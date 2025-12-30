Ecotech - ứng dụng công nghệ Nano siêu vi hạt trong chăn nuôi thủy sản Việt Nam

Công ty Nông nghiệp Ecotech là một trong những công ty đầu tiên công bố ứng dụng công nghệ Nano siêu vi hạt tại Việt Nam trong các chế phẩm thủy sản. Công nghệ tạo hạt siêu mịn giúp tăng độ hấp thu, phân tán nhanh trong nước và giảm lượng chất thải ra môi trường. Các thử nghiệm cho thấy Nano hoạt động hiệu quả trên nhiều đối tượng như tôm, cá, lươn, ếch.

Hai sản phẩm chủ lực được giới thiệu gồm Eco Clean và Probifine. Với Eco Clean, các hạt Nano khuếch tán tức thì, diệt nhanh nấm đồng tiền, nấm thủy mi, nấm mang và làm sạch tảo lam, rong nhớt. Trong khi đó, Probifine kết hợp vi sinh và Nano, giúp tăng miễn dịch sớm, giảm sốc môi trường và cải thiện tỷ lệ sống giai đoạn đầu.

Công nghệ Nano siêu vi hạt này được sản xuất đồng bộ tại nhà máy chính hãng CTCP tập đoàn Mind Group tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội kỳ vọng sẽ giúp người nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận, gần hơn với tiêu chuẩn bền vững quốc tế.