Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Ecotech - ứng dụng công nghệ Nano siêu vi hạt trong chăn nuôi thủy sản Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
30/12/2025 17:06 GMT+7

Ngành thủy sản Việt Nam đang chịu áp lực lớn từ dịch bệnh phân trắng, nấm mang, tảo lam và các vấn đề gan tụy gây thiệt hại hàng năm.

Công ty Nông nghiệp Ecotech là một trong những công ty đầu tiên công bố ứng dụng công nghệ Nano siêu vi hạt tại Việt Nam trong các chế phẩm thủy sản. Công nghệ tạo hạt siêu mịn giúp tăng độ hấp thu, phân tán nhanh trong nước và giảm lượng chất thải ra môi trường. Các thử nghiệm cho thấy Nano hoạt động hiệu quả trên nhiều đối tượng như tôm, cá, lươn, ếch.

- Ảnh 1.

Hai sản phẩm chủ lực được giới thiệu gồm Eco Clean và Probifine. Với Eco Clean, các hạt Nano khuếch tán tức thì, diệt nhanh nấm đồng tiền, nấm thủy mi, nấm mang và làm sạch tảo lam, rong nhớt. Trong khi đó, Probifine kết hợp vi sinh và Nano, giúp tăng miễn dịch sớm, giảm sốc môi trường và cải thiện tỷ lệ sống giai đoạn đầu.

Công nghệ Nano siêu vi hạt này được sản xuất đồng bộ tại nhà máy chính hãng CTCP tập đoàn Mind Group tại Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội kỳ vọng sẽ giúp người nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận, gần hơn với tiêu chuẩn bền vững quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Khám phá thêm chủ đề

Công ty Ecotech siêu vi hạt Eco Clean Probifine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận