sky Retreat

Được thiết kế thông tầng, diện tích lớn, tầm view mãn nhãn ra không gian cảnh quan rộng lớn của rừng retreat, bộ sưu tập Sky Premium mở ra sự lựa chọn độc đáo dành cho chủ nhân yêu thiên nhiên, muốn sở hữu không gian retreat trên những tầng cao.

Căn hộ thông tầng với trần cao, tầm view khoáng đạt

Trọn vẹn chuẩn mực retreat với hệ tiện ích và cảnh quan đặc sắc

Sky Retreat, cao 41 tầng, gồm 1.170 căn hộ là tòa tháp cao tầng đầu tiên được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu tại miền Nam. Nằm trong đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, tại phía Tây TP.HCM) - khu rừng trị liệu, tái tạo, phục hồi tiên phong tại miền Nam, Sky Retreat hưởng trọn cảnh quan xanh, khoáng đạt của 4 triệu cây xanh; 300 loại hoa, tạo thành 8 tầng thiên nhiên.

Sky Retreat hưởng không gian của 4 triệu cây xanh tạo nên từ 8 tầng thiên nhiên

Sky Retreat nổi bật với hệ tiện ích riêng rộng 30.000 m², gồm hệ thống 3 quảng trường được thiết kế theo concept riêng mang đến đa dạng trải nghiệm retreat cho cư dân.

Đó là quảng trường Suối Mây bắt đầu từ dòng thác tràn xuyên qua vườn nhiệt đới mang dòng chảy dịu mát lan tỏa. Quảng trường Ánh Sáng - nơi đón tia nắng bình minh đầu ngày và dịu nhẹ từ 3 giờ chiều nhờ bóng mát của 2 tòa tháp, lung linh trong ánh sáng vàng ấm áp của buổi tối, nơi các gia đình có không gian BBQ, xem phim ngoài trời hoặc ngắm sao đêm. Quảng trường Thể thao - nơi cư dân thỏa đam mê, thử tài với các bộ môn thể thao, vận động ngoài trời.

Sảnh đón tại tầng hầm Sky Retreat

Chủ nhân căn hộ cao tầng Sky Retreat còn được đáp ứng các tiện ích vượt trội ngay trong khối đế tòa nhà: 2 tầng hầm gồm 2.222 chỗ đỗ xe, 2 sảnh đón, 4 phòng chờ và Sky Clubhouse rộng 2.500 m² tại tầng 2.

Tại Sky Retreat, chủ đầu tư Ecopark chính thức giới thiệu ra thị trường tầng căn hộ đặc biệt: căn hộ Garden villa tại tầng tiện ích và căn hộ Sky duplex nằm tại cao độ trung tâm tòa nhà.

Tiện nghi trong tầm tay với căn hộ Garden Villa

Phòng khách cao hơn 7m tại căn hộ thông tầng

Được thiết kế thông tầng, mỗi căn Garden villa sở hữu không gian từ tầng 2 lên tầng 3, chiều cao tầng 2 lên đến 3,9m, kết hợp với khoảng thông tầng khu vực phòng khách, gia chủ sẽ có được không gian trang hoàng cao hơn 7m. Đây là điểm nhấn tạo ra sự hấp dẫn trong thiết kế nội thất, giúp căn hộ có được sự sang trọng đến từ trần cao, tầm view rộng thoáng và căn nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Bể bơi 4 mùa điện phân muối cách cư dân Garden villa vài bước chân

Garden villa Sky Retreat đã làm thay đổi ý niệm truyền thống về những căn hộ vườn treo, mang đến một không gian sống tràn ngập sắc thiên nhiên. Tầng 2 được chọn cho thiết kế căn hộ thông tầng nhờ vào lợi thế của tầng tiện ích. Đặc biệt, chỉ vài bước chân, cư dân garden villa Sky Retreat đã đến Clubhouse rộng 2.500 m², trái tim của phong cách sống retreat giữa mây trời.

Tại đây, cư dân có thể ngâm mình thư giãn trong hồ bơi điện phân muối, thả hồn theo dòng nước thác tràn lượn quanh không gian xanh, tận hưởng phút tĩnh lặng bên sunken đầy thi vị, hay tập gym, yoga, xông hơi nóng, xông hơi lạnh, giải trí tại khu vực trong nhà (đọc sách tại thư viện, phòng gia đình, khu vui chơi trẻ em)… Các tiện ích liên hoàn đều kết hợp hài hòa với không gian mở của thiên nhiên, giúp cư dân có những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, thư giãn, trị liệu, phục hồi, tái tạo chuyên sâu ngay tại tầng căn hộ của mình.

Sân vườn riêng mở rộng không gian thư giãn cho gia chủ

Garden villa còn sở hữu ưu điểm có sân vườn sử dụng riêng nằm ngoài diện tích sở hữu của từng căn. Khu vực sân vườn trực diện từng căn giúp mở rộng không gian thưởng thức cho gia chủ, trong đó có những căn sân vườn rộng lên đến gần 100 m². Ngoài ra, với thiết kế 2 tầng, mỗi tầng có thể sử dụng cửa riêng cho căn hộ, chủ sở hữu garden villa có thể kết hợp 2 mục đích trong tài sản của mình, như: ở kết hợp phòng làm việc, ở kết hợp cho thuê khi tách biệt 2 tầng sử dụng riêng.

Duplex Sky Retreat - tầm view khoáng đạt giữa mây trời, thiên nhiên

Theo bước chân của cư dân Sky Retreat lên tầng 20-21 là hữu hạn 18 căn hộ Sky duplex. Thiết kế thông tầng với độ cao trần lên đến hơn 7m tạo điều kiện cho những ý tưởng thiết kế không chịu sự giới hạn của không gian.

Không gian sang trọng, khoáng đạt nhờ thiết kế thông tầng

Sở hữu một căn duplex tại Sky Oasis, Ecopark (Hưng Yên), anh Nguyễn Trọng Nghĩa (45 tuổi, Hà Nội) có sở thích sưu tập những căn hộ đặc biệt và Sky duplex là mục tiêu tiếp theo của anh. Người đàn ông sở hữu 8 căn hộ tại thành phố xanh Ecopark này cũng cho rằng ở độ cao vừa phải (tầng 20-21) là độ cao phù hợp với số đông tâm lý người tiêu dùng, trong khi vẫn tận hưởng trọn vẹn tầm nhìn khoáng đạt. Đây chính là điểm cộng lớn của căn hộ duplex Sky Retreat. Thêm nữa, những căn hộ đặc biệt không chỉ thể hiện được cá tính gia chủ mà còn cho lợi nhuận tốt hơn trong đầu tư bởi sự hữu hạn, thường chỉ chiếm tỷ lệ 1-2% trong tổng số căn hộ mỗi tòa nhà.

Tầm view không giới hạn tại căn hộ Sky duplex

Được thiết kế đa dạng diện tích, tổng diện tích sàn căn lớn nhất lên đến hơn 180 m², Sky duplex phù hợp với cả gia đình trẻ lẫn đa thế hệ. Với lợi thế tầm view rộng mở tại vị trí trái tim của dự án, căn hộ Sky duplex mang lại không chỉ không gian sống tiện nghi mà còn là trải nghiệm tầm nhìn ấn tượng, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống xanh và nghỉ dưỡng cao cấp của cư dân.

Theo các chuyên gia bất động sản, trong phân khúc bất động sản cấp cao, nếu tiện ích là 1 cuộc đua không hồi kết thì phong cảnh, tầm nhìn lại là nhân tố tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm. Tầm nhìn đẹp là giá trị không thể định lượng nhưng lại luôn được mặc định giá trị cao hơn so với một số giá trị khác của căn hộ chung cư.

"Với căn hộ duplex, chủ đầu tư bàn giao thô, đã đổ tầng. Chủ nhân căn hộ hoàn toàn tự thiết kế không gian sống theo công năng và phong cách cá nhân, tối đa hóa khả năng cá nhân hóa không gian sống. Ở vị trí nào, chỉ cần đứng từ ban công hay từ cửa sổ phòng ngủ kính chạm sàn, cư dân có thể phóng tầm mắt ra xa, tận hưởng ánh nắng bình minh xiên chiếu qua tán lá của 4 triệu cây xanh; ngắm hoàng hôn nhẹ buông hay ngắm trọn bức tranh đêm huyền ảo với những góc nhìn có 1-0-2 không bị che chắn bởi bất kỳ vật cản hay một công trình nào", đại diện chủ đầu tư Ecopark cho biết thêm.

Sky Retreat - biểu tượng cao tầng 2025 của Ecopark tại miền Nam

Giữa khu rừng retreat tiên phong tại miền Nam, số lượng hữu hạn với tầm nhìn không giới hạn, đi kèm tiện ích cao cấp, 22 căn hộ Garden villa, 18 căn hộ Sky duplex tại Sky Retreat xứng đáng là chốn mong về của những chủ nhân sống có gu, yêu và hòa mình giữa thiên nhiên, mây trời để sống thư thái, trọn vẹn mỗi phút giây.

Trước khi ra mắt Sky Retreat tại miền Nam, Ecopark phát triển các tòa cao tầng đạt kỷ lục: Sol Forest, Sky Forest (Ecopark) - 2 tòa tháp xanh cao top đầu thế giới; The Landmark thuộc Swan Lake Residence (Ecopark) - phức hợp khoáng nóng cao tầng tại gia đầu tiên trên thế giới; Central Park Residences (Eco Central Park) - tòa tháp có mật độ sân vườn trên cao cao bậc nhất Việt Nam.

