EJAE: Từ thực tập sinh bị K-pop chối bỏ đến chiến thắng tượng vàng Oscar danh giá

Trong lễ trao giải Academy Awards (Oscar) năm 2026, cái tên EJAE bất ngờ được xướng lên khi ca khúc Golden giành giải Bài hát gốc hay nhất (Best Original Song) - nhạc phim hoạt hình Kpop Demon Hunters do cô đồng sáng tác và hát chính. Chiến thắng này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của nữ idol gốc Hàn mà còn khép lại một hành trình dài - từ một thực tập sinh K-pop bị loại cho đến sân khấu điện ảnh danh giá nhất thế giới.

Giấc mơ idol và những lần bị từ chối

EJAE (tên thật Kim Eun-jae) được tuyển vào SM Entertainment từ khi 11 tuổi và trải qua nhiều năm đào tạo khắc nghiệt với hy vọng debut. Tuy nhiên, đến khoảng 2014 - 2015, công ty quyết định chấm dứt hợp đồng với cô. Theo IBTimes, lý do được đưa ra là giọng hát của EJAE không phù hợp với định hướng của công ty.

Không chỉ chất giọng, ngoại hình của người đẹp cũng bị chê. Báo Vanity Fair cho biết EJAE từng bị đánh giá không phù hợp với hình ảnh idol của các nhóm mà công ty đang chuẩn bị ra mắt. Trong hệ thống K-pop, việc đào tạo không đảm bảo debut: Hàng trăm thực tập sinh được tuyển mỗi năm. Chỉ một số ít được chọn vào đội hình cuối cùng. Vì vậy, dù luyện tập nhiều năm, nhiều thực tập sinh vẫn bị loại khi công ty thay đổi chiến lược.

Sau khi rời đi, EJAE từng nói cô "oán trách K-pop một thời gian", nhưng vẫn tiếp tục làm nhạc vì không thể từ bỏ đam mê. EJAE chọn ở lại phía sau sân khấu - nơi ít ánh đèn hơn nhưng lại là nơi các bản hit được tạo ra.

Từ thực tập sinh K-pop bị loại khỏi danh sách debut, EJAE đã có cú lội ngược dòng, tạo nên cột mốc sự nghiệp khi chiến thắng giải Oscar 2026 với ca khúc Golden

'Golden' - ca khúc thay đổi cuộc đời EJAE

Sau nhiều năm làm nhạc cho các nghệ sĩ nổi tiếng, bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của EJAE đến từ bộ phim hoạt hình K-pop Demon Hunters của Netflix. Trong dự án này, EJAE không chỉ tham gia sáng tác mà còn thể hiện giọng hát cho nhân vật Rumi - thành viên của nhóm nhạc hư cấu Huntrix trong phim.

Ca khúc chủ đề Golden do cô đồng sáng tác nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Bài hát mang giai điệu vui tươi nhưng thực ra chứa đựng tâm trạng phức tạp - cảm giác của những người trẻ theo đuổi giấc mơ nhưng liên tục bị từ chối nhanh chóng đạt No.1 trên Billboard Global 200.

Tại Oscar 2026, Golden đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành giải Best Original Song, đưa EJAE trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên giành giải ở hạng mục này.

Golden trở thành hiện tượng toàn cầu, được xướng tên ở nhiều lễ trao giải danh giá, bao gồm Oscar và Grammy

EJAE chính là cháu gái của nam diễn viên huyền thoại của điện ảnh Hàn Quốc - Shin Young-kyun. Ông là tượng đài của điện ảnh Hàn Quốc trong những năm 60-70, xuất hiện trong 294 bộ phim. Vào năm 2010, ông đã gây chấn động khi quyên góp khối tài sản trị giá 500 tỉ won (khoảng 40 triệu USD) để hỗ trợ phát triển điện ảnh Hàn Quốc.