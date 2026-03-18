Einstein School (ESH) hợp tác chiến lược với Qichao: Cơ hội vào đại học top đầu Trung Quốc

18/03/2026 17:37 GMT+7

Hệ thống Giáo dục Einstein School (ESH) vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tập đoàn Giáo dục Khởi Siêu (Qichao) và đơn vị thành viên Xipei. Sự kiện này được xem là 'tấm hộ chiếu vàng', mở ra cơ hội cho học sinh ESH tiếp cận nền giáo dục công nghệ hàng đầu và các suất học bổng danh giá tại Trung Quốc.

Đây là bước đi đột phá của ESH trong việc mở rộng mạng lưới liên kết quốc tế, mang đến lộ trình du học chuyên biệt tại tỉnh Chiết Giang, nơi được mệnh danh là "thung lũng công nghệ" của Trung Quốc.

Đại diện Einstein School và Tập đoàn Khởi Siêu trong lễ ký kết hợp tác chiến lược

Cơ hội học bổng toàn phần và xét tuyển thẳng

Điểm nhấn của thỏa thuận là đặc quyền dành cho học sinh ESH: cơ hội xét tuyển thẳng và nhận học bổng toàn phần 100% (gồm học phí và sinh hoạt phí) tại 3 trường đại học hàng đầu tỉnh Chiết Giang và các tổ chức giáo dục uy tín khác, do đối tác Xipei cam kết hỗ trợ.

Trải nghiệm thực tế và trang bị kỹ năng toàn diện

Hợp tác còn bao gồm các tour học tập trải nghiệm (Learning Tour) ngắn hạn tại các trung tâm công nghệ lớn như Quảng Đông, Thượng Hải, Hàng Châu. Học sinh sẽ tham gia chương trình STEAM & AI, tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo và giao lưu văn hóa, giúp xây dựng mạng lưới kết nối quốc tế sớm.

Về phía nhà trường, ESH sẽ tích hợp chương trình tiếng Trung chuẩn quốc tế vào giảng dạy chính khóa, với sự hỗ trợ công nghệ và giáo trình số hóa từ Qichao, giúp học sinh sớm làm chủ ngôn ngữ và chinh phục các kỳ thi HSK. Đồng thời, đội ngũ giáo viên ESH cũng sẽ được tập huấn chuyên sâu để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Sự kiện ký kết này khẳng định cam kết của Einstein School trong việc kiến tạo cơ hội cho thế hệ trẻ, đưa học sinh tiếp cận nền giáo dục dẫn đầu về đổi mới sáng tạo như Trung Quốc và khẳng định vị thế của ESH trong hệ thống giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam.

Einstein School (ESH) Tập đoàn Giáo dục Khởi Siêu (Qichao) hợp tác chiến lược ký kết biên bản ghi nhớ Cơ hội vào đại học top đầu Trung Quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
